Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mutatnánk róla képet, de mostanra lerombolták.","shortLead":"Mutatnánk róla képet, de mostanra lerombolták.","id":"20210614_szentely_koronavirus_falu_india","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37734c27-b0a2-4f03-9e96-8f23db69a4d3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210614_szentely_koronavirus_falu_india","timestamp":"2021. június. 14. 07:10","title":"Szentélyt emeltek a koronavírus ellen egy indiai faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dd007a-71dd-491a-a6b1-6ae2f20bbbbd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az esetleges atombombatesztek észlelésére használt víz alatti mikrofonok révén fedezték fel a törpe kék bálnák egy eddig ismeretlen populációját az Indiai-óceánban az ausztrál Új-dél-walesi Egyetem szakemberei.","shortLead":"Az esetleges atombombatesztek észlelésére használt víz alatti mikrofonok révén fedezték fel a törpe kék bálnák...","id":"20210613_viz_alatti_bombadetektorok_torpe_kek_balnak_uj_populacioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7dd007a-71dd-491a-a6b1-6ae2f20bbbbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80432557-5bca-4fd8-964c-3d6fadca9705","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_viz_alatti_bombadetektorok_torpe_kek_balnak_uj_populacioja","timestamp":"2021. június. 13. 14:03","title":"Atombomba-robbanást kerestek, ismeretlen bálnákat találtak Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre megfigyelés alatt tartják, de csütörtöki meccsükön már szeretné személyesen biztatni a csapattársait.","shortLead":"Egyelőre megfigyelés alatt tartják, de csütörtöki meccsükön már szeretné személyesen biztatni a csapattársait.","id":"20210614_christian_eriksen_dan_valogatott_szivmegallas_korhaz_foci_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da546d3-a7fd-4b9e-97ca-1ffdbf0b8876","keywords":null,"link":"/elet/20210614_christian_eriksen_dan_valogatott_szivmegallas_korhaz_foci_eb","timestamp":"2021. június. 14. 09:59","title":"Kórházban marad Eriksen, próbálják megérteni, mi történt vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37e041ac-dba5-4b29-82c7-a032ed33f2bb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bár a kutyaorr remek detektora lehetne a koronavírus-fertőzésnek, de több információ kellene arról, hogy valóban tökéletesen jelzi-e a vírus jelenlétét.","shortLead":"Bár a kutyaorr remek detektora lehetne a koronavírus-fertőzésnek, de több információ kellene arról, hogy valóban...","id":"20210614_Miert_nem_szimatoltatjuk_ki_kutyakkal_a_Covidot_ha_egyszer_alkalmas_ra_az_orruk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37e041ac-dba5-4b29-82c7-a032ed33f2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"385d877b-3abd-4e82-8ed7-417d2ec370c1","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Miert_nem_szimatoltatjuk_ki_kutyakkal_a_Covidot_ha_egyszer_alkalmas_ra_az_orruk","timestamp":"2021. június. 14. 09:47","title":"Miért nem szimatoltatjuk ki kutyákkal a Covidot, ha egyszer alkalmas rá az orruk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ecadacc-a879-4963-9d4d-0501bf208042","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltók szabadították ki. ","shortLead":"A tűzoltók szabadították ki. ","id":"20210613_Vasuti_csille_szerelveny_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ecadacc-a879-4963-9d4d-0501bf208042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c188097-0de0-4271-ab0c-150b38027526","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_Vasuti_csille_szerelveny_tuzoltok","timestamp":"2021. június. 13. 20:09","title":"Vasúti csille alá szorult egy 14 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5837e1dd-b765-4cce-80c9-3e536ec5dd6d","c_author":"police.hu","category":"itthon","description":"Lomizás alatt gyújtogatott, ezért keresték a rendőrök, de kiderült, hogy korábban állattetemeket is gyűjtögetett ","shortLead":"Lomizás alatt gyújtogatott, ezért keresték a rendőrök, de kiderült, hogy korábban állattetemeket is gyűjtögetett ","id":"20210613_Allattetemeket_gyujtott_es_gyujtogatott_a_kobanyai_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5837e1dd-b765-4cce-80c9-3e536ec5dd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a390e563-fc83-483e-a215-95ac21a4fec6","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Allattetemeket_gyujtott_es_gyujtogatott_a_kobanyai_ferfi","timestamp":"2021. június. 13. 14:39","title":"Állattetemeket gyűjtött és gyújtogatott a kőbányai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe937869-79c1-4f2c-8f0a-c373d9dac14f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Érkezik az önkéntes véradó virtuális kártya, amelynek segítségével több száz szolgáltatónál kedvezményben részesülhetnek. ","shortLead":"Érkezik az önkéntes véradó virtuális kártya, amelynek segítségével több száz szolgáltatónál kedvezményben...","id":"20210613_Kedvezmeny_vasarlas_veradas_veradok_OVSZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe937869-79c1-4f2c-8f0a-c373d9dac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa4eb46-ff81-4a03-ac48-f81227ae7b20","keywords":null,"link":"/kkv/20210613_Kedvezmeny_vasarlas_veradas_veradok_OVSZ","timestamp":"2021. június. 13. 17:12","title":"Hétfőtől kedvezményesen vásárolhatnak a véradók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c6bcfe-bc6b-4b56-908f-82677e7c8ef2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt L. Cs. és társa ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla nem találta alaposnak sem a súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést, sem pedig a felmentésért bejelentett védelmi fellebbezéseket, így helybenhagyta a Budapest Környéki Törvényszék elsőfokú ítéletét. A perben tanúként érintett volt Márki-Zayné Vincze Felícia, Márki-Zay Péter jelenlegi hódmezővásárhelyi polgármester felesége is. ","shortLead":"A gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt L. Cs. és társa ellen indult büntetőügyben a Fővárosi Ítélőtábla...","id":"20210612_Jogerosen_eliteltek_az_oltas_es_gyogyszerellenes_szuloket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09c6bcfe-bc6b-4b56-908f-82677e7c8ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e2d2d5-7809-4fb7-96f9-b09557ac2fbe","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Jogerosen_eliteltek_az_oltas_es_gyogyszerellenes_szuloket","timestamp":"2021. június. 12. 16:54","title":"Jogerősen elítélték az oltás- és gyógyszerellenes szülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]