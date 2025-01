Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"744ec0d4-cf28-4ad3-80af-8639ccfd6978","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A macisajtos táblára sem figyelt. ","shortLead":"A macisajtos táblára sem figyelt. ","id":"20250114_hazszamokat-nezte-trolibusznak-hajtott-futar-Zugloban-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/744ec0d4-cf28-4ad3-80af-8639ccfd6978.jpg","index":0,"item":"e317fff2-d114-43aa-be1c-ec656d9c953e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_hazszamokat-nezte-trolibusznak-hajtott-futar-Zugloban-video","timestamp":"2025. január. 14. 14:28","title":"A házszámokat nézte, trolibusznak hajtott egy futár Zuglóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a34b65-dc10-4ff4-902d-ca743c31b39d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy száz négyzetméteres ház égett, a tűzben ketten megsérültek.","shortLead":"Egy száz négyzetméteres ház égett, a tűzben ketten megsérültek.","id":"20250114_robbanas-tuz-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72a34b65-dc10-4ff4-902d-ca743c31b39d.jpg","index":0,"item":"55369b84-55be-40f0-ab63-64d3961624ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_robbanas-tuz-budapest","timestamp":"2025. január. 14. 10:48","title":"Robbanás után kigyulladt egy ház Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bbedcc8-7c0e-4f76-ac6b-fcd4f1b4c080","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is pusztít a madárinfluenza Magyarországon. ","shortLead":"Továbbra is pusztít a madárinfluenza Magyarországon. ","id":"20250113_Madarinfluenza-ludtelep-Hajdu-Bihar-Nebih","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bbedcc8-7c0e-4f76-ac6b-fcd4f1b4c080.jpg","index":0,"item":"0dda961e-953e-4322-99c9-ca0a39ddee81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_Madarinfluenza-ludtelep-Hajdu-Bihar-Nebih","timestamp":"2025. január. 13. 17:52","title":"3800 ludat kellett megölni Hajdú-Biharban, mert kitört a madárinfluenza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975d8dfb-c9dd-46a9-bb0a-3df74418eba1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyik bűntársa magyar barátnője volt, akit szintén elfogott a rendőrség. Volt olyan áldozatuk, akit 70 millió forinttal húztak le.","shortLead":"Egyik bűntársa magyar barátnője volt, akit szintén elfogott a rendőrség. Volt olyan áldozatuk, akit 70 millió forinttal...","id":"20250113_nigeriai-bandavezer-budapest-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/975d8dfb-c9dd-46a9-bb0a-3df74418eba1.jpg","index":0,"item":"59700407-c525-48f4-9c21-63dc599b8cc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_nigeriai-bandavezer-budapest-elfogas","timestamp":"2025. január. 13. 12:38","title":"Budapesten fogták el a nigériai bandavezért, aki társkeresőn csalt ki milliókat magyar nőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170c3ed5-9351-4b9e-8579-5c3afbf04160","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Annyira zavarja a csillagászokat a SpaceX rengeteg fénylő műholdja, hogy a cég most alacsonyabb pályára irányított közülük néhányat. Ezzel megoldottak egy problémát – és generáltak egy másikat.","shortLead":"Annyira zavarja a csillagászokat a SpaceX rengeteg fénylő műholdja, hogy a cég most alacsonyabb pályára irányított...","id":"20250113_spacex-starlink-muhold-alacsonyabb-palya-teszt-csillagaszat-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/170c3ed5-9351-4b9e-8579-5c3afbf04160.jpg","index":0,"item":"fb453e82-ca38-43c5-b176-9389868e9435","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_spacex-starlink-muhold-alacsonyabb-palya-teszt-csillagaszat-megfigyeles","timestamp":"2025. január. 13. 12:03","title":"Lejjebb hoztak 300 műholdat a SpaceX mérnökei, és erre jó okuk volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa857f57-df3f-4f62-b2a6-5b34bf638c9d","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Hosszú, személyeskedéstől sem mentes közleményt adott ki Varga Zs. András, miután az OBT és az OBH is élesen kritizálta a bíráknak szánt, kiszivárgott újévi köszöntőjét. A Kúria elnöke felelőtlenségnek tartja, hogy az OBT érvényteleníteni akarja a kormánnyal megkötött négyoldalú megállapodást, Senyei Györgynek pedig azt üzeni: etikai elvekről és hivatali kultúráról nem tőle fog tanácsot kérni.","shortLead":"Hosszú, személyeskedéstől sem mentes közleményt adott ki Varga Zs. András, miután az OBT és az OBH is élesen kritizálta...","id":"20250113_Ne-tolem-feltsek-a-biroi-fuggetlenseget-Varga-Zs-Andras-indulatos-levelben-valaszolt-a-kritikakra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa857f57-df3f-4f62-b2a6-5b34bf638c9d.jpg","index":0,"item":"b39f60af-f4f2-44fa-a61f-bfd0df4606c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Ne-tolem-feltsek-a-biroi-fuggetlenseget-Varga-Zs-Andras-indulatos-levelben-valaszolt-a-kritikakra","timestamp":"2025. január. 13. 12:53","title":"„Ne tőlem féltsék a bírói függetlenséget” – a Kúria elnöke indulatos levélben válaszolt a kritikákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9113c474-0510-4b89-a640-fd023eeeaf24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gazdasági és katonai reform támogatásáról is rendelkezik a paktum. ","shortLead":"A gazdasági és katonai reform támogatásáról is rendelkezik a paktum. ","id":"20250115_Strategiai-egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-Ormenyorszag-es-az-Egyesult-Allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9113c474-0510-4b89-a640-fd023eeeaf24.jpg","index":0,"item":"97458f26-dea4-461c-958c-a1ba916fd975","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Strategiai-egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-Ormenyorszag-es-az-Egyesult-Allamok","timestamp":"2025. január. 15. 06:39","title":"Stratégiai együttműködési megállapodást kötött Örményország és az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f901ffb5-909b-4d89-b3ce-e782d29bda3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss tanulmány megrajzolta a toxikus vezető portréját, és felvázolta azt is, hogy mit tehetünk ellene.","shortLead":"Egy friss tanulmány megrajzolta a toxikus vezető portréját, és felvázolta azt is, hogy mit tehetünk ellene.","id":"20250114_milyen-a-toxikus-vezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f901ffb5-909b-4d89-b3ce-e782d29bda3a.jpg","index":0,"item":"6418fa45-ab64-4146-b0cc-f82347860019","keywords":null,"link":"/elet/20250114_milyen-a-toxikus-vezeto","timestamp":"2025. január. 14. 15:23","title":"A toxikus vezető szeszélyes döntéseket hoz, manipulál és túlhajtja a beosztottjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]