A cápákkal foglalkozó Ocearch kutatói bukkantak rá arra a közel négyméteres példányra, melynek fejét harapásnyomhoz hasonló sérülés borítja. Talán egy nála is nagyobb cápa okozhatta.

Az Ocearch régóta követi az amerikai partok közelében felbukkanó cápákat. A megfigyelt egyedek egyike a Vimy nevű példány, amely nemrég különös sebeket szerzett: a fején két nagyobb heg is látható. A kutatók úgy gondolják, az állat összetűzésbe keveredhetett egy másik cápával, de ennek ellentmond, hogy Vimy sem kicsi, közel 4 méteres.

A sebek elhelyezkedésük miatt harapásnyomnak tűnnek: olyan, mintha egy hatalmas száj próbált volna kiragadni egy darabot a cápa fejéből, noha az IFLScience szerint elképzelhető, hogy a sérüléseket nem egy időben szerezte az állat, az egyik ugyanis már behegesedett. A vágások iránya miatt a kutatók nem vetik el azt a lehetőséget sem, hogy a cápára egy nála (jóval) nagyobb példány támadt rá.

A kutatók felidézték, hogy Vimy megtalálása előtti héten egy 5 méteresnél is nagyobb cápát regisztráltak a rendszerükben, amely elég nagy ahhoz, hogy ilyen sebet ejtsen egy kisebb fajtársán. A nyomozás azért is bonyolult, mert Vimy kifejezetten sokat vándorolt, mire újból a kutatók látóterébe került: október elején még Új-Skóciánál úszkált, október 20-án viszont 1000 kilométerrel arrébb tűnt fel. Ez pedig elég nagy távolság, hogy másfajta élőlényekkel is összeakadjon.

A szakemberek azt mondják, a cápák cápák elleni támadása sokkal gyakoribb, mint hisszük. A kutatók is sokféle sebet láttak már a cápákon, abban viszont egyetértettek, hogy a mostani sokkal különlegesebb. Ezek állatok ugyanis általában az uszonyuknál sérülnek meg.

