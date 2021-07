Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9b1bc782-262f-40ec-9366-a47c1376d9aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elhunyt walesi hercegnő éppen ma lenne 60 éves.","shortLead":"Az elhunyt walesi hercegnő éppen ma lenne 60 éves.","id":"20210701_diana_hercegno_szobor_kensington_palota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b1bc782-262f-40ec-9366-a47c1376d9aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7698595-ef8b-4260-83b9-188bdc3ee36f","keywords":null,"link":"/elet/20210701_diana_hercegno_szobor_kensington_palota","timestamp":"2021. július. 01. 18:01","title":"Harry és Vilmos herceg félretette a sértettségét, és felavatta Diana hercegnő szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e60aad-befc-4659-bbdf-2ed092bf2de0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körömi Attila többek között a kampány miatt növekvő terheléssel indokolta döntését.","shortLead":"Körömi Attila többek között a kampány miatt növekvő terheléssel indokolta döntését.","id":"20210701_Lemondott_a_Momentum_elnoksegi_tagja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94e60aad-befc-4659-bbdf-2ed092bf2de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cd60e8-1f3c-4df7-9011-23f47f77cd17","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Lemondott_a_Momentum_elnoksegi_tagja","timestamp":"2021. július. 01. 08:17","title":"Lemondott a Momentum elnökségi tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b40d99-bcbb-41be-8a89-feeb4fc47b9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar tudós mellett többek között John Olivert és Helen Mirrent is elismerte a Carnegie Alapítvány.","shortLead":"A magyar tudós mellett többek között John Olivert és Helen Mirrent is elismerte a Carnegie Alapítvány.","id":"20210701_Elismeres_bevandorlo_Kariko_Katalin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2b40d99-bcbb-41be-8a89-feeb4fc47b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1982d88-ab31-4733-ba32-c942ab352754","keywords":null,"link":"/elet/20210701_Elismeres_bevandorlo_Kariko_Katalin","timestamp":"2021. július. 01. 12:22","title":"Amerika büszke a bevándorló Karikó Katalinra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1091a7-6ac5-4b61-9dbd-4e6edcf6e278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szentjánosbogarak rajzása minden évben különleges eseménynek számít, de nem egyszerű megörökíteni. 