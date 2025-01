Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"895bf3f0-f1d6-4950-a303-307601e43290","c_author":"Medvegy Gábor","category":"360","description":"Csak a pletyka főzte szappanná a szentesi félkegyelmű öregembert, derül ki a száz évvel ezelőtti lapok tudósításaiból. 1925 januárjában arról is írt az újság, hogy büntetéssel fenyegette az MTI a rádióhallgatókat, a szegények pedig attól remélték nyomoruk enyhítését, hogy tehetős családoknak adták örökbe gyerekeiket, sokszor cselédsorba. Kiderül az is, hogyan csaltak adót vidéken, és hogyan mentette meg a lincseléstől egy zsidó bérkocsissegéd az utcán hőbörgő antiszemitákat újév hajnalán.","shortLead":"Csak a pletyka főzte szappanná a szentesi félkegyelmű öregembert, derül ki a száz évvel ezelőtti lapok tudósításaiból...","id":"20250118_szazeves-ujsag-1925-januar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/895bf3f0-f1d6-4950-a303-307601e43290.jpg","index":0,"item":"3f89d7af-0603-4ec9-8f67-1d2e062cd08d","keywords":null,"link":"/360/20250118_szazeves-ujsag-1925-januar","timestamp":"2025. január. 18. 17:00","title":"„Szeressük egymást, hogy annál jobban gyűlölhessünk mindenkit, aki nem magyar”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09244a45-62fb-4199-b6c0-582b69047558","c_author":"Németh András","category":"360","description":"2009-ben, 37 évesen, egy moszkvai börtönben halt meg Szergej Magnyitszkij, miután rámutatott egy rendőrök által elkövetett, nagy összegű csalásra. Az ő nevét viseli az az amerikai törvény, amellyel Washington a korrupt vagy az emberi jogokat megsértő külföldi politikusokat, üzletembereket, például Rogán Antalt szankcionálja. Csakhogy maga Magnyitszkij és brit-amerikai védelmezője sem mindig járt egyenes úton.","shortLead":"2009-ben, 37 évesen, egy moszkvai börtönben halt meg Szergej Magnyitszkij, miután rámutatott egy rendőrök által...","id":"20250118_hvg-a-szurke-arnyalatai-magnyitszkij-sztori_aldozat_es_cinkos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09244a45-62fb-4199-b6c0-582b69047558.jpg","index":0,"item":"2c558dd7-6abe-44b2-821b-c864ca81fe01","keywords":null,"link":"/360/20250118_hvg-a-szurke-arnyalatai-magnyitszkij-sztori_aldozat_es_cinkos","timestamp":"2025. január. 18. 13:00","title":"Embertelen körülmények között halt meg a börtönben Magnyitszkij, akiről elnevezték a Rogánt is sújtó törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77cbbf01-b55b-4599-9955-96d54ea6ff79","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"A világsláger-alkalmazásnak nemzetbiztonsági aggályok miatt január 19-től reszeltek az USA-ban – vagy nem, mert másnap jön Trump, aki tavaly nyárig még ütötte a TikTokot, aztán hirtelen irányt váltott, és a hírek szerint most díszpáholyba várja az app vezérigazgatóját a beiktatásán. Az amerikai tiktokkerek már elkezdtek átregisztrálni egy másik kínai appra, ahol a két ellenséges nemzet fiataljai egyelőre egészen valószínűtlenül szívélyesen közelednek egymáshoz. ","shortLead":"A világsláger-alkalmazásnak nemzetbiztonsági aggályok miatt január 19-től reszeltek az USA-ban – vagy nem, mert másnap...","id":"20250118_TikTok-haboru-Biden-tiltas-Trump-amerikai-felhasznalok-kinai-kemek-Voros-konyvecske","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77cbbf01-b55b-4599-9955-96d54ea6ff79.jpg","index":0,"item":"39a750f7-be30-4842-87e7-1a7964ac478e","keywords":null,"link":"/360/20250118_TikTok-haboru-Biden-tiltas-Trump-amerikai-felhasznalok-kinai-kemek-Voros-konyvecske","timestamp":"2025. január. 18. 