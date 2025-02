Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"76a05146-ed6d-4c53-a8ae-e9bcb987222d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai cég közlése szerint a nyílt forráskódú generatív mesterséges intelligenciákat bárki letöltheti és szabadon módosíthatja.","shortLead":"A kínai cég közlése szerint a nyílt forráskódú generatív mesterséges intelligenciákat bárki letöltheti és szabadon...","id":"20250226_kina-alibaba-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-nyilt-forraskod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76a05146-ed6d-4c53-a8ae-e9bcb987222d.jpg","index":0,"item":"4282d84c-76f6-4cfa-b937-9acb0e11daaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_kina-alibaba-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-nyilt-forraskod","timestamp":"2025. február. 26. 16:33","title":"Ingyenessé teszi az Alibaba a mesterséges intelligenciáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a351a029-b56d-438b-a006-5b95234dc45c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mivel ez a berendezés jóval drágább, mint az egyesével bedobálós, a MOHU alaposan megvizsgálja, hogy hol állítson ilyet üzembe.","shortLead":"Mivel ez a berendezés jóval drágább, mint az egyesével bedobálós, a MOHU alaposan megvizsgálja, hogy hol állítson ilyet...","id":"20250227_mohu-lakossagi-teszt-visszavalto-automata-muanyag-palack-fem-doboz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a351a029-b56d-438b-a006-5b95234dc45c.jpg","index":0,"item":"616b14ef-1540-4262-b6bc-810b2efdb736","keywords":null,"link":"/kkv/20250227_mohu-lakossagi-teszt-visszavalto-automata-muanyag-palack-fem-doboz","timestamp":"2025. február. 27. 12:55","title":"Már teszteli a MOHU a visszaváltó automatát, amelybe egyszerre akár száz palackot is be lehet önteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5c4bd3-d276-4f76-bf6e-e42cd68b998a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormánypárti médiában megjelent villa- és helikopterügy miatt kezdeményezett vizsgálatot a honvédelmi miniszter.","shortLead":"A kormánypárti médiában megjelent villa- és helikopterügy miatt kezdeményezett vizsgálatot a honvédelmi miniszter.","id":"20250227_szalay-bobrovniczky-vizsgalat-ruszin-szendi-romulusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be5c4bd3-d276-4f76-bf6e-e42cd68b998a.jpg","index":0,"item":"9e96d30f-bc59-4dac-bc3e-2d36800b653e","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_szalay-bobrovniczky-vizsgalat-ruszin-szendi-romulusz","timestamp":"2025. február. 27. 15:37","title":"Szalay-Bobrovniczky vizsgálatot kért Ruszin-Szendi Romulusz ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624ff525-b569-4f15-8534-764ece89243b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A tettek elmaradnak a szükséges szinttől, bár már legalább sok cégnek vannak konkrét klímavédelmi céljai.","shortLead":"A tettek elmaradnak a szükséges szinttől, bár már legalább sok cégnek vannak konkrét klímavédelmi céljai.","id":"20250227_fenntarthatosagi-cel-magyar-cegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/624ff525-b569-4f15-8534-764ece89243b.jpg","index":0,"item":"695e9e2f-bc4c-498d-a3b6-a9ec2cc8f38c","keywords":null,"link":"/kkv/20250227_fenntarthatosagi-cel-magyar-cegek","timestamp":"2025. február. 27. 13:12","title":"Abban már jók a magyar cégek, hogy fenntarthatósági célokat írjanak, abban, hogy meg is valósítsák, még nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3cfbd7-7247-4c86-bbe9-f54191ff489d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Jelena Milutinović Ziljkić az ügyészség sajtóosztályához irányította az út részleteiről érdeklődő újságírót.","shortLead":"Jelena Milutinović Ziljkić az ügyészség sajtóosztályához irányította az út részleteiről érdeklődő újságírót.","id":"20250226_usaid-szerb-ugyesz-tanulmanyut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e3cfbd7-7247-4c86-bbe9-f54191ff489d.jpg","index":0,"item":"7cd81d4e-1e5c-4339-b86a-181ac5c7662c","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_usaid-szerb-ugyesz-tanulmanyut","timestamp":"2025. február. 26. 19:29","title":"A civilek USAID-támogatását vizsgáló szerb ügyész maga is amerikai pénzből ment tanulmányútra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7a3f18-0603-46c3-943c-4cef21b37d0e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Magyar Újságíró Szövetség székházában tartott fórumbeszélgetés végén olvasták fel a közös nyilatkozatot.","shortLead":"A Magyar Újságíró Szövetség székházában tartott fórumbeszélgetés végén olvasták fel a közös nyilatkozatot.","id":"20250226_muosz-nyilatkozat-sajtoszabadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba7a3f18-0603-46c3-943c-4cef21b37d0e.jpg","index":0,"item":"4ef5cd65-dcb6-4913-8da6-408dbe53c2bc","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_muosz-nyilatkozat-sajtoszabadsag","timestamp":"2025. február. 26. 20:50","title":"Közös nyilatkozatban álltak ki a magyar médiumok képviselői a sajtószabadság mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az üzleti szereplők hangulata javult egy kicsit a GKI felmérése szerint, a lakosságé egyáltalán nem.","shortLead":"Az üzleti szereplők hangulata javult egy kicsit a GKI felmérése szerint, a lakosságé egyáltalán nem.","id":"20250227_gki-bizalmi-index","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"5925a676-af5a-40d5-bf61-450fe742c7de","keywords":null,"link":"/kkv/20250227_gki-bizalmi-index","timestamp":"2025. február. 27. 14:52","title":"Ez még nem a repülőrajt, de a 19 havi mélypontról már egy kicsit felfelé mozdult egy fontos mutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c79c59c-8236-474e-899e-879e17482b26","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Barack Obama tizenegy évvel ezelőtti intézkedéseit újítja meg az amerikai elnök.","shortLead":"Barack Obama tizenegy évvel ezelőtti intézkedéseit újítja meg az amerikai elnök.","id":"20250228_donald-trump-oroszorszag-elleni-szankciok-meghosszabbitasa-krim-felsziget-obama-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c79c59c-8236-474e-899e-879e17482b26.jpg","index":0,"item":"7ff277e5-91d9-4c56-a182-57c803b031bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_donald-trump-oroszorszag-elleni-szankciok-meghosszabbitasa-krim-felsziget-obama-usa","timestamp":"2025. február. 28. 12:22","title":"Trump egy évvel meghosszabbított több Oroszországot sújtó szankciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]