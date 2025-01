Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"01ea498b-cf5e-4481-8ac8-79472f8fba42","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Fizikailag is naggyá tenné az USA-t a hétfőn hivatalba lépő Donald Trump, aki régi idők imperializmusát idézi fel a területi igényeivel, de valós amerikai hatalmi érdekeket fogalmaz meg a maga nyers módján.","shortLead":"Fizikailag is naggyá tenné az USA-t a hétfőn hivatalba lépő Donald Trump, aki régi idők imperializmusát idézi fel...","id":"20250120_hvg-birodalmi-tepegeto-jon-trump-amerikai-imperializmus-hatalmi-erdekek-gronland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01ea498b-cf5e-4481-8ac8-79472f8fba42.jpg","index":0,"item":"e1ec8f2c-6f03-4d2d-96e0-22a22f836fc9","keywords":null,"link":"/360/20250120_hvg-birodalmi-tepegeto-jon-trump-amerikai-imperializmus-hatalmi-erdekek-gronland","timestamp":"2025. január. 20. 07:00","title":"Grönland már tudja, hogy nem ismer országhatárokat a birodalmi álmokat szövögető Trump képzelete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045cbf3f-7f97-40b3-bef5-2d9f1f355d48","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója úgy látja, hogy a védővámok az európai autóipart is veszélyeztetik.","shortLead":"Ola Källenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója úgy látja, hogy a védővámok az európai autóipart is veszélyeztetik.","id":"20250120_eu-vedovam-elektromos-auto-kina-mercedes-benz-byd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/045cbf3f-7f97-40b3-bef5-2d9f1f355d48.jpg","index":0,"item":"851e2d05-1d77-4af3-9b25-2639b11bdcf8","keywords":null,"link":"/kkv/20250120_eu-vedovam-elektromos-auto-kina-mercedes-benz-byd","timestamp":"2025. január. 20. 10:24","title":"Védővámok helyett európai gyárépítésre kéne ösztönözni a kínai autógyártókat a Mercedes vezére szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a022f7-f9fc-45b0-bd68-1e40098adfa3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A második helyre a Kutyapárt jelöltje futott be.","shortLead":"A második helyre a Kutyapárt jelöltje futott be.","id":"20250119_obuda-idokozi-onkormanyzati-valasztas-malinas-sandor-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88a022f7-f9fc-45b0-bd68-1e40098adfa3.jpg","index":0,"item":"087c65fa-bd6e-49de-8f31-1a003a4e3275","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_obuda-idokozi-onkormanyzati-valasztas-malinas-sandor-fidesz","timestamp":"2025. január. 19. 20:43","title":"A Fidesz jelöltje nyerte az időközi önkormányzati választást Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vitézy Dávid nem érti, hogy fér össze a projekt a kormány „szuverenitásvédelmi” politikájával.","shortLead":"Vitézy Dávid nem érti, hogy fér össze a projekt a kormány „szuverenitásvédelmi” politikájával.","id":"20250120_zugloi-polgarmester-Rozsa-Andras-Mini-Dubaj-Vitezy-David","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0.jpg","index":0,"item":"9f80dada-d9ce-4472-8d3c-f35ec8a4984c","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_zugloi-polgarmester-Rozsa-Andras-Mini-Dubaj-Vitezy-David","timestamp":"2025. január. 20. 15:28","title":"„Egy fél kerület mostantól egy másik ország irányítása és felügyelete alatt áll Budapesten” – sorozatos támadás alatt áll Mini-Dubaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2bbfd36-7af8-4db9-bf87-c7bb1e536c04","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Biró Ferenc elleni egyik vád, hogy az ingatlanjára költötte a hatóság pénzét.","shortLead":"A Biró Ferenc elleni egyik vád, hogy az ingatlanjára költötte a hatóság pénzét.","id":"20250119_Az-Integritas-Hatosag-elnokenek-van-egy-rejtett-2-hektaros-birtoka-de-jogszeruen-nem-vallott-rola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2bbfd36-7af8-4db9-bf87-c7bb1e536c04.jpg","index":0,"item":"7136f33f-e7cb-4957-af87-f90b054eb4a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250119_Az-Integritas-Hatosag-elnokenek-van-egy-rejtett-2-hektaros-birtoka-de-jogszeruen-nem-vallott-rola","timestamp":"2025. január. 19. 14:01","title":"Az Integritás Hatóság elnökének van egy rejtett, 2 hektáros birtoka, de jogszerűen nem vallott róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51214a0e-d226-4e0f-a18a-02dbd030490a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő korábban azt mondta Sussexékről, hogy a közösség részei, amelynek életében szívesen vesznek részt, és szívesen adnak, mostanra viszont úgy tűnik, hogy azért panasz is van rájuk. ","shortLead":"A színésznő korábban azt mondta Sussexékről, hogy a közösség részei, amelynek életében szívesen vesznek részt, és...","id":"20250120_Meghan-Markle-Harry-herceg-szomszedok-Montecito-Sharon-Stone-kaliforniai-erdotuz-katasztrofaturistak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51214a0e-d226-4e0f-a18a-02dbd030490a.jpg","index":0,"item":"04cbaa31-0e88-4b39-b793-3e96878ae7d9","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Meghan-Markle-Harry-herceg-szomszedok-Montecito-Sharon-Stone-kaliforniai-erdotuz-katasztrofaturistak","timestamp":"2025. január. 20. 14:02","title":"Nem rajonganak a szomszédaik Meghan Markle-ért és Harry hercegért, hiába áradozott róluk annak idején Sharon Stone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3770829-7a51-4f7c-8b42-55db04f82a16","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állampapírok kamatainak 40 százalékát költenék el, de nem a lakásvásárlás, hanem az utazás az elsődleges cél. A pénz közel harmadát hagynák meg az államkasszában úgy, hogy újra állampapírt vesznek belőle.","shortLead":"Az állampapírok kamatainak 40 százalékát költenék el, de nem a lakásvásárlás, hanem az utazás az elsődleges cél. A pénz...","id":"20250120_otp-groupama-allampapir-kamatok-utazas-koltes-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3770829-7a51-4f7c-8b42-55db04f82a16.jpg","index":0,"item":"6b57ad05-aeb0-4a54-9340-be2d2b2074b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_otp-groupama-allampapir-kamatok-utazas-koltes-ingatlan","timestamp":"2025. január. 20. 11:20","title":"Érkezik a pénzeső, megmérték, hányan hallgatnának Nagy Mártonra és kezdenének költekezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az osztrák kormányalakítás, a gázai tűzszünet és az amerikai hatalomváltás a világlapok fókuszában. Válogatásunk.","shortLead":"Az osztrák kormányalakítás, a gázai tűzszünet és az amerikai hatalomváltás a világlapok fókuszában. Válogatásunk.","id":"20250119_nemzetkozi-lapszemle-schilling-trump-kickl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"5ac98a6d-db0d-444e-8361-d7367397fa60","keywords":null,"link":"/360/20250119_nemzetkozi-lapszemle-schilling-trump-kickl","timestamp":"2025. január. 19. 10:00","title":"Schilling Árpád: Mélyebbre kell ásni, hogy megértsük, miért választ egy ország egy ízléstelen idiótát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]