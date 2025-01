Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e371f56f-0075-4a2e-a4a9-ee6473bbdc92","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Perecre, töltött káposzta, paprikás csirke és halászlé, mindez lefojtva csokigolyóval és kolbicével? Tzuyang megcsinálta, aztán még evett.","shortLead":"Perecre, töltött káposzta, paprikás csirke és halászlé, mindez lefojtva csokigolyóval és kolbicével? Tzuyang...","id":"20250129_koreai-zabalogep-vasarcsarnok-eves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e371f56f-0075-4a2e-a4a9-ee6473bbdc92.jpg","index":0,"item":"8d412d8c-a1c2-466e-9e06-3f411f41b9b1","keywords":null,"link":"/elet/20250129_koreai-zabalogep-vasarcsarnok-eves","timestamp":"2025. január. 29. 15:53","title":"A koreai zabálógép elment a Fővám téri Nagyvásárcsarnokba, és pont az történt, amire mindenki számított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef1fb2a-076d-4275-ae76-f03ba149e74d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Duna Plazát felújítják és csak 2028-ban nyit újra.","shortLead":"A Duna Plazát felújítják és csak 2028-ban nyit újra.","id":"20250129_bezar-duna-plaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fef1fb2a-076d-4275-ae76-f03ba149e74d.jpg","index":0,"item":"93bbcfc5-1045-4e69-b8ae-16df54005988","keywords":null,"link":"/kkv/20250129_bezar-duna-plaza","timestamp":"2025. január. 29. 18:33","title":"Egy időre bezár a Duna Plaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a2c11e-48b5-4571-9b1c-397370cb151b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak a cégnek, amelyik hirdetni akar az NFL-döntő alatt.","shortLead":"Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak a cégnek, amelyik hirdetni akar az NFL-döntő alatt.","id":"20250129_amerikai-foci-nfl-super-bowl-reklam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20a2c11e-48b5-4571-9b1c-397370cb151b.jpg","index":0,"item":"7d54221b-df38-4086-8241-273ac86a6e8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_amerikai-foci-nfl-super-bowl-reklam","timestamp":"2025. január. 29. 15:59","title":"Soha nem volt olyan drága fél percnyi reklám a Super Bowlon, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68456b5f-2d6b-455d-adee-44f8edce3eb9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lampert Benedek ezúttal az Endurance nevű hajó, valamint annak utolsó expedícióját örökítette meg új képein a jól ismert kockák és figurák segítségével.","shortLead":"Lampert Benedek ezúttal az Endurance nevű hajó, valamint annak utolsó expedícióját örökítette meg új képein a jól...","id":"20250130_lampert-benedek-lego-fotos-endurance-hajo-jatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68456b5f-2d6b-455d-adee-44f8edce3eb9.jpg","index":0,"item":"c478901d-5f07-43f1-9c69-ec389f16a791","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_lampert-benedek-lego-fotos-endurance-hajo-jatek","timestamp":"2025. január. 30. 08:03","title":"110 éves expedíció és egy elsüllyedt hajó elevenedik meg a legós fotózás magyar mesterének új képein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester is beszállt a cégvezetői pályázatokról szóló üzengetésbe. Karácsony szerint a Tisza-frakció javaslatai tele voltak hibákkal.","shortLead":"A főpolgármester is beszállt a cégvezetői pályázatokról szóló üzengetésbe. Karácsony szerint a Tisza-frakció javaslatai...","id":"20250129_Karacsony-Ez-Budapest-itt-nem-emeljuk-torvenytelenul-a-cegvezetok-fizeteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a.jpg","index":0,"item":"dc821f02-62b0-4187-a559-022b9671b2b7","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Karacsony-Ez-Budapest-itt-nem-emeljuk-torvenytelenul-a-cegvezetok-fizeteset","timestamp":"2025. január. 29. 08:15","title":"Karácsony: „Ez Budapest: itt nem emeljük törvénytelenül a cégvezetők fizetését!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7958251-3cfd-4358-8807-7f0c9ad7ae2c","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250129_Marabu-Feknyuz-Subi-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7958251-3cfd-4358-8807-7f0c9ad7ae2c.jpg","index":0,"item":"10830622-2556-4b32-a9ce-9e7bac81263b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_Marabu-Feknyuz-Subi-dubaj","timestamp":"2025. január. 29. 10:07","title":"Marabu Féknyúz: Subi-dubáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa03aa5f-539a-4311-8c58-5979949725fa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A helikopter olasz gyártóját Vichai Srivaddhanaprabha családja több mint 2 milliárd fontra pereli.","shortLead":"A helikopter olasz gyártóját Vichai Srivaddhanaprabha családja több mint 2 milliárd fontra pereli.","id":"20250128_hivatalos-baleset-leicester-city-helikopter-vichai-srivaddhanaprabha","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa03aa5f-539a-4311-8c58-5979949725fa.jpg","index":0,"item":"78d0a37d-7db7-4985-a9dc-85a43d2f97a6","keywords":null,"link":"/sport/20250128_hivatalos-baleset-leicester-city-helikopter-vichai-srivaddhanaprabha","timestamp":"2025. január. 28. 16:44","title":"Hivatalos: baleset miatt zuhant le a Leicester City tulajdonosának helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdf7d05-3bd1-45b5-b6df-02b7f4137a97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Közgyűlés ülése előtt a Tisza párt elnöke arról is beszélt, az óellenzéki pártok meg akarják akadályozni, hogy olyan cégvezetőket válasszanak, akik jó gazda módjára tudják vezetni a fővárosi cégeket.","shortLead":"A Fővárosi Közgyűlés ülése előtt a Tisza párt elnöke arról is beszélt, az óellenzéki pártok meg akarják akadályozni...","id":"20250129_Nev-szerinti-szavazast-fog-kerni-Magyar-Peter-a-mini-Dubajrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcdf7d05-3bd1-45b5-b6df-02b7f4137a97.jpg","index":0,"item":"10ff8ef0-213a-4352-b166-7a56c994b5d2","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Nev-szerinti-szavazast-fog-kerni-Magyar-Peter-a-mini-Dubajrol","timestamp":"2025. január. 29. 09:56","title":"Név szerinti szavazást fog kérni Magyar Péter a mini-Dubajról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]