Egy viszonylag kevéssé ismert kínai gyártóra eshet(ett) az Apple választása, hogy vegyen részt az idei iPhone-ok előállításában, mármint ami az eszközök kijelzőjét illeti. Az Apple ilyetén döntéséből több dologra is következtetnek a szakemberek.

Ha kijelzőről, sőt szűkítsük a kört, iPhone-kijelzőről van szó, azonnal két név ugrik be: az LG és a Samsung. Az előbbi gyártja például az olcsóbb iPhone 11-ek kijelzőpaneljeit, míg a Samsung Display szállítja az OLED paneleket a csúcskategóriás iPhone 11-ekhez. Idén viszont egy újabb, kevésbé ismert kínai gyártó, a BOE Display is képbe kerülhet, és dollármilliókat vihet el a két koreai cég elől.

De ki a csoda az a BOE? – teszi fel a kérdést a Wired magazin. Nos, ha a cég weboldalát nézzük, akkor büszkén hirdetik, hogy az LCD, AMOLED, rugalmas kijelzők, VR/AR megjelenítők mellett különféle érzékelők és biometrikus azonosítók fejlesztésével is foglalkoznak. Egyébként Kína legnagyobb kijelzőgyártójáról van szó, különféle eszközökhöz szállítanak megjelenítőket. 1993-ban alapították a kínai fővárosban, és jelenleg övék a rugalmas OLED kijelzők globális piacának második legnagyobb részesedése, 11 százalékkal. Ez persze messze elmarad a Samsung 81 százalékától, ennek ellenére – mivel igen nagy piaci szegmensről van szó – nem meglepő, hogy a BOE-nak már van néhány nagy megrendelője.

© BOE

A BOE technológiáját használja a Huawei a legnépszerűbb okostelefon-modelljeiben, például a csúcskategóriás P és a Mate sorozatban, és állítólag BOE-kijelző kerül az idei Huawei Mate 40-be. A BOE hajlékony OLED-je kapott helyet a Huawei Mate X-ben is, és sokkal megbízhatóbbnak bizonyult a Samsung hasonló kijelzőjénél. Ami igazán meglepő (amennyiben igaz), állítólag maga a Samsung is fontolgatja, hogy BOE megjelenítőket használ majd jövőbeni készülékeinél, akár saját leányvállalata, a Samsung Display rovására.

A BOE kapcsolata az Apple-lel egyébként egyáltalán nem újkeletű. A kínai gyártó már készít LCD-képernyőket a régebbi iPhone-ok számára, sőt egyes Apple Watchokban is használják apró OLED paneljeit. A Wired megpróbálta kiszámolni, mennyit érhetne a BOE és az Apple újabb üzlete. Arra jutott, hogy az online jelentések évente körülbelül 20 milliárd dollárra taksálják a Samsung üzletét az iPhone-gyártóval (és az iPhone-kijelzők nagy részét, mintegy 80 százalékát továbbra is a Samsung szállítaná), viszont az Apple második legnagyobb beszállítójává a BOE válhat. Tehát ha a kínai cégnek sikerül az Apple megrendeléseinek 20 százalékát biztosítania, akkor egy ilyen üzlet akár 4 milliárd dollárt is érhet.

© YouTube/BOE

Azonban nem árt hangsúlyozni, hogy nem véletlen a feltételes mód használata, a BOE kijelzők ugyanis még nem kapták meg az Apple végső jóváhagyását, ami – iparági pletykák szerint – azt (is) jelentheti, hogy a BOE kijelzők nem jelennek meg az iPhone 12 modellek első sorozatában, hanem csak 2021 elején kezdődnek a szállítások. Addig marad az Apple az LG mellett.

A fentiek mindenesetre alátámasztanák azt a korábbi híresztelést, hogy az Apple valamennyi idei iPhone-modelljének OLED kijelzője lenne, illetve azt is megerősítenék, hogy a cupertinóiak megosztanák a függőséget a gyártók között, sőt az sem kizárt – állítja néhány szakember – hogy egyszer akár az Apple maga is gyártani fog kijelzőket, ha már a telefonban dolgozó lapka készítését nem bízza másra. Ez már csak azért is tűnik igen valószínűnek, mivel a cégnek már van saját ProDisplay XDR technológiája, és állítólag sokat beruházott már a MicroLED (mLED) panelekbe. Ezek, újabb fénykibocsátó vegyületeket alkalmazva, világosabbá, vékonyabbá és kevésbé energiaigényesekké tehetik a megjelenítőket.

Az Apple ugyan kifejlesztheti saját megjelenítési megoldását, azonban feltehetően nem saját kapacitással fogja a kijelzőket készíteni, ugyanis könnyebb és gazdaságosabb a panelek megvásárlása a hagyományos szállítóktól. Időközben a BOE közös vállalkozást alapított a Rohinnivel a MicroLED és a miniLED gyártására, sőt meg is kezdte a tömegtermelést. Amennyiben ez a hír valóban igaz, akkor a BOE megelőzheti legfontosabb vetélytársait. A Samsungról ugyanis az terjedt el, hogy noha mozgolódik a MicroLED-eket illetően, a gyártási minőség egyelőre egyenetlen. A BOE és az Apple szövetsége így akár keresztbe is tehet a dél-koreai gyártónak.

