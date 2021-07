Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"98861fa3-688e-4385-bad2-2b199a4ee286","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tuningszettnek köszönhetően egyrészt jobban néz ki az MX-30, másrészt a vezethetősége is javult.","shortLead":"A tuningszettnek köszönhetően egyrészt jobban néz ki az MX-30, másrészt a vezethetősége is javult.","id":"20210630_szolid_tuningot_kapott_a_mazda_elso_villanyautoja_mx30","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98861fa3-688e-4385-bad2-2b199a4ee286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee51007-0bec-4bdd-ac23-07d2218699d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210630_szolid_tuningot_kapott_a_mazda_elso_villanyautoja_mx30","timestamp":"2021. június. 30. 11:21","title":"Szolid tuningot kapott a Mazda első villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ef484e-b483-4219-93b6-93b0c485c984","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A stadionokban, a szurkolói zónákban és kocsmákban is sokan jártak azok közül, akiket néhány nappal a skót válogatott meccsei után koronavírus-fertőzöttként diagnosztizáltak.","shortLead":"A stadionokban, a szurkolói zónákban és kocsmákban is sokan jártak azok közül, akiket néhány nappal a skót válogatott...","id":"20210630_skot_koronavirus_Eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78ef484e-b483-4219-93b6-93b0c485c984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948c2998-5ab8-41f2-a21e-e92257df6d49","keywords":null,"link":"/sport/20210630_skot_koronavirus_Eb","timestamp":"2021. június. 30. 16:16","title":"Egy kutatás szerint közel kétezer skót koronavírus-fertőzés köthető az Eb-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac21315-efaf-4021-9295-6d0c4cb1e927","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A társelnök szerint a felelősség a tó kizárólagos tulajdonosaként az államé, mivel előrelátható lett volna, hogy baj lesz.","shortLead":"A társelnök szerint a felelősség a tó kizárólagos tulajdonosaként az államé, mivel előrelátható lett volna, hogy baj...","id":"20210701_lmp_feljelentes_velencei_to","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ac21315-efaf-4021-9295-6d0c4cb1e927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e528e1-25d9-4b55-a042-a305dfddb6d1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210701_lmp_feljelentes_velencei_to","timestamp":"2021. július. 01. 18:55","title":"Az LMP-s Schmuck Erzsébet feljelentést tesz a Velencei-tavi halpusztulás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea3391f-cdd7-47fa-b004-7539e998aa3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A horvát oldalon vezettek be szigorítást, ezért a torlódás.","shortLead":"A horvát oldalon vezettek be szigorítást, ezért a torlódás.","id":"20210701_horvatorszag_hataratkelo_letenye_varakozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ea3391f-cdd7-47fa-b004-7539e998aa3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99aa280-4fdb-42ef-a034-0242a938af42","keywords":null,"link":"/cegauto/20210701_horvatorszag_hataratkelo_letenye_varakozas","timestamp":"2021. július. 01. 16:40","title":"Akár órákig is sorban állhat valaki, mire átjut Horvátországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490a6266-bf9f-4534-a76f-5e6c737647cc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"1500 euró büntetésre számíthat a néző, aki belógatott egy táblát a Tour de France mezőnye elé, de még az is lehet, hogy a szervezők kártérítést követelnek tőle.","shortLead":"1500 euró büntetésre számíthat a néző, aki belógatott egy táblát a Tour de France mezőnye elé, de még az is lehet...","id":"20210630_tour_de_france_bukas_nezo_letartoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=490a6266-bf9f-4534-a76f-5e6c737647cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132ea137-9d3f-42b3-849b-8b9fc3e0f2cd","keywords":null,"link":"/sport/20210630_tour_de_france_bukas_nezo_letartoztatas","timestamp":"2021. június. 30. 16:42","title":"Megtalálták és letartóztatták a szurkolót, aki egy táblával felborította a Tour de France mezőnyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a4ec502-1896-4587-8db6-64fcb12bd276","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bántalmazott lányt kint hagyták a fagyban, édesanyja találta meg.","shortLead":"A bántalmazott lányt kint hagyták a fagyban, édesanyja találta meg.","id":"20210630_Leitatott_veszprem_megyei_fiatal_videora_vettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a4ec502-1896-4587-8db6-64fcb12bd276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2afb1d-a5a0-4ac5-959e-639fd8e1a8b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Leitatott_veszprem_megyei_fiatal_videora_vettek","timestamp":"2021. június. 30. 11:37","title":"Leitatott egy lányt három Veszprém megyei fiatal, majd videóra vették, ahogy megerőszakolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e4391b5-2d46-42e8-a620-d2142504654b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten járt az azeri nemzetgyűlés elnöke, Kövér László a Parlamentben fogadta.","shortLead":"Budapesten járt az azeri nemzetgyűlés elnöke, Kövér László a Parlamentben fogadta.","id":"20210630_kover_laszlo_azerbajdzsan_hazelnok_sahiba_gafarova","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e4391b5-2d46-42e8-a620-d2142504654b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3544ed89-21bf-4d0c-93c8-1975671d73ef","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_kover_laszlo_azerbajdzsan_hazelnok_sahiba_gafarova","timestamp":"2021. június. 30. 21:27","title":"Kövér szerint a türk nyelv és a kulturális rokonság összekapcsolja az azeri és a magyar népet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b585a769-37fb-4765-985d-30911eb03e77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy lapon sem lehet emlegetni őket beszédben, nyilvánosan bemutaott művekben, az interneten és persze a teljes médiában.","shortLead":"Egy lapon sem lehet emlegetni őket beszédben, nyilvánosan bemutaott művekben, az interneten és persze a teljes médiában.","id":"20210701_oroszorszag_szovjet_naci_bunok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b585a769-37fb-4765-985d-30911eb03e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f39225-5f37-422d-9656-cfcc9a8d96ba","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_oroszorszag_szovjet_naci_bunok","timestamp":"2021. július. 01. 19:13","title":"Oroszországban mostantól törvény tiltja a szovjetek és a nácik összemosását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]