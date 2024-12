Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"651a782d-5c7c-43e5-880e-ccee743a3cff","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Ezúttal a diákok és az őket támogató felnőttek lázadtak fel Szerbiában. Az egyetemisták és a középiskolai felsős diákok hetek óta követelik, hogy a hatóságok büntessék meg a november elsejei, 15 halálos áldozattal járó újvidéki pályaudvaromlás valódi felelőseit , és ne a „kishalakkal” vitessék el a balhét. A tiltakozó akció legnagyobb tüntetését vasárnap rendezték meg Belgrádban, és már nemcsak az újvidéki katasztrófa felelőseinek megbüntetését követelték, hanem az egész szerb kormány és az államfő, Alekszandar Vucsics lemondását is. A tüntetők mellett áll Novak Djokovic is.","shortLead":"Ezúttal a diákok és az őket támogató felnőttek lázadtak fel Szerbiában. Az egyetemisták és a középiskolai felsős diákok...","id":"20241223_szerbia-tuntetes-lazadas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/651a782d-5c7c-43e5-880e-ccee743a3cff.jpg","index":0,"item":"5701e04f-2626-426b-812e-d91b062afaf0","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_szerbia-tuntetes-lazadas-ebx","timestamp":"2024. december. 23. 14:40","title":"„Véres a kezetek” – fellázadt Szerbia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b2f5c9-66ec-4493-a838-0733bc872b6f","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"A tudatos takarékosság a lakásárak meredek emelkedésével egyre fontosabb tényezővé válik az önálló életre készülő, és ezzel együtt új otthonra vágyó fiatalok, családok körében. De legyen szó bárkiről, aki biztonságos, kiszámítható módon szeretne lakáscéljaihoz közelebb kerülni, az OTP Lakástakarék Prémium lehetőséget nyújt mindazoknak, akik hosszú távon saját ingatlanban gondolkoznak. A termék egyaránt vonzó megtakarítási és hitelopciókat kínál, a modern ügyféligényekhez igazítva, akár online szerződéskötési lehetőséggel is. Florova Anna, az OTP Bank Retail Hitelezési Tribe ügyvezető igazgatója ad némi betekintést a termék céljait, piaci fogadtatását és a jövőbeli fejlesztéseket illetően.","shortLead":"A tudatos takarékosság a lakásárak meredek emelkedésével egyre fontosabb tényezővé válik az önálló életre készülő, és...","id":"20241115_Kis-lepesekkel-a-lakascelhoz-otp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1b2f5c9-66ec-4493-a838-0733bc872b6f.jpg","index":0,"item":"f3b86dd9-3a0e-4483-b6b6-786ad79112c0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241115_Kis-lepesekkel-a-lakascelhoz-otp","timestamp":"2024. december. 22. 15:30","title":"Mit léphetünk a lakásárak meredek emelkedésére?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bcdf04-004c-4c79-9902-402cfa0a59f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem bánta meg, hogy előadott Schmidt Mária konzervatív értékeket bemutatni hivatott konferenciáján, viszont vannak erkölcsi aggályai a filmjei újra kiadásával kapcsolatban.","shortLead":"Nem bánta meg, hogy előadott Schmidt Mária konzervatív értékeket bemutatni hivatott konferenciáján, viszont vannak...","id":"20241222_Megcsinaltam-a-Men-In-Black-pornovaltozatat-is-Men-in-Fuck-volt-az-eredeti-cime-Kovi-Kovacs-Istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01bcdf04-004c-4c79-9902-402cfa0a59f4.jpg","index":0,"item":"7e44881d-0882-49cc-97f4-f8e238d6ca23","keywords":null,"link":"/elet/20241222_Megcsinaltam-a-Men-In-Black-pornovaltozatat-is-Men-in-Fuck-volt-az-eredeti-cime-Kovi-Kovacs-Istvan","timestamp":"2024. december. 22. 10:50","title":"Kovi: „Megcsináltam a Men In Black pornóváltozatát is. Men in Fuck volt az eredeti címe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ace942a-cc3a-484a-9741-b730f594a16f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A játékok és szabadidős tevékenységek terén is voltak érdekes újítások 2024-ben. Mutatjuk, melyeket talált kiemelésre érdemesnek az amerikai TIME magazin a 200-as listáján.","shortLead":"A játékok és szabadidős tevékenységek terén is voltak érdekes újítások 2024-ben. Mutatjuk, melyeket talált kiemelésre...","id":"20241222_2024-legjobb-talalmanyai-jatekok-golyopalya-slackline-vilagito-frizbi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ace942a-cc3a-484a-9741-b730f594a16f.jpg","index":0,"item":"d4d87e8f-73e7-40f9-a6a7-10e7cafdd454","keywords":null,"link":"/tudomany/20241222_2024-legjobb-talalmanyai-jatekok-golyopalya-slackline-vilagito-frizbi","timestamp":"2024. december. 