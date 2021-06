A videokártyák, routerek és más, számítástechnikai hozzávalók után a laptopok piacára is begyűrűzhet az informatikai szektor dolgát már most is komolyan nehezítő félvezetőhiány. Az Acer egyrészt például hosszabb ideig fennálló hatásokra számít, másrészt úgy vélik:

a jelenség áremelkedést és szűkebb termékkínálatot hozhat.

A tajvani nagyvállalat társigazgatója, Tiffany Huang a The Guardiannek azt mondta, az Acernek már most is nehézséget okoz, hogy elegendő chipet szerezzen be az eszközeihez. “Nem egyszerűen arról van szó, hogy minden családnak kell egy eszköz, amit használhat, hanem minden embernek kell egy a munkához vagy az oktatáshoz” – mondta.

A társigazgató közölte, a chiphiány okozta problémák miatt a kereslet csupán felét tudják kielégíteni.

A Gartner elemzőcég legutóbbi jelentésében úgy becsülte, hogy a chiphiány 2022 második negyedévéig sem oldódik meg. Ennek következtében egyes eszközök árai várhatóan emelkedni fognak, míg a kisebb cégeket a beszállítók által kért magasabb ár fogja megszorongatni. "Most vagyunk a legsúlyosabb hiánynál, vagyis a csúcsnál" – mondta Ben Lee vezető elemző.

