Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ff5b9195-938d-4173-97a8-8fbc8df77d5c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeged polgármestere szerint a kínai dolgozókon túl Makó környéki, valamint Szerbiából vajdasági munkásokra is számítanak a szegedi pályakezdő fiatalok mellett. ","shortLead":"Szeged polgármestere szerint a kínai dolgozókon túl Makó környéki, valamint Szerbiából vajdasági munkásokra is...","id":"20250205_Szeged-BYD-kinai-munkasok-Botka-Laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff5b9195-938d-4173-97a8-8fbc8df77d5c.jpg","index":0,"item":"9c015b1d-28a3-4c17-b20a-5d8e9a86be87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_Szeged-BYD-kinai-munkasok-Botka-Laszlo","timestamp":"2025. február. 05. 20:30","title":"Több ezer kínai munkás érkezik Szegedre a BYD-gyár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2eaf2b7-a4aa-4914-87e2-b8b2907c5ef0","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Csaknem 400 olyan határozatot hozott 2024-ben az Orbán-kormány, amelyet eltitkolna a nyilvánosság elől. Kisebb részük olyan, amelyet akár 2115-ig is páncélszekrények mélyén, hét pecsét alatt tarthatnak, aki pedig beszél róluk, többévnyi börtönt kockáztat.","shortLead":"Csaknem 400 olyan határozatot hozott 2024-ben az Orbán-kormány, amelyet eltitkolna a nyilvánosság elől. Kisebb részük...","id":"20250207_orban-kormany-2024-titkos-nem-nyilvanos-hatarozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2eaf2b7-a4aa-4914-87e2-b8b2907c5ef0.jpg","index":0,"item":"d15da4f7-cd4e-42a9-9d02-1c678ed38bc1","keywords":null,"link":"/360/20250207_orban-kormany-2024-titkos-nem-nyilvanos-hatarozatok","timestamp":"2025. február. 07. 06:30","title":"Nem hagyott alább a titkolózással a kormány – százával rejtegethet döntéseket akár évtizedekig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ebbf33-a5ff-46ca-a8c6-1c0c6059ba7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányhivatali dolgozók azért követelnek béremelést, mert 2022 óta nem volt általános bérfejlesztés, és túlnyomó többségük havi fizetésénél továbbra is a garantált bérminimum szintje az irányadó, amely nem biztosít megélhetést.","shortLead":"A kormányhivatali dolgozók azért követelnek béremelést, mert 2022 óta nem volt általános bérfejlesztés, és túlnyomó...","id":"20250207_Sztrajkba-lephetnek-a-kormanytisztviselok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61ebbf33-a5ff-46ca-a8c6-1c0c6059ba7a.jpg","index":0,"item":"bebaee3c-f36f-4c84-ab64-735550035a08","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_Sztrajkba-lephetnek-a-kormanytisztviselok","timestamp":"2025. február. 07. 17:49","title":"Sztrájkba léphetnek a kormánytisztviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet vezetői nem ülhetnek a New York-i elefántcsonttoronyban, most tényleg változtatásokra van szükség – mondta a magyar külügyminiszter.","shortLead":"A szervezet vezetői nem ülhetnek a New York-i elefántcsonttoronyban, most tényleg változtatásokra van szükség – mondta...","id":"20250206_Szijjarto-Peter-szerint-valsagban-van-az-ENSZ-meg-kell-reformalni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"6c8c5d0e-87b5-4767-9cfa-8abd20253468","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Szijjarto-Peter-szerint-valsagban-van-az-ENSZ-meg-kell-reformalni","timestamp":"2025. február. 06. 07:27","title":"Szijjártó Péter szerint válságban van az ENSZ, meg kell reformálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Bianca Censori vörösszőnyegezése nagy felháborodást keltett, és valószínűleg anyagi kárt is okozott a rappernek, de nem úgy tűnik, mintha ezt egy percig is bánná.","shortLead":"Bianca Censori vörösszőnyegezése nagy felháborodást keltett, és valószínűleg anyagi kárt is okozott a rappernek, de nem...","id":"20250206_Kanye-West-felesege-Bianca-Censori-meztelenruha-Grammy-dijatado-botrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a.jpg","index":0,"item":"090cdbc1-ec10-47a7-a030-149913606c33","keywords":null,"link":"/elet/20250206_Kanye-West-felesege-Bianca-Censori-meztelenruha-Grammy-dijatado-botrany","timestamp":"2025. február. 06. 11:21","title":"Kanye West örül, hogy a Grammyn semmiben feszítő felesége botránya után mindenki róluk beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbbf2de-43ac-408f-94f6-c04c1bac5c89","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Az eddigi csókos felszámoló helyére újat neveztek ki a kiemelt felszámolásokat végző állami cég felügyelőbizottságának élére. A távozó embert Mészáros Lőrinc, az érkezőt Tiborcz István köreihez sorolják.","shortLead":"Az eddigi csókos felszámoló helyére újat neveztek ki a kiemelt felszámolásokat végző állami cég felügyelőbizottságának...","id":"20250206_Lefejez-nemzeti-felszamolo-nrn-mike-ferenc-waberer-tiborcz-dunaferr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6dbbf2de-43ac-408f-94f6-c04c1bac5c89.jpg","index":0,"item":"5eba5ec3-0454-41f0-8b75-a55b9efd2183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Lefejez-nemzeti-felszamolo-nrn-mike-ferenc-waberer-tiborcz-dunaferr","timestamp":"2025. február. 06. 10:07","title":"Váratlanul lefejezték a nemzeti felszámolócéget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae17352-389c-4b7d-b3fe-0477ad1a4fc9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A mínusz negyedik szinten csaptak fel a lángok.","shortLead":"A mínusz negyedik szinten csaptak fel a lángok.","id":"20250206_belvaros-szervita-ter-tuzeset-melygarazs-kigyulladt-zold-rendszamos-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cae17352-389c-4b7d-b3fe-0477ad1a4fc9.jpg","index":0,"item":"3186b756-2a70-49b4-aa0b-cdc11c84fd25","keywords":null,"link":"/cegauto/20250206_belvaros-szervita-ter-tuzeset-melygarazs-kigyulladt-zold-rendszamos-auto","timestamp":"2025. február. 06. 10:28","title":"Mélygarázsban kigyulladt zöld rendszámos autó miatt kellett kiüríteni egy irodaházat a Szervita téren – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4391c760-2651-47f2-898a-9b6c5bb53813","c_author":"Bábel Vilmos - Bokros Dorottya","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes rajong Afrikáért, valamint reméli, hogy Bayer Zsolt összeszedi magát és lediplomázik. Csütörtökön megnyílt a 31. FeHoVa Fegyver, Horgászat, Vadászat Nemzetközi Kiállítás a Hungexpón, ahol rendszeresen megjelenik a NER vadászó elitje is. Őket kérdeztük a vadászati szokásaikról, a többi látogatót meg róluk. Videóriport.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes rajong Afrikáért, valamint reméli, hogy Bayer Zsolt összeszedi magát és lediplomázik...","id":"20250207_fehova-vadaszat-semjen-zsolt-bayer-zsolt-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4391c760-2651-47f2-898a-9b6c5bb53813.jpg","index":0,"item":"d0af82e4-d262-47dc-866e-2173c3716e1c","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_fehova-vadaszat-semjen-zsolt-bayer-zsolt-interju-ebx","timestamp":"2025. február. 07. 09:40","title":"Semjén Zsolt fél egyre bevert két pálinkát, majd elmondta, hogy ő vagy Bayer Zsolt a jobb vadász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]