Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Raman Prataszevics szülei közben arra kérték Európai Uniót és az Egyesült Államokat, hogy segítsenek kiszabadítani a fiukat.","shortLead":"Raman Prataszevics szülei közben arra kérték Európai Uniót és az Egyesült Államokat, hogy segítsenek kiszabadítani...","id":"20210527_bombafenyegetes_feheroroszorszag_aljakszandr_lukaseka_raman_prataszevics","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bbec44-24ee-4e2e-87ff-d3e30fb72161","keywords":null,"link":"/vilag/20210527_bombafenyegetes_feheroroszorszag_aljakszandr_lukaseka_raman_prataszevics","timestamp":"2021. május. 27. 18:51","title":"Fehérorosz gépeltérítés: előbb szóltak a pilótáknak a bombafenyegetésről, mint ahogy e-mail jött róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9671a056-9e9a-441f-99ae-93f54fd6e1ce","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vállalkozást a Dikh TV-ben is érdekelt Radu Morar gründolja.","shortLead":"A vállalkozást a Dikh TV-ben is érdekelt Radu Morar gründolja.","id":"202121_roma_radio_a_dikh_tv_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9671a056-9e9a-441f-99ae-93f54fd6e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34046b60-554d-4996-8fef-9b23f3b0a348","keywords":null,"link":"/360/202121_roma_radio_a_dikh_tv_utan","timestamp":"2021. május. 27. 14:00","title":"A roma tévé után jöhet a roma rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696a99ba-ef28-46db-a900-987843bc5ee2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormánysajtó megint arról ír, hogy az állam visszaszerezheti többségi tulajdonát a repülőteret üzemeltető Budapest Airportban.\r

\r

","shortLead":"A kormánysajtó megint arról ír, hogy az állam visszaszerezheti többségi tulajdonát a repülőteret üzemeltető Budapest...","id":"20210527_liszt_ferenc_repuloter_eladas_allami_tulajdonszerzes_budapest_airport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=696a99ba-ef28-46db-a900-987843bc5ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b268de6-e15b-40b6-bac5-b769b6c15145","keywords":null,"link":"/kkv/20210527_liszt_ferenc_repuloter_eladas_allami_tulajdonszerzes_budapest_airport","timestamp":"2021. május. 27. 18:46","title":"Palkovicsot állították rá a ferihegyi reptér visszaszerzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal új szabálya szerint, ha valaki rendszeresen oszt meg a tényellenőrzők által hamisnak jelzett információt, a cég algoritmusa eltünteti a hírfolyamból.","shortLead":"A közösségi oldal új szabálya szerint, ha valaki rendszeresen oszt meg a tényellenőrzők által hamisnak jelzett...","id":"20210527_facebook_alhir_kamu_informacio_felretajekoztatas_hirfolyam_algoritmus_szankcio_tenyellenorzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb03ea2-6f44-447b-88b9-1ee1997b90e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_facebook_alhir_kamu_informacio_felretajekoztatas_hirfolyam_algoritmus_szankcio_tenyellenorzes","timestamp":"2021. május. 27. 15:03","title":"Eltünteti a felhasználókat a Facebook, ha álhíreket osztanak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország jelentős részén a május végéhez illő szép idő várható, az osztrák és a horvát határ környékén lehet este zivatarra készülni.","shortLead":"Az ország jelentős részén a május végéhez illő szép idő várható, az osztrák és a horvát határ környékén lehet este...","id":"20210527_omsz_idojaras_vihar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc6ef9e-af5e-48c4-a281-0b053e06d5e5","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_omsz_idojaras_vihar","timestamp":"2021. május. 27. 05:36","title":"25 fok is lehet ma, este érkezhet vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f842ab0f-209a-4bfe-93c1-b969a4e7a283","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi az amerikai kormány korábbi döntését a bíróságon megtámadva érte el, hogy ne tekintsenek a vállalatra a kínai hadsereg által befolyásolt cégként.","shortLead":"A Xiaomi az amerikai kormány korábbi döntését a bíróságon megtámadva érte el, hogy ne tekintsenek a vállalatra a kínai...","id":"20210526_xiaomi_egyesult_allamok_kina_gazdasagi_haboru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f842ab0f-209a-4bfe-93c1-b969a4e7a283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301d76c5-222c-4667-b590-fc57876a1a53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_xiaomi_egyesult_allamok_kina_gazdasagi_haboru","timestamp":"2021. május. 26. 15:03","title":"Győzött a Xiaomi, visszavonulót fújt az amerikai kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952beaa3-bc3a-4e4e-9c8f-fc5fac9cfffc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tüneteink hátterében néha több generáción átívelő, feldolgozatlan veszteségek, esetleg családi titkok, hazugságok állhatnak.



","shortLead":"Tüneteink hátterében néha több generáción átívelő, feldolgozatlan veszteségek, esetleg családi titkok, hazugságok...","id":"20210528_Fedezzuk_fel_az_oroksegunket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=952beaa3-bc3a-4e4e-9c8f-fc5fac9cfffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1242dd-70b8-441d-8318-95a70ddfb2b9","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210528_Fedezzuk_fel_az_oroksegunket","timestamp":"2021. május. 28. 11:30","title":"Fedezzük fel az örökségünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f764a1-04fd-4a9e-aaf1-e10d32d1a32d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu fennállásának 25 éves évfordulóján elérkezettnek látjuk az időt, hogy új tartalmakkal, műfajokkal színesítsük kínálatunkat. Ehhez olvasóink segítségét is kérjük, hogy minél pontosabb képet alkothassunk az elvárásokról, fogyasztási szokásokról. Kérjük, töltse ki rövid kérdőívünket!

","shortLead":"A hvg.hu fennállásának 25 éves évfordulóján elérkezettnek látjuk az időt, hogy új tartalmakkal, műfajokkal színesítsük...","id":"20210528_HVG_olvasoi_kerdoiv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41f764a1-04fd-4a9e-aaf1-e10d32d1a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1773d4d5-2098-4d7a-aa07-2ae63687066e","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_HVG_olvasoi_kerdoiv","timestamp":"2021. május. 28. 11:35","title":"Hogyan tehetnénk még jobbá a hvg.hu-t? - Olvasói kérdőív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]