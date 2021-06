Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f9d49848-153b-4053-8ca3-09ee7530810b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az eddig rekorder 1111 méter hosszú, az eplényi vízicsúszda 1500 méteres lesz.","shortLead":"Az eddig rekorder 1111 méter hosszú, az eplényi vízicsúszda 1500 méteres lesz.","id":"20210617_vilag_leghosszabb_csuszda_epleny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9d49848-153b-4053-8ca3-09ee7530810b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbbee3ef-df3e-404e-8071-e9c3bfaf9378","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210617_vilag_leghosszabb_csuszda_epleny","timestamp":"2021. június. 17. 10:25","title":"A világ leghosszabb csúszdáját építhetik meg Eplényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1a6540-38e4-43f3-bb1e-b0448f7b4967","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szűk kör után most minden androidos felhasználó számára elérhetővé teszi a Google az androidos SMS-kezelő Üzenetek alkalmazás biztonsági funkcióját, a végpont-végpont közti titkosítást.","shortLead":"Egy szűk kör után most minden androidos felhasználó számára elérhetővé teszi a Google az androidos SMS-kezelő Üzenetek...","id":"20210616_android_google_messages_uzenetek_rcs_vegpont_vegpont_titkositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c1a6540-38e4-43f3-bb1e-b0448f7b4967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd134a9-298d-4f9e-a1de-165f5e33086f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_android_google_messages_uzenetek_rcs_vegpont_vegpont_titkositas","timestamp":"2021. június. 16. 15:03","title":"Androidos? Fontos új funkciót kap az SMS-küldő alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f93eb5e-51ca-478e-8ac5-9d740d74a9c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem a gyártás során jelentkező késlekedés az egyetlen probléma, amivel a globális chiphiány alatt szembesülhetnek a cégek.","shortLead":"Nem a gyártás során jelentkező késlekedés az egyetlen probléma, amivel a globális chiphiány alatt szembesülhetnek...","id":"20210617_hamis_termek_chiphiany_felvezetohiany_felvezetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f93eb5e-51ca-478e-8ac5-9d740d74a9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907eef11-b1a9-4320-8672-881510eecfe9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_hamis_termek_chiphiany_felvezetohiany_felvezetok","timestamp":"2021. június. 17. 08:03","title":"Vigyázzon, mit vesz: annyira kétségbe vannak esve a gyártók, hogy hamis alkatrészek áraszthatják el a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31927f75-6cb7-435e-993d-3526e3f65e7e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Európa immár nem tekinthető a demokrácia jelképének, mert legalább két tagja, Magyarország és Lengyelország, (felkészül: Szlovénia), amely megkérdőjelezi a jogállamiságot, talán már fel is számolta - mondta Jan Werner Müller neves politológus a konzervatív Die Weltnek adott interjúban. ","shortLead":"Európa immár nem tekinthető a demokrácia jelképének, mert legalább két tagja, Magyarország és Lengyelország...","id":"20210617_Princetoni_professzor_Magyarorszag_felszamolta_a_demokraciat_de_nem_fasiszta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31927f75-6cb7-435e-993d-3526e3f65e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d53bcec-f5d0-448d-a555-cb8f7b671b86","keywords":null,"link":"/360/20210617_Princetoni_professzor_Magyarorszag_felszamolta_a_demokraciat_de_nem_fasiszta","timestamp":"2021. június. 17. 07:25","title":"Princetoni professzor: Magyarország felszámolta a demokráciát, de nem fasiszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Tippelhet bárki bármit az Európa-bajnokságról, semmi nem olyan fontos, mint a magyar csapat eredményei. De kinek lesz igaza a hvg.hu tippversenyében, a Kezdő tizenegyben? A miniszternek, aki szerint az elődöntőig menetelünk? A szövetségi kapitánynak, aki negyeddöntőt vár? Vagy azoknak, akik három meccsre három vereséget várnak? Mutatjuk a játékosaink tippjeit a magyarok teljesítményére.","shortLead":"Tippelhet bárki bármit az Európa-bajnokságról, semmi nem olyan fontos, mint a magyar csapat eredményei. De kinek lesz...","id":"20210615_Kezdo_tizenegy_magyar_valogatott_eredmenyek_tippek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb01775-35d7-470d-afa5-84a8b6b3d6b9","keywords":null,"link":"/sport/20210615_Kezdo_tizenegy_magyar_valogatott_eredmenyek_tippek","timestamp":"2021. június. 15. 16:05","title":"Kezdő tizenegy: Szijjártó szerint elődöntőbe jut a magyar csapat, Rossi negyeddöntőt vár, Hrutka egyetlen rúgott gólt tippelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8056c6a9-e682-4737-989b-2039265aceb0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vannak, akik elég drasztikus módon fejezik ki, hogy nem kedvelik ezeket. ","shortLead":"Vannak, akik elég drasztikus módon fejezik ki, hogy nem kedvelik ezeket. ","id":"20210616_Tobb_mint_500_elektromos_rollert_kell_kihalaszni_a_Rajnabol_Kolnnel_mert_beledobaljak_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8056c6a9-e682-4737-989b-2039265aceb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f33e88-c061-41c5-aaab-63621ad86554","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_Tobb_mint_500_elektromos_rollert_kell_kihalaszni_a_Rajnabol_Kolnnel_mert_beledobaljak_oket","timestamp":"2021. június. 16. 08:05","title":"Több mint 500 elektromos rollert kell kihalászni a Rajnából Kölnnél, mert beledobálják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e45d0e-9e4c-4bb5-a105-5b9ea5a17e3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MLSZ részleteket nem közölt, de figyelmeztetett: nézőknek a pályára lépni szigorúan tilos.","shortLead":"Az MLSZ részleteket nem közölt, de figyelmeztetett: nézőknek a pályára lépni szigorúan tilos.","id":"20210616_euro_2020_foci_eb_palyara_szalado_ember_rendorseg_eloallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9e45d0e-9e4c-4bb5-a105-5b9ea5a17e3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3385f5a0-99b6-47f7-927c-8a1102910608","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_euro_2020_foci_eb_palyara_szalado_ember_rendorseg_eloallitas","timestamp":"2021. június. 16. 14:05","title":"Több embert előállítottak a magyar–portugál meccs alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3cbc91b-4fc6-4db8-86d2-ce1034896c75","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Eörsi István költő, író, műfordító, dramaturg, publicista, aktivista, örök lázadó és kellemetlenkedő, krónikus őszinteségben szenvedő, a tapintattól zsigerileg irtózó, „könyörtelen bajkeverő”, aki egész életében a szabadság és egyenlőség rendszerét kereste, de nem találta, június 16-án lenne kilencvenéves, ha el nem vitte volna őt tizenhat évvel ezelőtt a leukémia.","shortLead":"Eörsi István költő, író, műfordító, dramaturg, publicista, aktivista, örök lázadó és kellemetlenkedő, krónikus...","id":"20210616_A_nemet_mondas_elvezete_es_maganya__90_eve_szuletett_Eorsi_Istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3cbc91b-4fc6-4db8-86d2-ce1034896c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0a2a2a-2cc0-4b58-9230-d98c4e0c7eb0","keywords":null,"link":"/360/20210616_A_nemet_mondas_elvezete_es_maganya__90_eve_szuletett_Eorsi_Istvan","timestamp":"2021. június. 16. 19:00","title":"A nemet mondás élvezete és magánya – 90 éve született Eörsi István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]