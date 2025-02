Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6dbbf2de-43ac-408f-94f6-c04c1bac5c89","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Az eddigi csókos felszámoló helyére újat neveztek ki a kiemelt felszámolásokat végző állami cég felügyelőbizottságának élére. A távozó embert Mészáros Lőrinc, az érkezőt Tiborcz István köreihez sorolják.","shortLead":"Az eddigi csókos felszámoló helyére újat neveztek ki a kiemelt felszámolásokat végző állami cég felügyelőbizottságának...","id":"20250206_Lefejez-nemzeti-felszamolo-nrn-mike-ferenc-waberer-tiborcz-dunaferr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6dbbf2de-43ac-408f-94f6-c04c1bac5c89.jpg","index":0,"item":"5eba5ec3-0454-41f0-8b75-a55b9efd2183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Lefejez-nemzeti-felszamolo-nrn-mike-ferenc-waberer-tiborcz-dunaferr","timestamp":"2025. február. 06. 10:07","title":"Váratlanul lefejezték a nemzeti felszámolócéget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368c4783-a963-4e1d-be80-7cfa57194bcc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elég drasztikus étrendváltást vitt véghez egy floridai férfi, és ennek a saját bőrén tapasztalta meg a hatásait. Szokatlan módon voltak pozitív változások is. ","shortLead":"Elég drasztikus étrendváltást vitt véghez egy floridai férfi, és ennek a saját bőrén tapasztalta meg a hatásait...","id":"20250204_floridai-ferfi-hus-sajt-vaj-etrend-hatasok-husevo-etrend-koleszterin-lerakodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/368c4783-a963-4e1d-be80-7cfa57194bcc.jpg","index":0,"item":"249441df-6539-4610-b6c1-b2769cb71b43","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_floridai-ferfi-hus-sajt-vaj-etrend-hatasok-husevo-etrend-koleszterin-lerakodas","timestamp":"2025. február. 04. 18:03","title":"Csak húst, vajat és rengeteg sajtot evett egy férfi, gyorsan meg is lett az eredménye – sárgás elváltozások jelentek meg a bőrén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b5ed13-c47c-4c1b-8702-60bb9012768a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szoros közelségbe kerül a Hold és a Mars vasárnap este, az égi jelenség szabad szemmel is könnyen megfigyelhető lesz – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.","shortLead":"Szoros közelségbe kerül a Hold és a Mars vasárnap este, az égi jelenség szabad szemmel is könnyen megfigyelhető lesz –...","id":"20250205_hold-mars-kozelseg-megfigyeles-egyuttallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75b5ed13-c47c-4c1b-8702-60bb9012768a.jpg","index":0,"item":"20d177b1-e111-40a1-a011-84de8c2f84c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_hold-mars-kozelseg-megfigyeles-egyuttallas","timestamp":"2025. február. 05. 14:03","title":"Érdemes lesz az eget kémlelni vasárnap este: szoros közelségbe kerül a Hold és a Mars","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c188bd3-da04-4df0-8754-6c30358ca8f3","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250206_Marabu-Feknyuz-Mi-nem-elado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c188bd3-da04-4df0-8754-6c30358ca8f3.jpg","index":0,"item":"3782ed7f-f820-4d27-b471-76b6946f7202","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Marabu-Feknyuz-Mi-nem-elado","timestamp":"2025. február. 06. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Mi nem eladó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8506beae-d7d2-4ea9-b995-29da3e7b7dcf","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A depresszió sokak számára csupán egy kifejezés arra, ha valaki panaszkodik, kedvetlen, vagy egyszerűen nincs kedve semmihez. Pedig a fogalom maga súlyos betegséget takar, és nem mindegy, hogy felismerjük-e, illetve kezeljük-e időben a tüneteket. ","shortLead":"A depresszió sokak számára csupán egy kifejezés arra, ha valaki panaszkodik, kedvetlen, vagy egyszerűen nincs kedve...","id":"20250205_remotivextra-Rosszkedv-vagy-depresszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8506beae-d7d2-4ea9-b995-29da3e7b7dcf.jpg","index":0,"item":"4d1ad8ef-1343-411e-905e-0f5f552f74c1","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250205_remotivextra-Rosszkedv-vagy-depresszio","timestamp":"2025. február. 05. 07:30","title":"Rosszkedv vagy depresszió? Vegyük észre időben a jeleket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nagyon ritka az a helyzet, amikor egy ország jól járhat a vámháború megindításával. A sikeresnél sokkal gyakoribb az olyan vámháború, amit utólag még a kirobbantói is megbántak.","shortLead":"Nagyon ritka az a helyzet, amikor egy ország jól járhat a vámháború megindításával. A sikeresnél sokkal gyakoribb...","id":"20250205_egy-masik-kozgazdasag-vamhaboru-valsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c.jpg","index":0,"item":"6f1d9981-3682-4a8a-aab4-db28b08a6681","keywords":null,"link":"/360/20250205_egy-masik-kozgazdasag-vamhaboru-valsag","timestamp":"2025. február. 05. 09:00","title":"Trump magasról tesz arra, hogy vámháborúból lett már gazdasági világválság, és igazi háború is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc224fed-d435-440d-bca1-35c51e3566ea","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Az ATV volt elnökének máskor is bőkezűen támogatott céghálója is felfogott egy 60 milliós tételt.","shortLead":"Az ATV volt elnökének máskor is bőkezűen támogatott céghálója is felfogott egy 60 milliós tételt.","id":"20250205_Megerkezett-a-mentrend-szerinti-105-millios-allami-szponzorpenz-a-Tiborcz-Csetenyi-paros-cegehez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc224fed-d435-440d-bca1-35c51e3566ea.jpg","index":0,"item":"1b0fb6c5-b498-49d4-9e1f-fe5022bbbc4e","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Megerkezett-a-mentrend-szerinti-105-millios-allami-szponzorpenz-a-Tiborcz-Csetenyi-paros-cegehez","timestamp":"2025. február. 05. 14:17","title":"Megérkezett a menetrend szerinti 105 milliós állami szponzorpénz a Tiborcz–Csetényi-páros cégéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyi volt az érdeklődő, hogy a rendőrség lezárta az utcát.","shortLead":"Annyi volt az érdeklődő, hogy a rendőrség lezárta az utcát.","id":"20250204_Tobb-mint-ketszazan-emlekeztek-a-lakastuzben-elhunyt-japan-nore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad.jpg","index":0,"item":"58a448e0-c553-4cc8-aeb1-1cb21e69ce9e","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_Tobb-mint-ketszazan-emlekeztek-a-lakastuzben-elhunyt-japan-nore","timestamp":"2025. február. 04. 21:20","title":"Kétszáznál is többen emlékeztek a lakástűzben elhunyt japán nőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]