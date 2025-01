Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"87a1f53f-37a8-4332-8eb0-be683cd68d4a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Áttörést jelenthet a xenotranszplantációban annak az amerikai nőnek az esete, akit még 2024 novemberében műtöttek meg New Yorkban, hogy génmódosított sertésvesét kapjon. Hamarosan Alabamába is hazatérhet.","shortLead":"Áttörést jelenthet a xenotranszplantációban annak az amerikai nőnek az esete, akit még 2024 novemberében műtöttek meg...","id":"20250128_genmodositott-sertesvese-transzplantacio-atultetes-towana-looney","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87a1f53f-37a8-4332-8eb0-be683cd68d4a.jpg","index":0,"item":"0a971f51-d5d1-4dbf-aaab-937736b4a228","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_genmodositott-sertesvese-transzplantacio-atultetes-towana-looney","timestamp":"2025. január. 28. 15:03","title":"Óriási orvosi siker: két hónapja él génmódosított sertésvesével egy amerikai nő, és jól érzi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da918ea-faeb-49da-807f-b04d745a411c","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Igen! Vagy nem. Attól függ, hogy a fizikai kutatásokat, vagy a tapasztalatot vesszük alapul.","shortLead":"Igen! Vagy nem. Attól függ, hogy a fizikai kutatásokat, vagy a tapasztalatot vesszük alapul.","id":"20250128_ki-lehet-nyitni-a-felrazott-szensavas-italt-spricceles-nelkul-pockolos-modszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1da918ea-faeb-49da-807f-b04d745a411c.jpg","index":0,"item":"f1dc832d-a7fd-4da9-86ab-8c4c6bd0b39b","keywords":null,"link":"/elet/20250128_ki-lehet-nyitni-a-felrazott-szensavas-italt-spricceles-nelkul-pockolos-modszer","timestamp":"2025. január. 28. 05:31","title":"Ki lehet nyitni a felrázott szénsavas italt spriccelés nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszer azelőtt sietett ezt közzétenni, hogy a miniszterelnökkel együtt az Egyesült Arab Emírségekbe érkezett.","shortLead":"A külügyminiszer azelőtt sietett ezt közzétenni, hogy a miniszterelnökkel együtt az Egyesült Arab Emírségekbe érkezett.","id":"20250128_mini-dubaj-szijjarto-peter-egyesult-arab-emirsegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"55157ec3-3ff9-4b98-a487-b84296a1e023","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_mini-dubaj-szijjarto-peter-egyesult-arab-emirsegek","timestamp":"2025. január. 28. 15:58","title":"Szijjártó a Mini-Dubajról: Már megszületett minden szükséges megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elkezdik tesztelni a reklámok megjelenítését a Threads felületén is, így nagyjából másfél év után véget érhet a platform reklámmentes létezése.","shortLead":"Elkezdik tesztelni a reklámok megjelenítését a Threads felületén is, így nagyjából másfél év után véget érhet...","id":"20250127_meta-threads-reklamok-megjelenese-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03.jpg","index":0,"item":"b6af3459-a3b7-449f-8ea9-556ee96a4b09","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_meta-threads-reklamok-megjelenese-teszt","timestamp":"2025. január. 27. 17:03","title":"Nincs menekvés: újabb közösségi oldalt árasztanak el a reklámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf7f5ee-82f4-4591-8cbd-c849ba39d9cf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A Román Nemzeti Történeti Múzeum igazgatójának kell mennie a hollandiai betörés miatt. A román kormányfő nem érti, miért nem voltak a múzeumban biztonági őrök.","shortLead":"A Román Nemzeti Történeti Múzeum igazgatójának kell mennie a hollandiai betörés miatt. A román kormányfő nem érti...","id":"20250128_romania-elrabolt-dak-mukincsek-kirugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbf7f5ee-82f4-4591-8cbd-c849ba39d9cf.jpg","index":0,"item":"f5711a78-4347-4a4a-a96c-2b68a409f824","keywords":null,"link":"/kultura/20250128_romania-elrabolt-dak-mukincsek-kirugas","timestamp":"2025. január. 28. 17:38","title":"Megvolt az első kirúgás Romániában az elrabolt dák műkincsek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"590f7271-9803-4b6c-bc2a-2f5580194017","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Az sem ismert, hogy pontosan mennyi, de biztos, hogy több milliárd forintnyi kárpótlási jegy van még forgalomban, Orbán Viktor decemberi határozatának következtében azonban elveszni tűnik a remény, hogy valaha is beválthassák az állammal szembeni követeléseiket az 1939 és 1990 közötti önkényuralmi rendszerek kárvallottjai.","shortLead":"Az sem ismert, hogy pontosan mennyi, de biztos, hogy több milliárd forintnyi kárpótlási jegy van még forgalomban, Orbán...","id":"20250128_karpotlasi-jegy-budapesti-ertektozsde-ertekpapir-torles-ngm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/590f7271-9803-4b6c-bc2a-2f5580194017.jpg","index":0,"item":"3806be8f-b178-4cb9-879e-551962f2d6c4","keywords":null,"link":"/360/20250128_karpotlasi-jegy-budapesti-ertektozsde-ertekpapir-torles-ngm","timestamp":"2025. január. 28. 10:02","title":"Búcsú a kárpótlási jegyektől: egy kormányhatározat miatt nem kap érte semmit, akinek még van belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247cd4e6-5528-499f-982b-b8e224982257","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A MÁV arra figyelmeztetett, hogy hosszabb menetidőkkel és eseti, forgalmi változásokkal továbbra is számolni kell.","shortLead":"A MÁV arra figyelmeztetett, hogy hosszabb menetidőkkel és eseti, forgalmi változásokkal továbbra is számolni kell.","id":"20250128_vonatforgalom-szeged-kisiklas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/247cd4e6-5528-499f-982b-b8e224982257.jpg","index":0,"item":"fc7ca85d-c0d2-4f52-90dc-99aa67568fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_vonatforgalom-szeged-kisiklas","timestamp":"2025. január. 28. 21:07","title":"Szerda hajnalban újraindul a vasúti forgalom Szegednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df97d3bc-5095-4a68-abc7-62110d11be84","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Hiába zárta el az USA a legfejlettebb technológiáktól a kínai mérnököket, így sem sikerült megfojtania a távol-keleti nagyhatalom mesterségesintelligencia-iparát. A DeepSeek-sztori eddigi legfőbb tanulsága, hogy az eddig képzelthez képest sokkal olcsóbban is össze lehet hozni csúcsközeli teljesítményt. De hogy sikerült ez Kínának? És mit jelent ez a globális MI-iparnak?","shortLead":"Hiába zárta el az USA a legfejlettebb technológiáktól a kínai mérnököket, így sem sikerült megfojtania a távol-keleti...","id":"20250129_DeepSeek-olcso-kinai-mesterseges-intelligencia-MI-AI-OpenAI-ChatGPT-Nvidia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df97d3bc-5095-4a68-abc7-62110d11be84.jpg","index":0,"item":"afa90c09-a738-4149-bf4d-a2acae973338","keywords":null,"link":"/360/20250129_DeepSeek-olcso-kinai-mesterseges-intelligencia-MI-AI-OpenAI-ChatGPT-Nvidia","timestamp":"2025. január. 29. 11:00","title":"Az űrversenyhez hasonló pofára esés a DeepSeek sikere: szankcionált, olcsó kínai MI töri össze az amerikaiak álmait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]