[{"available":true,"c_guid":"633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbiakhoz hasonlóan ismét 3 hétre módosul a vakcina második oltásának ideje.","shortLead":"A korábbiakhoz hasonlóan ismét 3 hétre módosul a vakcina második oltásának ideje.","id":"20210618_pfizer_vakcina_oltas_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac5a874-2bf6-4d40-b936-6f140868143d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_pfizer_vakcina_oltas_operativ_torzs","timestamp":"2021. június. 18. 16:03","title":"Változást jelentett be a Pfizer oltásánál az operatív törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69b965d-9aee-40aa-9373-737a9c60b8a6","c_author":"K. B. ","category":"kultura","description":"A Nemzeti Filmalap azt állítja, a dolognak nincs köze ahhoz, hogy a kormány betiltotta a „nemváltás bemutatását” a tizennyolc éven aluliaknak.","shortLead":"A Nemzeti Filmalap azt állítja, a dolognak nincs köze ahhoz, hogy a kormány betiltotta a „nemváltás bemutatását”...","id":"20210617_Kikerult_a_transznemu_fiatalrol_szolo_film_a_Magyar_Mozgokep_Fesztival_programjabol_tobi_szinei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c69b965d-9aee-40aa-9373-737a9c60b8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172225a2-58e3-432b-a45f-3802f0060422","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Kikerult_a_transznemu_fiatalrol_szolo_film_a_Magyar_Mozgokep_Fesztival_programjabol_tobi_szinei","timestamp":"2021. június. 17. 16:05","title":"Kikerült a transznemű fiatalról szóló film a Magyar Mozgókép Fesztivál programjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085c3121-ac54-4d40-8bbc-99f7d60666b3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Európai Unió most már végképp nem tűrheti tovább, amit a magyar és a lengyel vezetés művel a jogállammal. Jövő kedd vízválasztó lehet az ügyben, írja az EUobserverben megjelent véleménycikkében a Human Rights Watch vezető munkatársa.","shortLead":"Az Európai Unió most már végképp nem tűrheti tovább, amit a magyar és a lengyel vezetés művel a jogállammal. Jövő kedd...","id":"20210619_Philippe_Dam_Brusszelnek_az_asztalra_kell_csapnia_a_magyar_es_a_lengyel_kormany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=085c3121-ac54-4d40-8bbc-99f7d60666b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a094d80e-f875-4e8b-b16b-0a9539f86712","keywords":null,"link":"/360/20210619_Philippe_Dam_Brusszelnek_az_asztalra_kell_csapnia_a_magyar_es_a_lengyel_kormany_miatt","timestamp":"2021. június. 19. 09:10","title":"Philippe Dam: Brüsszel csapjon az asztalra a magyar és a lengyel kormány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf300c2a-0bc0-4b30-8c2e-010e36cdc58d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például a vízparti életérzéssel.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210618_Rakpart_Varos_es_folyo_valyo_pihenopart_park","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf300c2a-0bc0-4b30-8c2e-010e36cdc58d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224b9d6b-7065-40c8-8845-4cb28ef4b045","keywords":null,"link":"/elet/20210618_Rakpart_Varos_es_folyo_valyo_pihenopart_park","timestamp":"2021. június. 18. 09:30","title":"Foci helyett: Kerüljön közelebb a Dunához!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599ca735-40bf-48a8-b266-faa6ede52353","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Samsung-szabadalom alapján készült renderelések mutatják, hogy némi dizájnbeli változtatással még jobb lehet a gyártó jövőbeni, háromszor hajtható telefonja.","shortLead":"Egy Samsung-szabadalom alapján készült renderelések mutatják, hogy némi dizájnbeli változtatással még jobb lehet...","id":"20210618_samsung_szabadalom_harom_reszbe_hajthato_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=599ca735-40bf-48a8-b266-faa6ede52353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6d1076-8bcf-4147-aea4-3c4391ad4c61","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_samsung_szabadalom_harom_reszbe_hajthato_telefon","timestamp":"2021. június. 18. 11:03","title":"Újabb izgalmas ötlete van a Samsungnak: hogyan hajtsunk három részbe egy telefont?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e26fecd-5536-416d-a7cf-cb75011c1181","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig már több mint 33 ezren írták alá a betegségben szenvedők közfinanszírozott ellátásáról szóló petíciót.","shortLead":"Eddig már több mint 33 ezren írták alá a betegségben szenvedők közfinanszírozott ellátásáról szóló petíciót.","id":"20210618_egeszsegugyi_allamtitkar_endometriozis_Szel_Bernadett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e26fecd-5536-416d-a7cf-cb75011c1181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7443dc5-811a-4a45-ac3e-cde71de422c0","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_egeszsegugyi_allamtitkar_endometriozis_Szel_Bernadett","timestamp":"2021. június. 18. 12:15","title":"Hajlandó tárgyalni Szél Bernadett-tel az endometriózisban szenvedő nőkről az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8984f56a-16dd-4997-a1b7-5dba2422fd9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez a kedvenc helye a világon – magyarázta a színésznő az elképedt műsorvezetőnek.","shortLead":"Ez a kedvenc helye a világon – magyarázta a színésznő az elképedt műsorvezetőnek.","id":"20210618_helen_mirren_jimmy_fallon_furdokad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8984f56a-16dd-4997-a1b7-5dba2422fd9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c43556f-f3dc-49e0-ad9f-7ad30fc2f3f1","keywords":null,"link":"/elet/20210618_helen_mirren_jimmy_fallon_furdokad","timestamp":"2021. június. 18. 19:16","title":"Helen Mirren saját kádjából adott interjút egy talkshow-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7be11fe-4d46-4af8-9611-c66005eb7d2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felfedezte Szibéria legrégibb permafroszt (örökké fagyott) talaját egy nemzetközi kutatócsoport. Az 50 méter mélyen fekvő talajréteg 650 ezer éve fagyhatott meg - közölte a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI). ","shortLead":"Felfedezte Szibéria legrégibb permafroszt (örökké fagyott) talaját egy nemzetközi kutatócsoport. Az 50 méter mélyen...","id":"20210619_sziberia_legregebbi_permafroszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7be11fe-4d46-4af8-9611-c66005eb7d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ad407b-e1bc-426c-84b4-672a78d48c99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210619_sziberia_legregebbi_permafroszt","timestamp":"2021. június. 19. 10:03","title":"650 000 éve befagyott, azóta úgy is maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]