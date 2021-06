Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"61a4170d-057c-4c38-a0eb-ff9a3da62d72","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A céget 100 millió forintra bírságolta a versenyhivatal.","shortLead":"A céget 100 millió forintra bírságolta a versenyhivatal.","id":"20210616_fertotlenito_gvh_birsag_szloven_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61a4170d-057c-4c38-a0eb-ff9a3da62d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88400b0-0d22-4389-856e-f4ded150cff4","keywords":null,"link":"/kkv/20210616_fertotlenito_gvh_birsag_szloven_ceg","timestamp":"2021. június. 16. 12:13","title":"Magyaroknak árult vírusölőnek mondott szereket egy szlovén cég, de a vevők sima vizet kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b800fcf-8071-40f0-a243-28a38c131b3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Clément Beaune európai ügyekért felelős államtitkár szerint Németország is támogatja, hogy tárgyaljanak a törvényről.\r

","shortLead":"Clément Beaune európai ügyekért felelős államtitkár szerint Németország is támogatja, hogy tárgyaljanak a törvényről.\r

","id":"20210616_Franciaorszag_targyalas_Europai_Unio_homofobtorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b800fcf-8071-40f0-a243-28a38c131b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171eace1-72ca-466e-b385-f1011ba0876e","keywords":null,"link":"/vilag/20210616_Franciaorszag_targyalas_Europai_Unio_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 16. 17:07","title":"Franciaország tárgyalást kezdeményez az Európai Unióban a magyar homofóbtörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d122427b-f6ee-4f7b-a3da-9bde885b1241","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kardos József maga is meleg, amit fiatalon nagyon nehezen dolgozott fel, és a kedden elfogadott törvénytervezet tükrében különösen fontosnak tartja, hogy hányan vannak még így.","shortLead":"Kardos József maga is meleg, amit fiatalon nagyon nehezen dolgozott fel, és a kedden elfogadott törvénytervezet...","id":"20210617_kardos_jozsef_meleg_fideszesek_allamtitkarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d122427b-f6ee-4f7b-a3da-9bde885b1241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e72bc3-6a38-4f32-af2e-834bea57a89e","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_kardos_jozsef_meleg_fideszesek_allamtitkarok","timestamp":"2021. június. 17. 06:16","title":"Fidesz-alapító: „Két-három államtitkárról is tudom, hogy meleg és kettős életet él”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce5cdce-9ed6-4718-8da4-e203ea2869b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bevételek csökkentek a koronavírus-járvány miatt, a kiadások pedig növekedtek.","shortLead":"A bevételek csökkentek a koronavírus-járvány miatt, a kiadások pedig növekedtek.","id":"20210617_Tobb_tizmilliardot_bukott_a_Volan_a_jarvany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cce5cdce-9ed6-4718-8da4-e203ea2869b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9a0897-9e8d-4e37-ac99-806ad4f81522","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_Tobb_tizmilliardot_bukott_a_Volan_a_jarvany_miatt","timestamp":"2021. június. 17. 07:41","title":"Több tízmilliárdot bukott a Volán a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11350bf8-b8e4-4e1e-a752-cb7ec4dc4c46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter nem számít nagy nemzetközi ellenállásra, szerinte tagállami hatóság, milyen szabályok vannak érvényben a kérdésben.","shortLead":"A külügyminiszter nem számít nagy nemzetközi ellenállásra, szerinte tagállami hatóság, milyen szabályok vannak...","id":"20210616_szijjarto_homoszexualitas_pedofilia_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11350bf8-b8e4-4e1e-a752-cb7ec4dc4c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab04f4b-23a6-4890-9532-8f295cebc473","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_szijjarto_homoszexualitas_pedofilia_torveny","timestamp":"2021. június. 16. 18:39","title":"Szijjártó tagadja, hogy összemosták volna a homoszexualitást a pedofíliával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oltóanyag nem birkózott meg a vírusmutánsokkal a tesztelés során.","shortLead":"Az oltóanyag nem birkózott meg a vírusmutánsokkal a tesztelés során.","id":"20210617_curevac_nemet_vakcina_47_szazalek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f08220-12ed-4655-8896-3bbd2b80a377","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_curevac_nemet_vakcina_47_szazalek","timestamp":"2021. június. 17. 05:48","title":"Bukás lett a német CureVac vakcina, csak 47 százalék a hatékonysága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73845de3-138e-48d3-8c1f-9ef9c4d4a358","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az autokráciák és a demokráciák harcához kérte és kapta meg szövetségesei támogatását Európában Joe Biden amerikai elnök, aki a gyors egymásutánban szervezett csúcstalálkozóin igyekezett visszaépíteni mindazt, amit Donald Trump lerombolt – de nem feledte az USA érdekeit.","shortLead":"Az autokráciák és a demokráciák harcához kérte és kapta meg szövetségesei támogatását Európában Joe Biden amerikai...","id":"202124__biden_europaban__kinai_kihivas__orosz_fenyegetes__listazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73845de3-138e-48d3-8c1f-9ef9c4d4a358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac3afad-fc71-4aa7-9069-d7b9f2728836","keywords":null,"link":"/360/202124__biden_europaban__kinai_kihivas__orosz_fenyegetes__listazas","timestamp":"2021. június. 16. 17:00","title":"Az USA \"visszatért\": a szövetségesek örülhetnek Bidennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hackerek bankkártyaadatokra vadásznak.","shortLead":"A hackerek bankkártyaadatokra vadásznak.","id":"20210617_adathalasz_csalo_figyelmeztetes_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8627640a-cb04-4c27-86b9-c9bca83708f9","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_adathalasz_csalo_figyelmeztetes_rendorseg","timestamp":"2021. június. 17. 09:01","title":"Ismét adathalász csalók miatt figyelmeztet a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]