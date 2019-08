Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":"Nagy a baj Grönlandon.","shortLead":"Nagy a baj Grönlandon.","id":"20190804_Aggaszto_gyors_jegolvadas_OMSZ_szakerto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef35a835-8ad8-4b1d-b09e-fc62187c34d3","keywords":null,"link":"/_tudomany/20190804_Aggaszto_gyors_jegolvadas_OMSZ_szakerto","timestamp":"2019. augusztus. 04. 12:52","title":"Aggasztónak tartja a gyors jégolvadást az OMSZ szakértője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cloudflare megelégelte, hogy a 8chan semmit nem tesz az oldalra kikerülő gyűlöletkeltő szövegek ellen, pedig több után is tömegmészárlást követtek el a posztolók.","shortLead":"A Cloudflare megelégelte, hogy a 8chan semmit nem tesz az oldalra kikerülő gyűlöletkeltő szövegek ellen, pedig több...","id":"20190805_8chan_cloudflare_lovoldozes_gyuloletbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06eb3099-013e-4009-911e-9c1b8d2a6626","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_8chan_cloudflare_lovoldozes_gyuloletbeszed","timestamp":"2019. augusztus. 05. 10:33","title":"Eltűnhet az internetről az oldal, ahová tömeggyilkosságok előtt posztoltak az elkövetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba28da4-c689-4db2-b292-f73c930d27c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komoly összefogással menekült meg egy bajba jutott gólya Kondoroson. 