Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"44c15c22-06cd-4ca2-bb29-d97dec8f6e6a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az észak-amerikai mozik életre keltését mutatják a hétvégi kasszasikerlista-adatok: John Krasinski Hang nélkül 2. című horrorfilmje 48 millió dollárt forgalmazott péntektől vasárnapig, felülmúlva minden várakozást és a legjobb bevételt hozva a koronavírus-járvány elmúlt évében.



","shortLead":"Az észak-amerikai mozik életre keltését mutatják a hétvégi kasszasikerlista-adatok: John Krasinski Hang nélkül 2. című...","id":"20210531_A_moziba_jarok_is_ugy_dontottek_vege_a_jarvanynak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44c15c22-06cd-4ca2-bb29-d97dec8f6e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"369d59e0-9ec9-44fd-9e26-22ceb11d6b2d","keywords":null,"link":"/kultura/20210531_A_moziba_jarok_is_ugy_dontottek_vege_a_jarvanynak","timestamp":"2021. május. 31. 09:27","title":"A moziba járók is úgy döntöttek, vége a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec7b9f7-5826-4e15-9737-cdb96415d841","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kapuk úgy kötik össze a távol élő idegeneket, mintha csak egymás előtt állnának. Ha beválik, és sikerül finanszírozót találni, úgy máshol is megjelenthetnek hasonlók.","shortLead":"A kapuk úgy kötik össze a távol élő idegeneket, mintha csak egymás előtt állnának. Ha beválik, és sikerül finanszírozót...","id":"20210531_lengyelorszag_litvania_portal_go_vilnius_csillagkapu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bec7b9f7-5826-4e15-9737-cdb96415d841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c51e6e0-6481-4b03-8d03-beecf692411d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_lengyelorszag_litvania_portal_go_vilnius_csillagkapu","timestamp":"2021. május. 31. 08:33","title":"Megnyitottak az európai “csillagkapuk”, több száz kilométerre élőkkel lehet velük kommunikálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2e8f1b-82cd-4fa9-b60b-f567db78f35d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudják, hogy mi okozta a tüzet, csak annyit, hogy a hajó gépházából kezdett terjedni.","shortLead":"Egyelőre nem tudják, hogy mi okozta a tüzet, csak annyit, hogy a hajó gépházából kezdett terjedni.","id":"20210530_270_embert_mentettek_ki_a_langok_kozul_egy_indonez_komptuzben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a2e8f1b-82cd-4fa9-b60b-f567db78f35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"509270a2-3e9c-4315-b216-c1cecb71ee01","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_270_embert_mentettek_ki_a_langok_kozul_egy_indonez_komptuzben","timestamp":"2021. május. 30. 18:12","title":"274 embert mentettek ki a lángok közül egy indonéz komptűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Media1 információi szerint Szemesi Zsolt öngyilkos lett.\r

","shortLead":"A Media1 információi szerint Szemesi Zsolt öngyilkos lett.\r

","id":"20210531_Fegyver_ujsagiro_Siofok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125c238f-9166-4d36-b522-37b83418dcb8","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_Fegyver_ujsagiro_Siofok","timestamp":"2021. május. 31. 20:37","title":"Fegyverrel a kezében, holtan találtak rá egy újságíróra Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4582d1ab-57e2-4975-9f83-6a7e924fed2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már több mint 25 ezren írták alá.","shortLead":"Már több mint 25 ezren írták alá.","id":"20210531_Peticio_indult_azert_hogy_Harry_herceget_megfosszak_a_kiralyi_cimeitol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4582d1ab-57e2-4975-9f83-6a7e924fed2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb9adb9-80f1-4aa1-877a-b92e24cf06e2","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Peticio_indult_azert_hogy_Harry_herceget_megfosszak_a_kiralyi_cimeitol","timestamp":"2021. május. 31. 11:13","title":"Petíció indult azért, hogy Harry herceget megfosszák a királyi címeitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162f9fcc-f482-4020-9ef8-9638e2ee246e","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Egy ENSZ-jelentés szerint tavaly líbiai lázadókat pilóta nélküli harci repülőgépek bombáztak, emberi beavatkozás nélkül. Halálos áldozatok is lehetnek.","shortLead":"Egy ENSZ-jelentés szerint tavaly líbiai lázadókat pilóta nélküli harci repülőgépek bombáztak, emberi beavatkozás...","id":"20210601_dronok_dron_ensz_kargu_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=162f9fcc-f482-4020-9ef8-9638e2ee246e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07337207-27cd-4e6c-ab91-4222b02aeb48","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_dronok_dron_ensz_kargu_2","timestamp":"2021. június. 01. 08:03","title":"Megtörtént, amitől féltek: magától támadt emberre egy drónhadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85931d6d-ccbb-4248-858f-9a4dd2236410","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Marson nem igazán jellemzőek a felhős napok, de nemrég egy ilyen időszak köszöntött be. A NASA egyik műszere azonnal gyűjteni kezdte az adatokat.","shortLead":"A Marson nem igazán jellemzőek a felhős napok, de nemrég egy ilyen időszak köszöntött be. A NASA egyik műszere azonnal...","id":"20210531_nasa_felho_mars_curiosity","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85931d6d-ccbb-4248-858f-9a4dd2236410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b9b540c-b6c8-4759-9559-b98361e7deec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_nasa_felho_mars_curiosity","timestamp":"2021. május. 31. 08:03","title":"Színes, világító felhőket fotózott a Marson a Curiosity","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Köztereken állítják ki a képeket, de a zavargások során használt fegyvereket és egyéb eszközöket is bemutatják egy tárlatban.","shortLead":"Köztereken állítják ki a képeket, de a zavargások során használt fegyvereket és egyéb eszközöket is bemutatják...","id":"20210601_Vandorkiallitast_indit_a_COF_az_oszodi_beszedrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4369d126-79aa-4407-b99e-0fc4b1227b9b","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Vandorkiallitast_indit_a_COF_az_oszodi_beszedrol","timestamp":"2021. június. 01. 13:35","title":"Vándorkiállítást indít a CÖF az őszödi beszédről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]