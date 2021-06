Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar válogatottat fogadnák így szerdán.","shortLead":"A magyar válogatottat fogadnák így szerdán.","id":"20210620_Munchen_vezetese_hivatalosan_keri_hogy_szivarvanyszinben_vilagithassak_ki_a_stadiont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb99870-323d-43e2-9b3b-e40be3665553","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Munchen_vezetese_hivatalosan_keri_hogy_szivarvanyszinben_vilagithassak_ki_a_stadiont","timestamp":"2021. június. 20. 22:17","title":"München vezetése hivatalosan kéri, hogy szivárványszínben világíthassák ki a stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3a9f16-1f26-48a4-a50e-1f467dd43cc3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A budapesti fejpályaudvart már szombaton lezárták.","shortLead":"A budapesti fejpályaudvart már szombaton lezárták.","id":"20210620_Megkezdtek_a_Nyugati_felujitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc3a9f16-1f26-48a4-a50e-1f467dd43cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aecf910-6d35-485e-9d6b-8e4ac4ebba3e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210620_Megkezdtek_a_Nyugati_felujitasat","timestamp":"2021. június. 20. 16:46","title":"Megkezdték a Nyugati felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad95fc6-0f2b-4602-8fb7-cf0bab5db3e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vészhelyzeti leállás miatt ideiglenesen nem termel áramot Irán egyetlen nukleáris erőműve - közölte az iráni állami televízió.","shortLead":"Vészhelyzeti leállás miatt ideiglenesen nem termel áramot Irán egyetlen nukleáris erőműve - közölte az iráni állami...","id":"20210620_Leall_Iran_egyetlen_atomeromuve_baleset_tortenhetett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ad95fc6-0f2b-4602-8fb7-cf0bab5db3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916c769e-9e26-40b1-9a49-2aeebf9cb665","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Leall_Iran_egyetlen_atomeromuve_baleset_tortenhetett","timestamp":"2021. június. 20. 22:06","title":"Leáll Irán egyetlen atomerőműve, baleset történhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55bd99a-871e-4bf1-bdef-019382a80bba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Emma mandátuma jövő júliusig tartott volna.","shortLead":"Németh Emma mandátuma jövő júliusig tartott volna.","id":"20210620_Nem_levaltottak_rendfonok_lett_Semjen_miniszteri_biztosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c55bd99a-871e-4bf1-bdef-019382a80bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab1e891-1fb0-4ecf-8e47-d09a50abcf71","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Nem_levaltottak_rendfonok_lett_Semjen_miniszteri_biztosa","timestamp":"2021. június. 20. 09:08","title":"Nem leváltották, rendfőnök lett Semjén miniszteri biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1e9a3c-e447-47e3-a055-0e795356662a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"60 ezer néző megy egyszerre vagy haza vagy ünnepelni, érdemes figyelni a közlekedésre.","shortLead":"60 ezer néző megy egyszerre vagy haza vagy ünnepelni, érdemes figyelni a közlekedésre.","id":"20210619_budapest_bkk_kozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c1e9a3c-e447-47e3-a055-0e795356662a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963032f3-c7ce-4d8f-8a6a-8af284d05ade","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_budapest_bkk_kozlekedes","timestamp":"2021. június. 19. 18:03","title":"Így lehet közlekedni Budapesten a magyar-francia meccs vége után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7705aa70-34c6-4674-a372-842a88e62c2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Korábban olyan lekezelő volt Gosenssel a portugál klasszis, hogy a német egyenesen elszégyellte magát. Most már semmi oka nem volt a szégyenkezésre.","shortLead":"Korábban olyan lekezelő volt Gosenssel a portugál klasszis, hogy a német egyenesen elszégyellte magát. Most már semmi...","id":"20210620_A_nemet_meccs_hoset_egyszer_csunyan_kikosarazta_Ronaldo_most_nem_tartott_igenyt_a_mezere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7705aa70-34c6-4674-a372-842a88e62c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d299f13-f59d-4862-bdc8-1f40115ec2f0","keywords":null,"link":"/sport/20210620_A_nemet_meccs_hoset_egyszer_csunyan_kikosarazta_Ronaldo_most_nem_tartott_igenyt_a_mezere","timestamp":"2021. június. 20. 19:15","title":"A német meccs hősét egyszer csúnyán kikosarazta Ronaldo, most nem tartott igényt a mezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e3ae2e-2e47-40b5-b913-4a2c7c3bfe6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felkapottabb magyarországi üdülőhelyeken rekordforgalomra számítanak a vendéglátó- és szálláshelyek a koronavírus-járvány harmadik hulláma után, miközben minden ötödik állás betöltetlen.","shortLead":"A felkapottabb magyarországi üdülőhelyeken rekordforgalomra számítanak a vendéglátó- és szálláshelyek...","id":"20210620_Oriasi_a_munkaerohiany_egyes_szakacsok_millios_fizetest_kernek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17e3ae2e-2e47-40b5-b913-4a2c7c3bfe6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4750b5-71d6-4e8e-8d57-90b425f1a30e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210620_Oriasi_a_munkaerohiany_egyes_szakacsok_millios_fizetest_kernek","timestamp":"2021. június. 20. 20:11","title":"Óriási a munkaerőhiány, egyes szakácsok milliós fizetést kérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A LG saját okostelefonos divíziójával besült ugyan, de ez nem jelenti azt, hogy más gyártók termékeit ne forgalmazhatnák. Főleg, ha ők is nyerhetnek rajta.","shortLead":"A LG saját okostelefonos divíziójával besült ugyan, de ez nem jelenti azt, hogy más gyártók termékeit ne...","id":"20210620_apple_iphone_ipad_lg_best_shops","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ab29ef-f705-4fc3-87dc-7e551be12c75","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_apple_iphone_ipad_lg_best_shops","timestamp":"2021. június. 20. 11:03","title":"Erre nem számítottunk: iPhone-t árulhat az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]