07:00","title":"TikTok-háború: a legfelsőbb bíróság betiltja, Trump mentené, közben az amerikai felhasználók már a Vörös könyvecske oldalain borulnak a kínai kémek nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d5e76d-351f-4f8a-9537-153eded0e85f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eltűnt nő ügyében nyomozó rendőröknek gyanús lett a férfi, aki aztán újbóli kihallgatása során beismerő vallomást tett. ","shortLead":"Az eltűnt nő ügyében nyomozó rendőröknek gyanús lett a férfi, aki aztán újbóli kihallgatása során beismerő vallomást...","id":"20250117_monor-bunugy-rendorseg-emberoles-anyagyilkossag-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64d5e76d-351f-4f8a-9537-153eded0e85f.jpg","index":0,"item":"04336919-25b1-496f-be4d-4e9de900d504","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_monor-bunugy-rendorseg-emberoles-anyagyilkossag-letartoztatas","timestamp":"2025. január. 17. 12:31","title":"Megölte, elásta, majd eltűntként jelentette be édesanyját egy monori férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51ac8c-c01b-4f28-8c36-e71e7ccb2277","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodák csodájára sérülés nélkül úszta meg a kalandot, pedig a vonat óránként 282 kilométeres sebességgel száguldott – ám mivel nem volt jegye, megbüntették.","shortLead":"Csodák csodájára sérülés nélkül úszta meg a kalandot, pedig a vonat óránként 282 kilométeres sebességgel száguldott –...","id":"20250117_magyar-ferfi-nemetorszag-ice-vonat-utazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff51ac8c-c01b-4f28-8c36-e71e7ccb2277.jpg","index":0,"item":"e05d2a98-fd4f-496d-ae33-a59a3fe1e7a6","keywords":null,"link":"/elet/20250117_magyar-ferfi-nemetorszag-ice-vonat-utazas","timestamp":"2025. január. 17. 17:55","title":"Egy magyar férfi két kocsi között, a kábelekbe kapaszkodva „utazott” egy nagy sebességű német vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1825f0-eb51-49bb-a71c-a0e494026944","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk könnyen vette a veszteséget, a SpaceX feje a közösségimédia-oldalán arról írt, hogy a siker bizonytalan, de a szórakozás garantált.","shortLead":"Elon Musk könnyen vette a veszteséget, a SpaceX feje a közösségimédia-oldalán arról írt, hogy a siker bizonytalan, de...","id":"20250117_repulogepek-kesesek-spacex-felrobbant-starship","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa1825f0-eb51-49bb-a71c-a0e494026944.jpg","index":0,"item":"821fc222-083e-4237-ac5d-d85c703fb1db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_repulogepek-kesesek-spacex-felrobbant-starship","timestamp":"2025. január. 17. 16:38","title":"Több tucat repülőgép kényszerült kerülő útra a felrobbant Starship potyogó darabjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01fd2f3-7d81-4499-a203-a69556917b73","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Februárban már magasabb bér érkezik a dolgozók számlájára.","shortLead":"Februárban már magasabb bér érkezik a dolgozók számlájára.","id":"20250117_BKV-bermegallapodas-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a01fd2f3-7d81-4499-a203-a69556917b73.jpg","index":0,"item":"cb05a47d-91d9-4ee3-bb68-5ee5349f9943","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_BKV-bermegallapodas-2025","timestamp":"2025. január. 17. 15:09","title":"Megszületett a BKV-s bérmegállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 65 éves férfi, ha beismeri a bűnösségét, felfüggesztett börtönt és pénzbüntetést kaphat.","shortLead":"A 65 éves férfi, ha beismeri a bűnösségét, felfüggesztett börtönt és pénzbüntetést kaphat.","id":"20250117_vademeles-gyulai-katolikus-technikum-volt-igazgatoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69.jpg","index":0,"item":"5078247f-cbf2-4970-b8c9-bfb2df17632a","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_vademeles-gyulai-katolikus-technikum-volt-igazgatoja","timestamp":"2025. január. 17. 18:38","title":"Vádat emeltek a gyulai katolikus technikum volt igazgatója ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]