[{"available":true,"c_guid":"80223103-6016-4aa0-b557-789bbc28b739","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint a futball fejlődése közcél, ezért közpénzt kell költeni rá. A jelenlegi taorendszert azonban intézményesített lopásnak tartják.","shortLead":"A párt szerint a futball fejlődése közcél, ezért közpénzt kell költeni rá. A jelenlegi taorendszert azonban...","id":"20210610_momentum_labdarugaspoltikai_program_felcsut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80223103-6016-4aa0-b557-789bbc28b739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3592d7a0-29e4-4d1f-8345-0b6e1f66ae24","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_momentum_labdarugaspoltikai_program_felcsut","timestamp":"2021. június. 10. 14:51","title":"Labdarúgás-politikai programot mutatott be a Momentum a felcsúti stadion előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64abab57-ee57-4f9c-9bd2-5502cc2d47a7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megkezdte első tudományos kutatássorozatát a Marson a Perseverance. A NASA járműve dél felé tart, hogy megvizsgálja a Jezero kráter fenekét ősi mikrobiális élet jelei után kutatva.","shortLead":"Megkezdte első tudományos kutatássorozatát a Marson a Perseverance. A NASA járműve dél felé tart, hogy megvizsgálja...","id":"20210611_nasa_marsjaro_perseverance_kutatas_elet_a_marson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64abab57-ee57-4f9c-9bd2-5502cc2d47a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696c0e44-f543-40b4-bcb8-db7c7b042091","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_nasa_marsjaro_perseverance_kutatas_elet_a_marson","timestamp":"2021. június. 11. 14:03","title":"Elindult a Perseverance, hogy felkutassa az ősi élet nyomait a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df776f2d-fc47-45ee-bdd1-dab2adccd6df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha tippelnünk kellene, valószínűleg nem sok ilyen zöld szörnyeteggel találkozunk majd az utcákon. ","shortLead":"Ha tippelnünk kellene, valószínűleg nem sok ilyen zöld szörnyeteggel találkozunk majd az utcákon. ","id":"20210610_A_tusarku_Crocs_papucs_nem_viccel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df776f2d-fc47-45ee-bdd1-dab2adccd6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dcdf935-c8a4-481c-a016-93a43e6d71c4","keywords":null,"link":"/elet/20210610_A_tusarku_Crocs_papucs_nem_viccel","timestamp":"2021. június. 10. 11:54","title":"A tűsarkú Crocs papucs nem viccel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feca4ba0-d61e-4a43-a89e-1b98504bdf4e","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Fiatalon a kilencvenes évek sztárgengsztere, a később meggyilkolt Szlávy Bulcsú mellett tűnt fel, évekkel később a focimeccsek biztosításának megkerülhetetlen figurája lett, napjainkra pedig nemcsak az ultrák, de a zsiványok körében is tekintélye van, mert sok ütőképes embert képes mozgósítani. A “problémamegoldó” Tóth Csabáról úgy hírlett, jó fideszes kapcsolatai vannak, így egyfajta védelmet élvez. Ám a sérthetetlenség mítosza egy pillanat alatt semmivé vált, amikor többedmagával együtt hétfőn a NAV kommandósai őrizetbe vették. A gyanú: bűnszervezetben elkövetett, 870 milliós költségvetési csalás. A biztonsági piacon ez már a sokadik jelzés fentről: senki sem érinthetetlen.","shortLead":"Fiatalon a kilencvenes évek sztárgengsztere, a később meggyilkolt Szlávy Bulcsú mellett tűnt fel, évekkel később...","id":"20210611_Egy_ideje_mar_kezdett_fogyni_a_levego_a_stadionok_kiralya_korul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feca4ba0-d61e-4a43-a89e-1b98504bdf4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f96316-f8a9-4923-98a7-67050e5a38fa","keywords":null,"link":"/360/20210611_Egy_ideje_mar_kezdett_fogyni_a_levego_a_stadionok_kiralya_korul","timestamp":"2021. június. 11. 06:30","title":"\"Mindenkit meglepett, amikor bevitték\" – Tóth Csaba felemelkedése és zuhanása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc2610c-6430-497c-adc4-3bcfe0a2c0d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A balatonmáriafürdői Florida Fagyizó a labdarúgó-Európa-bajnokság tiszteletére szurkolói fagylaltot készített. ","shortLead":"A balatonmáriafürdői Florida Fagyizó a labdarúgó-Európa-bajnokság tiszteletére szurkolói fagylaltot készített. ","id":"20210610_Pisztacia_es_mascarpone_is_van_az_Eb_szurkoloi_fagyijaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fc2610c-6430-497c-adc4-3bcfe0a2c0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbb8888-fc41-4f13-bfbb-33fdb690afbb","keywords":null,"link":"/elet/20210610_Pisztacia_es_mascarpone_is_van_az_Eb_szurkoloi_fagyijaban","timestamp":"2021. június. 10. 14:56","title":"Pisztácia és mascarpone is van az Eb szurkolói fagyijában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkezdi előkészíteni az EP az Európai Bizottság elleni eljárás megindításának az előkészítését.","shortLead":"Elkezdi előkészíteni az EP az Európai Bizottság elleni eljárás megindításának az előkészítését.","id":"20210610_europai_parlament_eljaras_allasfoglalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c0a962-cabe-474e-8f19-ece1ad848864","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210610_europai_parlament_eljaras_allasfoglalas","timestamp":"2021. június. 10. 19:06","title":"Megszavazta az Európai Parlament a jogállami eljárások megindítására utasító állásfoglalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71619d50-68db-4051-a207-3d83a3a047d1","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"A magyar szurkolók már kedden bemutatták, mire számíthat az a vendég, aki a rasszizmus ellen tüntetve térdel le a meccsek előtt. De nagyon valószínű, hogy az egész tornát át fogja járni az ehhez kapcsolódó identitásharc.","shortLead":"A magyar szurkolók már kedden bemutatták, mire számíthat az a vendég, aki a rasszizmus ellen tüntetve térdel le...","id":"20210609_terdeles_futyules_budapest_blm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71619d50-68db-4051-a207-3d83a3a047d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb6caaf-1294-4ec5-86f2-619ed8f1765b","keywords":null,"link":"/sport/20210609_terdeles_futyules_budapest_blm","timestamp":"2021. június. 09. 19:35","title":"Térdelés és fütyülés fogja kettéválasztani Európát az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 39-cel csökkent a kórházban ápoltak száma.","shortLead":"Egy nap alatt 39-cel csökkent a kórházban ápoltak száma.","id":"20210611_koronavirus_magyarorszag_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2be1e8-fa90-4996-9cf4-06775388a8a8","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_koronavirus_magyarorszag_adatok","timestamp":"2021. június. 11. 09:09","title":"Nyolc koronavírusos beteg meghalt, 199 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]