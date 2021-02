Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hétközben 80 kilométer/órás sebességkorlátozásra kell számítani Bábolna, Győr és Komárom térségében.","shortLead":"Hétközben 80 kilométer/órás sebességkorlátozásra kell számítani Bábolna, Győr és Komárom térségében.","id":"20210215_Burkolatjavitas_M1es_autopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd6ff71-0d1c-44d6-b9b6-ed561d8cf326","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_Burkolatjavitas_M1es_autopalya","timestamp":"2021. február. 15. 15:42","title":"Burkolatot javítanak az M1-es autópályán, több szakaszon is csak egy sáv lesz használható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már közel 300 ezren felgyógyultak a betegségből Magyarországon.","shortLead":"Már közel 300 ezren felgyógyultak a betegségből Magyarországon.","id":"20210216_Elhunyt_85_beteg_900_alatt_az_uj_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e09d9d76-d2c8-4aad-8e3b-677df5546d69","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Elhunyt_85_beteg_900_alatt_az_uj_fertozottek_szama","timestamp":"2021. február. 16. 09:31","title":"Elhunyt 85 beteg, 900 alatt az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a2a391-7599-46e5-a36a-e6d984e7e0f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Christina Ozturk több mint száz gyereket szeretne.\r

\r

","shortLead":"Christina Ozturk több mint száz gyereket szeretne.\r

\r

","id":"20210216_23_eves_es_mar_tizenegy_gyermeke_van_ebbol_tiz_beranyatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2a2a391-7599-46e5-a36a-e6d984e7e0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96b8812-778c-4df0-8d69-a6e63bc4c5e2","keywords":null,"link":"/elet/20210216_23_eves_es_mar_tizenegy_gyermeke_van_ebbol_tiz_beranyatol","timestamp":"2021. február. 16. 09:19","title":"23 éves, és már tizenegy gyereke van, ebből tíz béranyától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b65feb-b234-4743-a3c2-89ae984883e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szász Veronika, azaz Veni legújabb, Unfold Live című lemezéhez készített két klipet is, ezek a hvg.hu-n láthatók először.\r

\r

\r

","shortLead":"Szász Veronika, azaz Veni legújabb, Unfold Live című lemezéhez készített két klipet is, ezek a hvg.hu-n láthatók...","id":"20210215_Nagyon_inspiralt_a_sajat_rekedtsegem__dupla_klippremier_Venitol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59b65feb-b234-4743-a3c2-89ae984883e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06114444-d7a9-4185-a748-8ac36cd3113c","keywords":null,"link":"/kultura/20210215_Nagyon_inspiralt_a_sajat_rekedtsegem__dupla_klippremier_Venitol","timestamp":"2021. február. 15. 15:00","title":"“Nagyon inspirált a saját rekedtségem” – dupla klippremier Venitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ffd30e-6051-4889-9faf-45649aac1a98","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Tornyai-múzeum esküvői relikviákat vár, jöhet bármi: fátyol, nyakkendő, esküvői maszk.","shortLead":"A Tornyai-múzeum esküvői relikviákat vár, jöhet bármi: fátyol, nyakkendő, esküvői maszk.","id":"20210216_Csak_utban_van_a_menyasszonyi_ruhaja_Vigye_muzeumba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44ffd30e-6051-4889-9faf-45649aac1a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b12bc69-02ae-4388-a54f-da28b2f28eaa","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Csak_utban_van_a_menyasszonyi_ruhaja_Vigye_muzeumba","timestamp":"2021. február. 16. 09:33","title":"Csak útban van a menyasszonyi ruhája? Vigye múzeumba!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1d6b3f-7518-4348-888d-083314f664db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon felelőtlen akció volt egy helyi szerint, gyerekek is voltak a jégvihar közepén.","shortLead":"Nagyon felelőtlen akció volt egy helyi szerint, gyerekek is voltak a jégvihar közepén.","id":"20210216_berlin_helikopter_felelotlen_rendorseg_jeg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d1d6b3f-7518-4348-888d-083314f664db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410769b3-85c1-4b85-b84b-07e866bbd2e8","keywords":null,"link":"/elet/20210216_berlin_helikopter_felelotlen_rendorseg_jeg","timestamp":"2021. február. 16. 13:35","title":"Helikopterrel kergette el az embereket egy befagyott berlini tó jegéről a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa89535-6523-48e1-a658-fc93f2d145df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kongóban eddig ketten, míg Guineában négyen haltak meg az új járványban.","shortLead":"Kongóban eddig ketten, míg Guineában négyen haltak meg az új járványban.","id":"20210215_ebola_kongo_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fa89535-6523-48e1-a658-fc93f2d145df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca7f274-2f41-4fa1-9cfc-702cc852bf8a","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_ebola_kongo_oltas","timestamp":"2021. február. 15. 21:58","title":"Két afrikai országból is ebolás haláleseteket jelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb2a31e-24a5-4fac-8ae0-2e0b7e3b263e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Aki a gázszolgáltató nevében csönget, de nincs igazolványa és megbízólevele, az csaló.","shortLead":"Aki a gázszolgáltató nevében csönget, de nincs igazolványa és megbízólevele, az csaló.","id":"20210216_tigaz_csalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbb2a31e-24a5-4fac-8ae0-2e0b7e3b263e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9630a1a0-47c9-4c16-a000-820695de19d2","keywords":null,"link":"/kkv/20210216_tigaz_csalok","timestamp":"2021. február. 16. 13:30","title":"Figyelmeztet a Tigáz: csalók szednek pénzt a társaság nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]