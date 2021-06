Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9777557a-6792-4673-a181-864df11f03bf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Állítása szerint az indoklást még mindig nem látta a párt egykori elnöke.","shortLead":"Állítása szerint az indoklást még mindig nem látta a párt egykori elnöke.","id":"20210624_molnar_gyula_mszp_kizaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9777557a-6792-4673-a181-864df11f03bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3b1625-308b-40df-b252-37e0b108dbeb","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_molnar_gyula_mszp_kizaras","timestamp":"2021. június. 24. 16:48","title":"A sajtóból tudta meg Molnár Gyula, hogy kizárta az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85910400-c455-4b85-a249-6d29449c6634","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És nem szabad felülni a németek „provokációjának” sem. 