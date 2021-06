Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fab5a6c7-fe11-44be-9ccc-22c3f9420b71","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Oroszország, Kína, hibrid fenyegetések – ezek a fő témái a hétfői brüsszeli NATO-csúcstalálkozónak a megbeszélésre érkező állam- és kormányfőknek, közöttük az Egyesült Államok elnökének. Orbán Viktor szerint azonban a migráció és a járványhelyzet az, amivel a következő évtizedben foglalkozni kell.","shortLead":"Oroszország, Kína, hibrid fenyegetések – ezek a fő témái a hétfői brüsszeli NATO-csúcstalálkozónak a megbeszélésre...","id":"20210614_Migracioval_hangolt_a_NATOcsucsra_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fab5a6c7-fe11-44be-9ccc-22c3f9420b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88350622-1409-4183-896d-808cf27c6da6","keywords":null,"link":"/eurologus/20210614_Migracioval_hangolt_a_NATOcsucsra_Orban","timestamp":"2021. június. 14. 14:16","title":"Migrációval hangolt a NATO-csúcsra Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a452e9-17fb-4ee5-93ee-d8dcd450b69c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A jelölőbizottság hétfői ülése után tették közzé a javaslatot, mely szerint Márki Zoltán a jelölt.","shortLead":"A jelölőbizottság hétfői ülése után tették közzé a javaslatot, mely szerint Márki Zoltán a jelölt.","id":"20210614_alkotmanybirosag_jelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38a452e9-17fb-4ee5-93ee-d8dcd450b69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e6c7de-866a-4c83-8937-0334f0c4637d","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_alkotmanybirosag_jelolt","timestamp":"2021. június. 14. 12:53","title":"Megvan, ki lehet az új alkotmánybíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211b688c-0789-4292-b2d6-46f7cc8c8bb9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Székely Csaba Öröm és boldogság című drámáját szeptemberben mutatják be a Budaörsi Latinovits Színházban, de ma dől el, hogy a tinédzserek majd megnézhetik-e.","shortLead":"Székely Csaba Öröm és boldogság című drámáját szeptemberben mutatják be a Budaörsi Latinovits Színházban, de ma dől el...","id":"20210615_Alfoldi_uj_darabjat_mar_nem_lathatjak_a_kozepiskolasok_ha_megszavazzak_a_homofobtorvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=211b688c-0789-4292-b2d6-46f7cc8c8bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a12166a-fe44-445d-9589-68a7a8494a7e","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Alfoldi_uj_darabjat_mar_nem_lathatjak_a_kozepiskolasok_ha_megszavazzak_a_homofobtorvenyt","timestamp":"2021. június. 15. 10:05","title":"Alföldi új darabját nem láthatják a középiskolások, ha megszavazzák a homofóbtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c872df4-af27-4eb5-b488-b7de8d337476","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A karantén után éledő rendezvények közé tartozik az augusztus 18-21. között megrendezett Fekete Zaj underground fesztivál is, ami idén igen masszív, ötven fős névsorral rukkolt elő.\r

\r

","shortLead":"A karantén után éledő rendezvények közé tartozik az augusztus 18-21. között megrendezett Fekete Zaj underground...","id":"20210615_A_Fekete_Zaj_is_legyozi_a_virust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c872df4-af27-4eb5-b488-b7de8d337476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65019fad-6e35-4259-97af-2fecd48c871b","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_A_Fekete_Zaj_is_legyozi_a_virust","timestamp":"2021. június. 15. 12:25","title":"A Fekete Zaj is legyőzi a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b62d4c-0067-436b-8e5a-fcc79f39164b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook a TextStyleBrush nevű technológiája több szempontból is hasznos lehet, ám félő is, hogy lesznek, akik visszaélnek a kézírás \"lemásolásával\".","shortLead":"A Facebook a TextStyleBrush nevű technológiája több szempontból is hasznos lehet, ám félő is, hogy lesznek, akik...","id":"20210614_textstylebrush_facebook_mesterseges_intelligencia_keziras_betutipus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58b62d4c-0067-436b-8e5a-fcc79f39164b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174b3b80-9e6a-4d93-b359-4ae6556ae549","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_textstylebrush_facebook_mesterseges_intelligencia_keziras_betutipus","timestamp":"2021. június. 14. 19:03","title":"A kézírásunkból készíthet betűtípust a Facebook mesterséges intelligenciája, de baj is lehet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab040f5f-2220-4221-bb34-280b1981f1f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan vallási szektát vezetett, amely a poligámiát gyakorolta.","shortLead":"Olyan vallási szektát vezetett, amely a poligámiát gyakorolta.","id":"20210614_38_felesege_89_gyereke_es_36_unokaja_volt_a_ferfinak_aki_a_vilag_legnagyobb_csaladosakent_halt_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab040f5f-2220-4221-bb34-280b1981f1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3eb1bb1-2741-4156-9ff1-a176d0824c9d","keywords":null,"link":"/elet/20210614_38_felesege_89_gyereke_es_36_unokaja_volt_a_ferfinak_aki_a_vilag_legnagyobb_csaladosakent_halt_meg","timestamp":"2021. június. 14. 09:42","title":"38 felesége, 89 gyereke és 36 unokája volt a férfinak, aki a világ legnagyobb családosaként halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c62ef71-8aa0-4fa3-a17d-dc80468d4313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki folyamatosan használja a Xiaomi HyperCharge technológiáját, a mobil akkumulátora több mint két év múlva veszíti el a kapacitása 20 százalékát. A kínai vállalat szerint ez jó eredmény.","shortLead":"Ha valaki folyamatosan használja a Xiaomi HyperCharge technológiáját, a mobil akkumulátora több mint két év múlva...","id":"20210614_xiaomi_hypercharge_200w_toltes_gyorstoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c62ef71-8aa0-4fa3-a17d-dc80468d4313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097ba548-8719-40e6-af14-3f6f4494a5f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_xiaomi_hypercharge_200w_toltes_gyorstoltes","timestamp":"2021. június. 14. 15:03","title":"Elárulta a legfontosabb részletet a Xiaomi a 200W-os gyorstöltőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 idei első nagy frissítése tartalmazza azt az újítást, ami egy praktikus ablakot helyez a tálcára. Időjárásjelző is van hozzá.","shortLead":"A Windows 10 idei első nagy frissítése tartalmazza azt az újítást, ami egy praktikus ablakot helyez a tálcára...","id":"20210614_windows_10_frissites_21h1_talca_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a25b40-90a8-4f06-80db-51a09cc80897","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_windows_10_frissites_21h1_talca_idojaras","timestamp":"2021. június. 14. 09:37","title":"Windows 10-et használ? Frissítsen, aztán nézzen csak rá a tálcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]