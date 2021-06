Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság elnökét aggasztja a jogszabály, azt írta, hogy nem lenne szabad senkit sem szexuális irányultsága alapján megkülönböztetni.

","shortLead":"Az Európai Bizottság elnökét aggasztja a jogszabály, azt írta, hogy nem lenne szabad senkit sem szexuális irányultsága...","id":"20210616_ursula_von_der_leyen_melegellenes_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38ad21c3-6edd-4c34-b970-ca824e1d6aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0883aff2-cbf5-4cca-8e5b-60bf28c22e33","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_ursula_von_der_leyen_melegellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 16. 20:52","title":"Ursula von der Leyen: Megvizsgáljuk, sérti-e az uniós jogot a melegellenes törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62525922-f6a1-4497-a953-21fac1b684ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átvonultak a szurkolók a Puskás Arénába a Hősök teréről az este hat órakor kezdődő magyar–portugál meccsre.","shortLead":"Átvonultak a szurkolók a Puskás Arénába a Hősök teréről az este hat órakor kezdődő magyar–portugál meccsre.","id":"20210615_vonulas_puskas_arena","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62525922-f6a1-4497-a953-21fac1b684ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa01349-bcdc-4844-aa08-5859a2c848a0","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_vonulas_puskas_arena","timestamp":"2021. június. 15. 15:25","title":"Így vonultak a szurkolók a Puskás Arénához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2033589e-4546-4d7d-bc2f-878fc9c468bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beszállt a Fidesz és a kormánysajtó a főpolgármester elleni dugókampányba egy szinte ismeretlen civil szervezet, a Pesti Fiatalokért Egyesület. Ha igaz, amit az egyesület magáról mond, akkor éppen azzal kellene egyetértenie, amit Karácsony mondott. ","shortLead":"Beszállt a Fidesz és a kormánysajtó a főpolgármester elleni dugókampányba egy szinte ismeretlen civil szervezet...","id":"20210617_Karacsony_dugo_fovaros_egyesulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2033589e-4546-4d7d-bc2f-878fc9c468bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a540f19-b72f-4ecd-9125-283f1fdb54e7","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_Karacsony_dugo_fovaros_egyesulet","timestamp":"2021. június. 17. 12:22","title":"Furcsa szervezet szállt be a Karácsony elleni dugókampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb360b2a-2009-4042-9e71-d0b226cdf066","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érkezik az egykori Palace szellemiségét idéző Palace nyitóbuli, de jön még a Neoton, a Rakonczai Piano est, a Wannabe Beach és a Next Level Balaton Special is.



","shortLead":"Érkezik az egykori Palace szellemiségét idéző Palace nyitóbuli, de jön még a Neoton, a Rakonczai Piano est, a Wannabe...","id":"20210616_Tiszta_erobol_nyar__indul_a_siofoki_Plazs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb360b2a-2009-4042-9e71-d0b226cdf066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee9106f-e99d-4efa-ac47-fa9dea62d83c","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Tiszta_erobol_nyar__indul_a_siofoki_Plazs","timestamp":"2021. június. 16. 10:47","title":"„Tiszta erőből nyár” – indul a siófoki Plázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d00d21-3827-48fd-98bc-7489f4335b25","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az év eleji logisztikai áremelkedés és konténerhiány után most a kínai kikötőzárások okoznak súlyos problémákat, a hatásokat Magyarországon is lehet érezni.","shortLead":"Az év eleji logisztikai áremelkedés és konténerhiány után most a kínai kikötőzárások okoznak súlyos problémákat...","id":"20210616_aruszallitas_logisztika_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91d00d21-3827-48fd-98bc-7489f4335b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c62cdf-532f-4e6d-a94f-a7d2525bd94d","keywords":null,"link":"/kkv/20210616_aruszallitas_logisztika_kina","timestamp":"2021. június. 16. 07:40","title":"Még karácsonykor is érezhetjük, mekkora most a zavar a tengeri áruszállításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejött az amerikai rendőrség trükkje, hogy maga látta el üzenetküldő alkalmazással a világ bűnözőit.","shortLead":"Bejött az amerikai rendőrség trükkje, hogy maga látta el üzenetküldő alkalmazással a világ bűnözőit.","id":"20210616_titkositott_uzenetkuldo_appok_mobilok_bunozes_encrochat_anom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbbf427-9fdd-4210-bd78-a8c1768a13ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_titkositott_uzenetkuldo_appok_mobilok_bunozes_encrochat_anom","timestamp":"2021. június. 16. 15:33","title":"13 embert fogtak el, 200 millió forintot foglaltak le a magyar rendőrök az FBI trükkjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962124e7-b48f-455e-9277-a7e6ee3f4d8f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ez Manuel Locatelli estéje volt. A szerdai nap többi meccsén viszonylag simán nyert Wales és Oroszország.","shortLead":"Ez Manuel Locatelli estéje volt. A szerdai nap többi meccsén viszonylag simán nyert Wales és Oroszország.","id":"20210616_olaszorszag_svajc_osszefoglalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=962124e7-b48f-455e-9277-a7e6ee3f4d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343fea25-7181-4606-a103-9b4bce6e0bdd","keywords":null,"link":"/sport/20210616_olaszorszag_svajc_osszefoglalo","timestamp":"2021. június. 16. 23:24","title":"Bivalyerős olasz csapatot, harmatgyenge törököt, unalmas oroszt és finnt hozott a foci-Eb második csoportkörének nyitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be85eb7e-64b5-4e68-8cf2-f75f2937013a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnépszerűbb kriptopénz, a bitcoin kitermelése komoly ráfordítást igényel, de a geotermikus energia itt is jól jöhet. Egy közép-amerikai államban kipróbálják, mennyire.","shortLead":"A legnépszerűbb kriptopénz, a bitcoin kitermelése komoly ráfordítást igényel, de a geotermikus energia itt is jól...","id":"20210617_el_salvador_vulkan_bitcoin_banyaszat_geotermikus_energia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be85eb7e-64b5-4e68-8cf2-f75f2937013a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ac5f1c-901a-4d19-953e-3837593bf564","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_el_salvador_vulkan_bitcoin_banyaszat_geotermikus_energia","timestamp":"2021. június. 17. 11:03","title":"Vulkánokkal generálnának pénzt El Salvadorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]