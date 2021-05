Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"40dc2d1e-825e-4180-a118-69b4e07b47e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videoüzenetében a miniszterelnök olyat mondott, amilyet néhány évvel korábban még biztosan nem hallottunk volna tőle: \"lesz még szó migrációról, de a legfontosabb a környezetvédelem és a klímavédelem kérdése\". ","shortLead":"Videoüzenetében a miniszterelnök olyat mondott, amilyet néhány évvel korábban még biztosan nem hallottunk volna tőle...","id":"20210524_Orban_Viktor_bejelentkezett_Brusszelbol_Csatara_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40dc2d1e-825e-4180-a118-69b4e07b47e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55562662-1737-4af4-8fc9-4b85d915ac03","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Orban_Viktor_bejelentkezett_Brusszelbol_Csatara_fel","timestamp":"2021. május. 24. 18:47","title":"Orbán Viktor bejelentkezett Brüsszelből: Csatára fel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc73b5c-08fc-400c-bbfe-0605a07b9f94","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Nemcsak a Fidesz vezetése tudott az Ördög ügyvédje blog megjelenése előtt a Borkaiék bukásához vezető felvételek létezéséről, de legkésőbb 2019 augusztusában több ellenzéki politikus is van, akihez a felvételek is eljutottak – derül ki a kutatásunkból, és akad olyan tanúvallomás is, ami ezt támasztja alá. Ennek ellenére egyelőre csak teóriák állíthatóak fel arról, hogy ki állhat az Ördög ügyvédje mögött, a bloggal ugyanis már nem zsarolni, hanem “kivégezni” akarták Borkaiékat, így a politikai motiváció mellett más is húzódhat. A Borkaiék bukásáról szóló cikksorozatának utolsó, 4. részében részben ezeket a teóriákat vesszük végig.","shortLead":"Nemcsak a Fidesz vezetése tudott az Ördög ügyvédje blog megjelenése előtt a Borkaiék bukásához vezető felvételek...","id":"20210525_Kertem_hogy_probalja_mar_meg_leallitani_az_ordog_ugyvedjet__a_Borkaisztori_hattere_4_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dc73b5c-08fc-400c-bbfe-0605a07b9f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10123c65-2a44-4046-8c97-deb1c6425ac1","keywords":null,"link":"/360/20210525_Kertem_hogy_probalja_mar_meg_leallitani_az_ordog_ugyvedjet__a_Borkaisztori_hattere_4_resz","timestamp":"2021. május. 25. 06:30","title":"\"Kértem, hogy próbálja már meg leállítani az ördög ügyvédjét” – a Borkai-sztori háttere, 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096c1f27-eb30-4b08-99f4-926689b1d685","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a 12 hengeres motorral szerelt olasz szupersportkocsival évente átlagosan kevesebb, mint ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"Ezzel a 12 hengeres motorral szerelt olasz szupersportkocsival évente átlagosan kevesebb, mint ezer kilométert tettek...","id":"20210524_32_eves_de_csak_31_ezer_kilometert_futott_ferrari_testarossat_kinalnak_eladasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=096c1f27-eb30-4b08-99f4-926689b1d685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5f6661-5aee-406d-a361-b324563c193d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210524_32_eves_de_csak_31_ezer_kilometert_futott_ferrari_testarossat_kinalnak_eladasra","timestamp":"2021. május. 24. 06:41","title":"32 éves, de csak 31 ezer kilométert futott Ferrari Testarossát kínálnak eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viharokkal indul a munkahét.","shortLead":"Viharokkal indul a munkahét.","id":"20210525_zivatarveszely_figyelmeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8521312-95e1-4365-8912-b9f36435bc9f","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_zivatarveszely_figyelmeztetes","timestamp":"2021. május. 25. 05:38","title":"Zivatarveszély miatt 14 megyére adtak ki figyelmeztetést keddre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1d5b06-c9b7-4793-ae12-c083682a13a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ideológiai alkalmaságért felelős testület döntése miatt tüntetések jöhetnek az országban.","shortLead":"Az ideológiai alkalmaságért felelős testület döntése miatt tüntetések jöhetnek az országban.","id":"20210525_elnokvalasztas_mersekelt_jelolt_iran_orok_tanacsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd1d5b06-c9b7-4793-ae12-c083682a13a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7fd5f0-862d-4205-8ee8-f044d31cfcd7","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_elnokvalasztas_mersekelt_jelolt_iran_orok_tanacsa","timestamp":"2021. május. 25. 06:28","title":"Már az elnökválasztás előtt kiszórt két mérsékelt jelöltet Iránban az Őrök Tanácsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4389ed56-e055-44b7-a03a-d49f386bfa18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem hord ékszert és drága holmikat Karikó Katalin, a pénzjutalmat oktatásra és kutatásra fordítaná.","shortLead":"Nem hord ékszert és drága holmikat Karikó Katalin, a pénzjutalmat oktatásra és kutatásra fordítaná.","id":"20210524_Kariko_Katalin_nem_ekszerre_koltene_a_Nobeldij_jutalmat_ha_megkapna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4389ed56-e055-44b7-a03a-d49f386bfa18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ee6fcd-ef4a-4980-bee1-aa9b49c6f617","keywords":null,"link":"/elet/20210524_Kariko_Katalin_nem_ekszerre_koltene_a_Nobeldij_jutalmat_ha_megkapna","timestamp":"2021. május. 24. 12:20","title":"Karikó Katalin nem ékszerre költené a Nobel-díj jutalmát, ha megkapná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363405cb-ba7c-493c-bf3f-9465bf76f6b3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Péni István címét megvédve aranyérmet nyert légpuskában az Eszéken zajló olimpiai kvalifikációs sportlövő Európa-bajnokság hétfői versenynapján.","shortLead":"Péni István címét megvédve aranyérmet nyert légpuskában az Eszéken zajló olimpiai kvalifikációs sportlövő...","id":"20210524_Tovabbra_is_Peni_Istvan_Europa_legjobbja_legpuskaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=363405cb-ba7c-493c-bf3f-9465bf76f6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024fab26-07aa-41b3-bc95-b048a4fb80f6","keywords":null,"link":"/sport/20210524_Tovabbra_is_Peni_Istvan_Europa_legjobbja_legpuskaban","timestamp":"2021. május. 24. 17:18","title":"Továbbra is Péni István Európa legjobbja légpuskában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Unió bekérette Fehéroroszország nagykövetét, akit arról tájékoztattak, hogy az EU intézményei és tagállamai határozottan elítélik, hogy a Ryanair járatát a hétvégén Minszkben földre kényszerítették. A gépen utazó, majd a minszki kényszerleszállás után őrizetbe vett újságíró szabadon bocsátására szólították fel a nagykövetet. ","shortLead":"Az Európai Unió bekérette Fehéroroszország nagykövetét, akit arról tájékoztattak, hogy az EU intézményei és tagállamai...","id":"20210524_Elteritett_Ryanairgep_az_Europai_Unio_bekerette_a_feherorosz_nagykovetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cfe9760-2f3b-40ac-8bd5-e0a2554aa104","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Elteritett_Ryanairgep_az_Europai_Unio_bekerette_a_feherorosz_nagykovetet","timestamp":"2021. május. 24. 15:36","title":"Eltérített Ryanair-gép: az Európai Unió bekérette a fehérorosz nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]