22. 10:03","title":"2024 legjobb találmányai: a frizbi, amivel szó szerint villoghat, és a golyópálya, amit akár a falra is szerelhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c951aae9-827a-44d1-bafd-50a1520fd468","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Lang Ádám öt és fél év után távozhat Ciprusról, ahol az idei szezonban alig kapott lehetőséget, így az ősszel már Marco Rossi sem küldött neki válogatott meghívót.","shortLead":"Lang Ádám öt és fél év után távozhat Ciprusról, ahol az idei szezonban alig kapott lehetőséget, így az ősszel már Marco...","id":"20241222_lang-adam-omonia-nicosia-nb-i-magyar-valogatott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c951aae9-827a-44d1-bafd-50a1520fd468.jpg","index":0,"item":"1f48e48d-bc14-4d48-b8b1-c8276b978d1a","keywords":null,"link":"/sport/20241222_lang-adam-omonia-nicosia-nb-i-magyar-valogatott","timestamp":"2024. december. 22. 10:25","title":"Kiszorult ciprusi csapatából, hazaigazolhat a válogatott korábbi alapembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff98206b-43ca-491d-9481-3a4571c538f8","c_author":"Füstmentes","category":"brandchannel","description":"<strong>Már régóta nem vita tárgya, hogy a dohányzás ártalmas az egészségre. De azt már kevesebben tudják, hogy pontosan mi is az, ami a legtöbb problémát okozza a cigarettázás során. Ennek jártunk utána cikkünkben.</strong>","shortLead":"<strong>Már régóta nem vita tárgya, hogy a dohányzás ártalmas az egészségre. De azt már kevesebben tudják...","id":"20241126_Fustmentes-mutatjuk-mi-a-baj-a-fusttel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff98206b-43ca-491d-9481-3a4571c538f8.jpg","index":0,"item":"4a43a8f2-ee38-45f7-a586-06b38b6e9ba7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241126_Fustmentes-mutatjuk-mi-a-baj-a-fusttel","timestamp":"2024. december. 23. 15:30","title":"Égető kérdések – mutatjuk, mi a baj a füsttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Füstmentes","c_partnerlogo":"5606d0d7-dfa6-418b-8c21-9f81d280bf53","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"77782d38-f0a9-42f1-83c9-88dcdf996722","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" A ceremóniát Kevin Costner 160 hektáros Dunbar Ranch nevű birtokán tartják.","shortLead":" A ceremóniát Kevin Costner 160 hektáros Dunbar Ranch nevű birtokán tartják.","id":"20241222_Jeff-Bezos-es-Lauren-Sanchez-600-millio-dollaros-eskuvot-terveznek-Aspenben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77782d38-f0a9-42f1-83c9-88dcdf996722.jpg","index":0,"item":"41bc4309-13c6-404d-a955-13f87edd7c98","keywords":null,"link":"/elet/20241222_Jeff-Bezos-es-Lauren-Sanchez-600-millio-dollaros-eskuvot-terveznek-Aspenben","timestamp":"2024. december. 22. 17:25","title":"Jeff Bezos és Lauren Sánchez 600 millió dolláros esküvőre készülnek Aspenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6b9a1f-5568-4b91-9224-a4061f1056d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vasúttörténeti Park The Project nevű rendezvényen Argy zenélt volna, de a lemezlovas később sem jelent meg a helyszínen. Sokan egy szál pólóban fagyosokodtak a kinti hidegben.","shortLead":"A Vasúttörténeti Park The Project nevű rendezvényen Argy zenélt volna, de a lemezlovas később sem jelent meg...","id":"20241222_Kaotikus-jelenetekrol-szamoltak-be-a-bombariado-miatt-felbeszakitott-pesti-buli-resztvevoi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b6b9a1f-5568-4b91-9224-a4061f1056d0.jpg","index":0,"item":"dbe70552-3049-4fde-b80d-6d0181825d97","keywords":null,"link":"/elet/20241222_Kaotikus-jelenetekrol-szamoltak-be-a-bombariado-miatt-felbeszakitott-pesti-buli-resztvevoi","timestamp":"2024. december. 22. 09:02","title":"Kaotikus jelenetekről számoltak be a bombariadó miatt félbeszakított pesti buli résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]