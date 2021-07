Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b8d2301f-d6f4-4a75-b82d-f581de9aa9a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford F-150 Raptor műanyag építőelemekből összeállítható változata 42 centiméter hosszú.","shortLead":"A Ford F-150 Raptor műanyag építőelemekből összeállítható változata 42 centiméter hosszú.","id":"20210705_a_legnepszerubb_amerikai_monstrum_terepjaro_is_megkapta_lego_valtozatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8d2301f-d6f4-4a75-b82d-f581de9aa9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a13f191-8aa5-4a0a-9b6e-400429c8d04a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_a_legnepszerubb_amerikai_monstrum_terepjaro_is_megkapta_lego_valtozatat","timestamp":"2021. július. 05. 10:15","title":"A legnépszerűbb amerikai monstrum terepjáró is megkapta Lego Technic változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00fe26d3-5300-4a2e-9d16-5604cd3c3665","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság a 0-200-as sprintet is kevesebb, mint 8 másodperc alatt abszolválja.","shortLead":"Az újdonság a 0-200-as sprintet is kevesebb, mint 8 másodperc alatt abszolválja.","id":"20210706_26_masodperc_alatt_0rol_100ra_ezt_tudja_a_legujabb_tuning_ferrari","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00fe26d3-5300-4a2e-9d16-5604cd3c3665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"371e4cae-bbcb-44a5-9adf-8b0e01172468","keywords":null,"link":"/cegauto/20210706_26_masodperc_alatt_0rol_100ra_ezt_tudja_a_legujabb_tuning_ferrari","timestamp":"2021. július. 06. 09:27","title":"2,6 másodperc alatt 0-ról 100-ra, ezt tudja a legújabb tuning Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő állítólag hangot adott a visszavonulási szándékának.","shortLead":"Az énekesnő állítólag hangot adott a visszavonulási szándékának.","id":"20210706_britney_spears_visszavonulas_enekesno_menedzser","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab64f441-42ab-40e8-96c1-9282192fb2de","keywords":null,"link":"/elet/20210706_britney_spears_visszavonulas_enekesno_menedzser","timestamp":"2021. július. 06. 08:56","title":"Britney Spears a visszavonulását tervezi, a menedzsere már le is mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d7a855-de9d-44d0-8c55-8a65209b42c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szakemberek célzott robbantással, a közelgő Elsa hurrikán miatt döntötték le a 12 szintes épületet.","shortLead":"A szakemberek célzott robbantással, a közelgő Elsa hurrikán miatt döntötték le a 12 szintes épületet.","id":"20210705_florida_lakohaz_hurrikan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0d7a855-de9d-44d0-8c55-8a65209b42c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"134998e4-ffd5-47ca-9c63-f9b56ab771a6","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_florida_lakohaz_hurrikan","timestamp":"2021. július. 05. 11:16","title":"Megsemmisítették az összeomlott floridai lakóház még álló részeit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547b0da-0d68-45fa-b592-220184a37ebb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Július 4-i beszédében az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy még nincs vége a járványnak, és az az egyetlen felelős döntés, ha beoltatják magukat az amerikaiak.","shortLead":"Július 4-i beszédében az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy még nincs vége a járványnak, és az az egyetlen felelős...","id":"20210705_Joe_Biden_A_leghazafiasabb_cselekedet_ha_beoltatjuk_magunkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7547b0da-0d68-45fa-b592-220184a37ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d6e04f-05ef-4f95-91b8-509cadd769e1","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_Joe_Biden_A_leghazafiasabb_cselekedet_ha_beoltatjuk_magunkat","timestamp":"2021. július. 05. 15:28","title":"Joe Biden: A leghazafiasabb cselekedet, ha beoltatjuk magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit 18 bűncselekmény miatt keresték. Egy évvel a büntetése elévülése előtt fogták el az Egyesült Királyságban.","shortLead":"A férfit 18 bűncselekmény miatt keresték. Egy évvel a büntetése elévülése előtt fogták el az Egyesült Királyságban.","id":"20210706_bujkalas_korozes_bunozo_egyesult_kiralysag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3187ba03-bb94-4e7d-8e09-45e858cd8b12","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_bujkalas_korozes_bunozo_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. július. 06. 07:55","title":"Tíz év bujkálás után fogtak el egy magyar bűnözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ace7ce9-c767-412b-8944-02c1c209af0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi hibázott, de elérte, hogy ne legyen sokkal nagyobb a baj. \r

","shortLead":"A férfi hibázott, de elérte, hogy ne legyen sokkal nagyobb a baj. \r

","id":"20210704_vonat_baleset_sofor_vasuti_atjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ace7ce9-c767-412b-8944-02c1c209af0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d4b96c2-32fc-469e-828f-14f78a6bc8e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_vonat_baleset_sofor_vasuti_atjaro","timestamp":"2021. július. 04. 21:11","title":"Kifutott a vonat elé, hogy elkerülje az ütközést egy balesetező sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2153f44-bd54-4e4e-8284-4f085598e5d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig a színész egyszerűen csak felnőtt, és közben nem éheztette magát.","shortLead":"Pedig a színész egyszerűen csak felnőtt, és közben nem éheztette magát.","id":"20210705_Szornyen_bantak_a_Harry_Potterfilmek_szinesznojevel_mert_felszedett_par_kilot_jessie_cave_lavender_brown","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2153f44-bd54-4e4e-8284-4f085598e5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5db49b-fc9c-4bdc-9c44-53fb13d424c0","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Szornyen_bantak_a_Harry_Potterfilmek_szinesznojevel_mert_felszedett_par_kilot_jessie_cave_lavender_brown","timestamp":"2021. július. 05. 14:55","title":"Szörnyen bántak a Harry Potter-filmek színésznőjével, mert felszedett pár kilót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]