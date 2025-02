Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6f94f2ef-2edf-4d78-b736-4f2533fa11ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter bízik a turizmusban, szerinte “igazi motorként” húzta felfelé a GDP-t tavaly is.","shortLead":"A miniszter bízik a turizmusban, szerinte “igazi motorként” húzta felfelé a GDP-t tavaly is.","id":"20250202_Nagy-Marton-Sajat-bankja-lesz-a-turisztikai-szektornak-osztol-mar-hitelezne-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f94f2ef-2edf-4d78-b736-4f2533fa11ea.jpg","index":0,"item":"bedcd045-4edf-4dbd-a2d4-139232638dde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_Nagy-Marton-Sajat-bankja-lesz-a-turisztikai-szektornak-osztol-mar-hitelezne-is","timestamp":"2025. február. 02. 09:15","title":"Nagy Márton: Saját bankja lesz a turisztikai szektornak, ősztől már hitelezne is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c755765-9f5c-4e6a-933a-4ab13f8c29ec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Armen Szargszjan állapotáról ellentétes értesülések keringtek eleinte, az Interfax szerint meghalt, míg a TASZSZ azt állította, hogy súlyos sérüléseket szenvedett, míg a RIA Novosztyi azt is tudni véli, hogy kórházba szállították, ahol kiderült, hogy amputálni kell a lábát.","shortLead":"Armen Szargszjan állapotáról ellentétes értesülések keringtek eleinte, az Interfax szerint meghalt, míg a TASZSZ azt...","id":"20250203_merenylet-moszkva-robbantas-szargszjan-donyeck","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c755765-9f5c-4e6a-933a-4ab13f8c29ec.jpg","index":0,"item":"be7bfa78-4e02-4304-84dd-280ed6504239","keywords":null,"link":"/vilag/20250203_merenylet-moszkva-robbantas-szargszjan-donyeck","timestamp":"2025. február. 03. 11:50","title":"Merényletet követtek el Moszkvában Viktor Janukovics egy közeli embere ellen, aki bűnözőkből verbuvált katonákat az oroszoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió is sorra kerülhet.","shortLead":"Az Európai Unió is sorra kerülhet.","id":"20250201_trump-vam-kereskedelmi-haboru-kina-kanada-mexiko-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a.jpg","index":0,"item":"c4e99c7d-6dcc-4c35-bf2a-78cd91154dd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_trump-vam-kereskedelmi-haboru-kina-kanada-mexiko-ebx","timestamp":"2025. február. 01. 23:56","title":"Elindította Trump a kereskedelmi háborúját: súlyos vámot vetett ki Mexikóra, Kanadára és Kínára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709fc839-3bd8-4334-a84a-efb89009eaea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök hosszú interjút adott egy svájci lapnak, amelyben többek között arról beszélt, hogy hiba volt elhitetni az ukránokkal, hogy a győzelemig mellettük fogunk állni.","shortLead":"A miniszterelnök hosszú interjút adott egy svájci lapnak, amelyben többek között arról beszélt, hogy hiba volt...","id":"20250203_Orban-nnz-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/709fc839-3bd8-4334-a84a-efb89009eaea.jpg","index":0,"item":"df60202a-4197-4f14-ab51-41c2677a1680","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Orban-nnz-interju-ebx","timestamp":"2025. február. 03. 11:25","title":"Orbán megkérdezte Putyint, zavarja-e, hogy Magyarország NATO-tag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a6107b-9859-4744-8dd6-5a3ed7bceb9d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A csatorna azt állítja, hogy csak a január 20-i hétre vonatkozott az ajánlat.","shortLead":"A csatorna azt állítja, hogy csak a január 20-i hétre vonatkozott az ajánlat.","id":"20250203_labdarugas-bajnokok-ligaja-rtl-kozvetites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3a6107b-9859-4744-8dd6-5a3ed7bceb9d.jpg","index":0,"item":"a17095d4-42c5-42fa-8777-8dcf088fa97c","keywords":null,"link":"/elet/20250203_labdarugas-bajnokok-ligaja-rtl-kozvetites","timestamp":"2025. február. 03. 14:55","title":"Az RTL szerint félreértés, hogy az RTL+-on minden BL-meccset élőben közvetítenének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7975e4-e7ff-44f9-b75f-9772ea18627a","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Megjelent a Magyar Nemzeti Bank decemberi hitelkihelyezéseket összesítő statisztikája. Így már pontosan ismert mennyi kölcsönt nyújtottak a bankok tavaly. Brutális rekordok dőltek meg.","shortLead":"Megjelent a Magyar Nemzeti Bank decemberi hitelkihelyezéseket összesítő statisztikája. Így már pontosan ismert mennyi...","id":"20250203_rekordosszegu-lakossagi-hitelek-2024-es-statisztika-mnb-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f7975e4-e7ff-44f9-b75f-9772ea18627a.jpg","index":0,"item":"8e19d417-5914-491f-ba00-803b77ed92a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_rekordosszegu-lakossagi-hitelek-2024-es-statisztika-mnb-bankmonitor","timestamp":"2025. február. 03. 15:31","title":"Brutális rekordokat döntött meg a lakossági hitelezés 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1998a7-c7bb-4d1d-af4c-ee7287f9e771","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Új dizájnnal, szupergyors processzorral, masszív mesterséges intelligenciás támogatással és butább ceruzával debütált a Samsung Galaxy S25 Ultra, melynek két kisebb testvérét is kipróbáltuk. Jövünk a gyakorlati tapasztalatokkal.","shortLead":"Új dizájnnal, szupergyors processzorral, masszív mesterséges intelligenciás támogatással és butább ceruzával debütált...","id":"20250203_samsung-galaxy-s25-ultra-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f1998a7-c7bb-4d1d-af4c-ee7287f9e771.jpg","index":0,"item":"1ebd5bd8-9db6-46a4-ba3a-457ab2fbd066","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_samsung-galaxy-s25-ultra-teszt-velemeny","timestamp":"2025. február. 03. 11:23","title":"Az év telitalálata lehet, kipróbáltuk a legütősebb Samsung mobilt, a Galaxy S25 Ultrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef1c6e6-e2fd-4a33-8c8a-dcee19999794","c_author":"Földes András","category":"gazdasag","description":"A közpénzherdálás csúcsteljesítménye, amikor egy beruházás elkészül, de mivel a cél a lopás volt, sosem kerül használatba. Kastélyok, stadionok, fürdők és persze állatkert, amelyeket akár használhatnánk is, de inkább enyésznek, mint egy posztapokaliptikus zombifilmben. Szavazzon, melyik legyen a pénzégetés emlékműve!","shortLead":"A közpénzherdálás csúcsteljesítménye, amikor egy beruházás elkészül, de mivel a cél a lopás volt, sosem kerül...","id":"20250202_korrupcio-hat-magyar-emlekmuve-godi-adatkozpont-sorsok-haza-kisteleki-kastely-szigetszentmiklos-stadion-biodom-racfurdo-szavazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ef1c6e6-e2fd-4a33-8c8a-dcee19999794.jpg","index":0,"item":"83825221-44c0-4b3a-9b6f-661074464c71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_korrupcio-hat-magyar-emlekmuve-godi-adatkozpont-sorsok-haza-kisteleki-kastely-szigetszentmiklos-stadion-biodom-racfurdo-szavazas-ebx","timestamp":"2025. február. 02. 17:00","title":"Íme a féktelen magyar pénzszórás rohadó emlékművei, amelyekből már csak a zombik hiányoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]