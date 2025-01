Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"604fcd58-af3c-4665-873c-f96bc3762ecf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az újbudai alpolgármester szerint házkutatás is lehet az énekesnél, aki rendőrigazolványnak látszó tárggyal akarta elkerülni a parkolási bírságot.","shortLead":"Az újbudai alpolgármester szerint házkutatás is lehet az énekesnél, aki rendőrigazolványnak látszó tárggyal akarta...","id":"20250109_delhusa-gjon-parkolas-botrany-kozokirat-hamisitas-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/604fcd58-af3c-4665-873c-f96bc3762ecf.jpg","index":0,"item":"909fbec1-424d-4cd6-9e83-dd3f5b5500e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_delhusa-gjon-parkolas-botrany-kozokirat-hamisitas-nyomozas","timestamp":"2025. január. 09. 17:00","title":"„Kicsit szerényebben álljon az élethez” – zajlik a nyomozás Delhusa Gjon ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar azt is leszögezte, hogy pártja egyedül fog indulni a választáson.","shortLead":"Magyar azt is leszögezte, hogy pártja egyedül fog indulni a választáson.","id":"20250109_magyar-peter-tisza-part-reuters-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26.jpg","index":0,"item":"4d887aea-6793-48b3-b8a3-5a49e469886b","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_magyar-peter-tisza-part-reuters-interju","timestamp":"2025. január. 09. 15:01","title":"Szilárd EU- és NATO-tagság, pragmatikus kapcsolat Oroszországgal – Magyar Péter a Reutersnek beszélt arról, hogyan kormányozná Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea96e90-4b31-466f-8ce2-66e6448e7d79","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Három részre osztanák a világot: egyes országok szabadon hozzáférnének, másokat korlátoznának benne, Oroszország és Kína pedig egyáltalán nem részesülhetne belőlük.","shortLead":"Három részre osztanák a világot: egyes országok szabadon hozzáférnének, másokat korlátoznának benne, Oroszország és...","id":"20250109_Az-Egyesult-Allamok-tovabb-szigoritana-az-Nvidia-chipjeinek-exportjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cea96e90-4b31-466f-8ce2-66e6448e7d79.jpg","index":0,"item":"5d6756f7-68a5-4e10-8ba8-ea861bf088c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_Az-Egyesult-Allamok-tovabb-szigoritana-az-Nvidia-chipjeinek-exportjat","timestamp":"2025. január. 09. 12:01","title":"Biden gyújtotta be a rakétákat Trump chipháborújában: súlyosan korlátozná az exportot az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c51542e-59ac-4fc2-872d-e60372310f12","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"360","description":"„Elértük azt a pontot, ahol túl sok a hiba és túl sok a cenzúra” – a Meta az X-hez hasonlóan leáll a független tényellenőrzéssel, helyette a Trump adminisztrációval együttműködve képzeli el a szólásszabadságot. Az Európai Unió vezetői felvonták a szemöldöküket, de nem lesz egyszerű dolguk.","shortLead":"„Elértük azt a pontot, ahol túl sok a hiba és túl sok a cenzúra” – a Meta az X-hez hasonlóan leáll a független...","id":"20250109_Zuckerberg_meta_facebook_szolasszabadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c51542e-59ac-4fc2-872d-e60372310f12.jpg","index":0,"item":"3cf3d34c-5602-47d8-bc99-8b4a7d8d96f5","keywords":null,"link":"/360/20250109_Zuckerberg_meta_facebook_szolasszabadsag","timestamp":"2025. január. 09. 16:52","title":"Jogi lépésekkel fenyeget Brüsszel, ha a Facebook Európában is leáll a tényellenőrzéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9e2cbb-8bb7-4909-878f-b4dd48abf2bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az internetezés szinte elképzelhetetlen anélkül, hogy a felhasználó ne osztana meg bizonyos információkat magáról. Sajnos jó pár alkalmazás vissza is él ezzel, viszont csupán néhány egyszerű lépésbe kerül visszaszerezni az adatok online irányítását.","shortLead":"Az internetezés szinte elképzelhetetlen anélkül, hogy a felhasználó ne osztana meg bizonyos információkat magáról...","id":"20250110_online-adatvedelem-hozzaferes-engedelyek-vpn","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b9e2cbb-8bb7-4909-878f-b4dd48abf2bc.jpg","index":0,"item":"7f058928-05bd-4899-ab12-3850afb6d5b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_online-adatvedelem-hozzaferes-engedelyek-vpn","timestamp":"2025. január. 10. 08:03","title":"Fél, hogy a nyomában vannak a neten? Ilyen egyszerűen védheti meg magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2024afc0-e28c-4522-a6df-1aca9f698759","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy burgenlandi bíróság szerint sincs rendben az ausztriai Somfalva önkormányzata által elrendelt határzár.","shortLead":"Egy burgenlandi bíróság szerint sincs rendben az ausztriai Somfalva önkormányzata által elrendelt határzár.","id":"20250110_ausztria-agfalva-somfalva-lezart-hataratkelo-burgenlandi-birosag-alkotmanybirosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2024afc0-e28c-4522-a6df-1aca9f698759.jpg","index":0,"item":"2b04ef48-7db4-43d6-a37f-eef7613a5994","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_ausztria-agfalva-somfalva-lezart-hataratkelo-burgenlandi-birosag-alkotmanybirosag","timestamp":"2025. január. 10. 14:12","title":"Alkotmánybíróság elé kerül az ágfalvi határátkelő lezárásának ügye Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a61564-1cd3-4584-9fe9-642413aa7acb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A pánikszerűen menekülő emberek útakadályokat okoztak az elhagyott autóikkal. ","shortLead":"A pánikszerűen menekülő emberek útakadályokat okoztak az elhagyott autóikkal. ","id":"20250109_buldozerekkel-takaritjak-el-az-utban-levo-autokat-a-Los-Angelesi-tuzvesznel-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99a61564-1cd3-4584-9fe9-642413aa7acb.jpg","index":0,"item":"101bc6f3-1e1a-4c10-8bb7-9e8de55d0ea1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250109_buldozerekkel-takaritjak-el-az-utban-levo-autokat-a-Los-Angelesi-tuzvesznel-video","timestamp":"2025. január. 09. 11:35","title":"Hatalmas buldózerekkel takarítják el az útban lévő autókat a Los Angeles-i tűzvésznél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51214a0e-d226-4e0f-a18a-02dbd030490a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Másokat is arra buzdítanak, hogy fogadják be a rászorulókat.","shortLead":"Másokat is arra buzdítanak, hogy fogadják be a rászorulókat.","id":"20250110_Harry-herceg-es-Meghan-Markle-megnyitjak-29-millio-dollaros-villajukat-a-tuz-elol-menekulok-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51214a0e-d226-4e0f-a18a-02dbd030490a.jpg","index":0,"item":"40b8bbfc-1d84-4a9a-ae1f-2e2df89015ec","keywords":null,"link":"/elet/20250110_Harry-herceg-es-Meghan-Markle-megnyitjak-29-millio-dollaros-villajukat-a-tuz-elol-menekulok-elott","timestamp":"2025. január. 10. 09:01","title":"Harry herceg és Meghan Markle megnyitják 29 millió dolláros villájukat a tűz elől menekülő barátaik előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]