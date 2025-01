Megállapodást írt alá az iPhone-okat (is) gyártó Foxconn, valamint a humanoid robotokra szakosodott UBTech Robotics, hogy ilyen robotokat is bevonjanak a gyártásba.

Mint a South China Morning Post írja, a UBTech Kína egyik legnagyobb szereplője a humanoid robotok terén, és a „bonyolult” gyártási folyamatokban fognak segédkezni az Apple gyártópartnerénél. Az azonban nincs kőbe vésve, hogy csak a cupertinói cég eszközeinek gyártásánál fogják használni őket – sőt.

A Foxconn épp mostanában száll be az autógyártásba is, és mint Michael Tam márkaigazgató kiemelte: e téren is „több ezer feladat” van a listájukon. Miközben a számítástechnika terén is új készségek szükségesek a gyártásban.

Nem balhéznak, nem kérnek több pénzt: az Apple állítólag gépekre cseréltetné az iPhone-összeszerelő munkások felét Robotokat alkalmazna az Apple az összeszerelő üzemeiben. Ráadásul a vállalat nem kis léptékben gondolkozik: a hírek szerint a végső összeszerelő sorokon dolgozó munkások felének búcsút intenének. Ennek viszont óriási hatása lehet a kínai munkaerőpiacra.

A UBTech nemrégiben mutatta be a legújabb, Walker S1 nevű humanoid robotját, mely már át is esett egy két hónapos „tréningen” a Foxconn logisztikai létesítményeiben – és rövidesen az autógyártó üzemben is felbukkanhatnak.

A BGR megjegyzi: az egyelőre nem ismert, hogy az iPhone-ok gyártásába mikor vonhatják be a robotokat. Az Apple az elmúlt időszakban egyre inkább diverzifikálta a gyártási feladatokat, így már Indiában is készülnek például iPhone-ok.

