Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német kancellár szavakban mindig kiáll a szabályokra épülő nemzetközi rendszer mellett, de sok esetben lovat ad a tekintélyuralmi vezetők alá, írja a Financial Times jegyzete.","shortLead":"A német kancellár szavakban mindig kiáll a szabályokra épülő nemzetközi rendszer mellett, de sok esetben lovat ad...","id":"20210528_FT_Merkel_sok_mindent_elnez_az_autokrataknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f09931-f152-4573-86f1-a2056674ed77","keywords":null,"link":"/360/20210528_FT_Merkel_sok_mindent_elnez_az_autokrataknak","timestamp":"2021. május. 28. 07:30","title":"FT: Merkel sok mindent elnéz az autokratáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2fb6b7-2538-496d-a27d-f0e19c7603f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motorkerékpár egy erőteljesen módosított 1952-es Harley.","shortLead":"A motorkerékpár egy erőteljesen módosított 1952-es Harley.","id":"20210529_Elado_az_Szelid_Motorosok_amerikai_zaszlos_Harelyje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af2fb6b7-2538-496d-a27d-f0e19c7603f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ec4769-62fb-49f3-a5e0-be52d67649e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Elado_az_Szelid_Motorosok_amerikai_zaszlos_Harelyje","timestamp":"2021. május. 29. 08:45","title":"Eladó az Szelíd motorosok amerikai zászlós Harley-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán: Az oltás nem kedv kérdése. Új információk a Ryanair-gép ügyében. Rástartolt a magyar állam Ferihegyre. Megállapodott a védettségi igazolványok ügyében Szlovákia és Magyarország. Minden út Sesztákhoz vezet \"kelet Felcsútján\". Változtat szabályozásán a Facebook. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Orbán: Az oltás nem kedv kérdése. Új információk a Ryanair-gép ügyében. Rástartolt a magyar állam Ferihegyre...","id":"20210528_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd84b1e2-f581-49e3-8303-11dbdf41f3f3","keywords":null,"link":"/360/20210528_Radar360","timestamp":"2021. május. 28. 08:10","title":"Radar360: Keleti vakcinákkal is utazhatunk majd Orbán szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68618ffa-8d60-47b4-b462-b102011bae67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igencsak az extrém tuning kategóriájába tartozik, amit a Posaidon cég művel általában az autók motorjaival. ","shortLead":"Igencsak az extrém tuning kategóriájába tartozik, amit a Posaidon cég művel általában az autók motorjaival. ","id":"20210526_940_loerot_hoznak_ki_manapsag_egy_AMG_E_Mercedesbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68618ffa-8d60-47b4-b462-b102011bae67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf647603-0ca8-45c6-a16f-133fb91301ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_940_loerot_hoznak_ki_manapsag_egy_AMG_E_Mercedesbol","timestamp":"2021. május. 28. 04:28","title":"940 lóerőt hoznak ki manapság egy utcára való E-osztályú AMG Mercedesből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ITM megvizsgált 120 terméket, és kiderült, a harmadukból rosszabb minőség került a magyar boltokba. Egy év múlva viszont már büntethető lesz a kettős minőség.","shortLead":"Az ITM megvizsgált 120 terméket, és kiderült, a harmadukból rosszabb minőség került a magyar boltokba. Egy év múlva...","id":"20210528_itm_birsag_rosszabb_minosegu_termek_magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a57f42e-d088-4d26-9eb7-083df06aad19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca28a2a-2382-43df-979c-b1058cfebb6f","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_itm_birsag_rosszabb_minosegu_termek_magyarorszagon","timestamp":"2021. május. 28. 10:05","title":"Félmilliárdra is büntethetik azt a gyártót, amelyik a külföldinél silányabb terméket hoz Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4396885-050b-43c4-926a-f6ca6c46ce98","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Géniusz idén szeptembertől lesz látható a csatornán.","shortLead":"A Géniusz idén szeptembertől lesz látható a csatornán.","id":"20210528_gundel_takacs_gabor_atv_a_geniusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4396885-050b-43c4-926a-f6ca6c46ce98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c43cea-1430-42d7-870c-0dc5d9190e7f","keywords":null,"link":"/kultura/20210528_gundel_takacs_gabor_atv_a_geniusz","timestamp":"2021. május. 28. 11:30","title":"Gundel Takács Gábor vezeti az ATV új kvízműsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c4cbb3-bd48-4ff6-b362-946be6a74a79","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt, hogy Washington nem csatlakozik újra, azzal indokolták, hogy Oroszország továbbra is folyamatosan megszegi a szerződést.\r

","shortLead":"Azt, hogy Washington nem csatlakozik újra, azzal indokolták, hogy Oroszország továbbra is folyamatosan megszegi...","id":"20210528_nyitott_egbolt_szerzodes_trump_biden_putyin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c4cbb3-bd48-4ff6-b362-946be6a74a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20cf413-ed1e-40a6-9d65-547b33c7400c","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_nyitott_egbolt_szerzodes_trump_biden_putyin","timestamp":"2021. május. 28. 07:49","title":"Biden nem lépteti vissza a Nyitott Égbolt szerződésbe az Egyesült Államokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58d28cb-4507-4188-8dfd-08496b7e2d76","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Izrael bizánci korszakában, a judaizmus szemszögéből pedig a talmudi korban készült az a háromszögalakú amulett, amelyet valójában már negyven éve megtaláltak, de csak most adtak át az Izraeli Régészeti Hatóságnak (IAA) – jelentette a The Jerusalem Post.","shortLead":"Izrael bizánci korszakában, a judaizmus szemszögéből pedig a talmudi korban készült az a háromszögalakú amulett...","id":"20210529_szemmel_verestol_vedo_1500_eves_amulett_izrael","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a58d28cb-4507-4188-8dfd-08496b7e2d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842779fa-63c7-48b5-b66a-7bdafd3ae484","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_szemmel_verestol_vedo_1500_eves_amulett_izrael","timestamp":"2021. május. 29. 18:03","title":"Szemmel veréstől \"védő\" 1500 éves amulettet találtak Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]