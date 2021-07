Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b694acea-926b-4f46-91a0-25b9efc761d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lap szerint profi szervezők segédkeztek a popsztár szerződtetésében. \r

","shortLead":"A lap szerint profi szervezők segédkeztek a popsztár szerződtetésében. \r

","id":"20210701_jennifer_lopez_sztarvendeg_meszaros_lorinc_varkonyi_andrea_eskuvo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b694acea-926b-4f46-91a0-25b9efc761d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d57847e-6ae7-473d-8baa-61c6a8f2af86","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_jennifer_lopez_sztarvendeg_meszaros_lorinc_varkonyi_andrea_eskuvo","timestamp":"2021. július. 01. 06:49","title":"Blikk: Jennifer Lopez énekelhet Mészáros és Várkonyi esküvőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áruházlánc szerint vásárlóik és a munkatársaik semmit sem éreznek majd a változásból.","shortLead":"Az áruházlánc szerint vásárlóik és a munkatársaik semmit sem éreznek majd a változásból.","id":"20210630_tesco_ingatlan_elad_visszaberel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1074dadf-4fdb-41ac-9343-06bf30560864","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_tesco_ingatlan_elad_visszaberel","timestamp":"2021. június. 30. 18:40","title":"Eladja több mint egy tucat áruházi ingatlanát a Tesco Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"707d3a91-3e03-4b95-b4a0-e95e12e7aeaf","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A Thomas Vinterberg rendezte Oscar-díjas dán film, a Még egy kört mindenkinek a héten kerül a mozikba.","shortLead":"A Thomas Vinterberg rendezte Oscar-díjas dán film, a Még egy kört mindenkinek a héten kerül a mozikba.","id":"202126__meg_egy_kort_mindenkinek__mads_mikkelsen__kortyszellem__szintet_lepnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=707d3a91-3e03-4b95-b4a0-e95e12e7aeaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3828c31f-6225-4372-9eab-8a5aa105ec65","keywords":null,"link":"/360/202126__meg_egy_kort_mindenkinek__mads_mikkelsen__kortyszellem__szintet_lepnek","timestamp":"2021. július. 02. 17:00","title":"Alkohol, középkorú férfiak és keserű dac sosem passzoltak még ilyen jól egymáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f49923f-cb8c-4669-8ae1-b5137674776c","c_author":"Gergely Márton, Oroszi babett","category":"360","description":"Korát meghazudtoló igényességgel építi újra a hatvanpusztai birtokot Orbán Győző. A kormány szerint nekik semmi közük ahhoz, hogy a miniszterelnök apja mire költi közbeszerzéseken keresett pénzét. Belső képek szerint idősebb Orbán pont arról álmodik, amiről a fia.","shortLead":"Korát meghazudtoló igényességgel építi újra a hatvanpusztai birtokot Orbán Győző. A kormány szerint nekik semmi közük...","id":"202126__a_hatvanpusztai_konyvtar__orban_gyozo_penze__akormanyfo_izlese__mert_ezt_kivantam_vala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f49923f-cb8c-4669-8ae1-b5137674776c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41dc8dd0-a5bc-4713-94bc-15e51c5547cc","keywords":null,"link":"/360/202126__a_hatvanpusztai_konyvtar__orban_gyozo_penze__akormanyfo_izlese__mert_ezt_kivantam_vala","timestamp":"2021. július. 01. 06:30","title":"Képek Orbán főúri magánkönyvtárából: „Mert ezt kívántam vala”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f333f9-de0b-4065-ac0c-0de602debc7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eljárási hibát követett el az ügyészség Bill Cosby elítélésekor - mondta ki az állam legfelsőbb bírósága.","shortLead":"Eljárási hibát követett el az ügyészség Bill Cosby elítélésekor - mondta ki az állam legfelsőbb bírósága.","id":"20210630_Bill_Cosby_borton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f333f9-de0b-4065-ac0c-0de602debc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78be4d12-37eb-459e-a560-c172f38ab7dd","keywords":null,"link":"/elet/20210630_Bill_Cosby_borton","timestamp":"2021. június. 30. 20:21","title":"Kiengedik a börtönből az erőszakért elítélt Bill Cosby-t, mert szabálytalanságot követtek el a tárgyalása alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit-svéd gyógyszercég időközben egy olyan vakcina tesztjeit is elkezdte, amely a jövőben várható koronavírus-variánsok ellen védene.","shortLead":"A brit-svéd gyógyszercég időközben egy olyan vakcina tesztjeit is elkezdte, amely a jövőben várható...","id":"20210702_astrazeneca_vedettseg_vedelem_hatekonysag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b69c6e-1a07-43b3-a9f0-96b7513eaddf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_astrazeneca_vedettseg_vedelem_hatekonysag","timestamp":"2021. július. 02. 10:45","title":"Legalább egy évig védhet az AstraZeneca oltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d850be-ef3d-4eb0-8d9d-289454981f57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban eltűnés miatt körözték a képviselőt, most rágalmazás miatt keresik. ","shortLead":"Korábban eltűnés miatt körözték a képviselőt, most rágalmazás miatt keresik. ","id":"20210701_Elfogatoparancs_ragalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2d850be-ef3d-4eb0-8d9d-289454981f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0324984a-1200-4f5c-94ea-5369b635bdc4","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Elfogatoparancs_ragalmazas","timestamp":"2021. július. 01. 09:29","title":"Elfogatóparancsot adtak ki Szabó Bálint szegedi képviselő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9bb5be-fc91-4de9-8747-b7248e300150","c_author":"Lengyel László","category":"360","description":"A magát sokadik alkalommal átvertnek gondoló vezető és az \"elhagyott barát\" összecsapása. Ahogy annak idején Simicskára, immár Matolcsy Györgyre sincs szüksége Orbán Viktornak. Vélemény.","shortLead":"A magát sokadik alkalommal átvertnek gondoló vezető és az \"elhagyott barát\" összecsapása. Ahogy annak idején...","id":"20210701_Lengyel_Laszlo_A_MatolcsyOrban_hideg_polgarhaborurol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d9bb5be-fc91-4de9-8747-b7248e300150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1982caf8-8285-40e7-9f58-06aceae4f307","keywords":null,"link":"/360/20210701_Lengyel_Laszlo_A_MatolcsyOrban_hideg_polgarhaborurol","timestamp":"2021. július. 01. 15:00","title":"Lengyel László: A Matolcsy–Orbán hideg polgárháborúról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]