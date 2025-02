Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"51674726-0233-4489-bffc-1d96d14d49c2","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Valamennyi portál Mohamed Szalahot látta a Liverpool legjobbjának, de több lap is akadt, amely jobb osztályzatot adott Alissonnak, Virgil van Dijknak, Luis Díaznak, Ibrahima Konaténak, vagy a Manchester Cityben játszó Jérémy Dokunak, mint Szoboszlainak. ","shortLead":"Valamennyi portál Mohamed Szalahot látta a Liverpool legjobbjának, de több lap is akadt, amely jobb osztályzatot adott...","id":"20250223_Szoboszlai-Dominik-ertekeles-osztalyzat-rangado-manchester-city-liverpool-premier-league-nemzetkozi-sajto-gol-golpassz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51674726-0233-4489-bffc-1d96d14d49c2.jpg","index":0,"item":"caf1f711-4bff-4faf-b146-cdfd809d12a2","keywords":null,"link":"/sport/20250223_Szoboszlai-Dominik-ertekeles-osztalyzat-rangado-manchester-city-liverpool-premier-league-nemzetkozi-sajto-gol-golpassz-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 20:39","title":"Hiába játszotta élete egyik legjobb meccsét Szoboszlai Dominik, a nemzetközi sajtó másképp értékelte a játékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6911a486-62a3-479f-b759-eff8860f54b8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy ember meghalt a merényletben.","shortLead":"Egy ember meghalt a merényletben.","id":"20250222_mulhouse-keses-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6911a486-62a3-479f-b759-eff8860f54b8.jpg","index":0,"item":"96f322e3-c6b1-4e25-a37e-6c0df2cde0d0","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_mulhouse-keses-tamadas","timestamp":"2025. február. 22. 19:16","title":"Rendőröket sebesített meg egy késes támadó Kelet-Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"063c4bd8-1b95-4192-8813-1ff42a94c3a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra hivatkozott az egyetem, hogy a volt vezérkari főnök olyan kijelentéseket tett, amelyek árthatnak a hadsereg jó hírnevének.","shortLead":"Arra hivatkozott az egyetem, hogy a volt vezérkari főnök olyan kijelentéseket tett, amelyek árthatnak a hadsereg jó...","id":"20250224_ruszin-szendi-romulusz-nke-kirugas-magyar-peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/063c4bd8-1b95-4192-8813-1ff42a94c3a6.jpg","index":0,"item":"fe2c9b54-478a-4266-beec-fdfa7ab8ef10","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_ruszin-szendi-romulusz-nke-kirugas-magyar-peter-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 09:24","title":"Magyar Péter: Kirúgták Ruszin-Szendi Romuluszt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229dcbe7-b5c3-498b-8564-9d4327510642","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A történelmi Buddha szavait nemcsak felolvassa, de azok tartalmáról mélyreható beszélgetésekre is képes a japán fejlesztésű buddhista fókuszú mesterséges intelligencia.","shortLead":"A történelmi Buddha szavait nemcsak felolvassa, de azok tartalmáról mélyreható beszélgetésekre is képes a japán...","id":"20250223_japan-buddhabot-plus-buddhista-mesterseges-intelligencia-bhutani-szerzetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/229dcbe7-b5c3-498b-8564-9d4327510642.jpg","index":0,"item":"984f5e8d-1ef4-4f9f-8ef3-6b53f25c5d98","keywords":null,"link":"/tudomany/20250223_japan-buddhabot-plus-buddhista-mesterseges-intelligencia-bhutani-szerzetesek","timestamp":"2025. február. 23. 22:19","title":"Napokon belül Bhutánban már szerzetesek próbálgatják majd a BuddhaBot Plust, amely állítólag képes a mélyreható filozofálásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vatikán szombaton arról tájékoztatott, hogy továbbra is kritikus a pápa állapota, vasárnap pedig maga az egyházfő üzent a kórházból. ","shortLead":"A Vatikán szombaton arról tájékoztatott, hogy továbbra is kritikus a pápa állapota, vasárnap pedig maga az egyházfő...","id":"20250223_Ferenc-Papa-uzent-korhaz-allapot-imadkozzanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e.jpg","index":0,"item":"da239309-050e-4866-a584-96e7be5de54b","keywords":null,"link":"/elet/20250223_Ferenc-Papa-uzent-korhaz-allapot-imadkozzanak","timestamp":"2025. február. 23. 14:48","title":"Ferenc pápa a kórházból kérte, hogy imádkozzanak érte és a békéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kártya tulajdonosa hajlandó visszavonni a feljelentést, ha elfelezik a nyereményt.","shortLead":"A kártya tulajdonosa hajlandó visszavonni a feljelentést, ha elfelezik a nyereményt.","id":"20250222_Lopott-kartyaval-vett-sorsjegyet-ket-francia-ferfi-felmillio-eurot-nyertek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414.jpg","index":0,"item":"1691dfec-e79a-40b7-aac0-339acd69de4e","keywords":null,"link":"/elet/20250222_Lopott-kartyaval-vett-sorsjegyet-ket-francia-ferfi-felmillio-eurot-nyertek","timestamp":"2025. február. 22. 19:19","title":"Lopott kártyával vett sorsjegyet két férfi, félmillió eurót nyertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e910f2d-5566-4068-b7ec-22c124a6bf3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Érkeznek az eredmények a német választásokról a már megszámolt szavazatok alapján. A kérdés már csak az, hogy a CDU-CSU szövetség tud-e csak a SPD-vel kormányt alakítani, vagy mást is be kell vonnia a koalícióba. ","shortLead":"Érkeznek az eredmények a német választásokról a már megszámolt szavazatok alapján. A kérdés már csak az, hogy a CDU-CSU...","id":"20250223_Nemet-valasztasok-elozetes-eredmenyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e910f2d-5566-4068-b7ec-22c124a6bf3e.jpg","index":0,"item":"65e965c0-efa8-4f7e-bf33-cd91a3cccd5a","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Nemet-valasztasok-elozetes-eredmenyek-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 18:13","title":"Győzött a konzervatív CDU, a szélsőjobboldali AfD hozta a várt eredményeket a német választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e10e0941-fe82-4370-98f7-3b790ca8de20","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Legalább nyolc olyan tényező van, köztük a foglalkoztatás, amiből látják, hogy fordul a gazdaság – mondta a nemzetgazdasági miniszter a Joint Venture Szövetség vállalatokat díjazó ünnepségén szombat este Budapesten.","shortLead":"Legalább nyolc olyan tényező van, köztük a foglalkoztatás, amiből látják, hogy fordul a gazdaság – mondta...","id":"20250223_Nagy-Marton-a-borzaszto-adatok-ellenere-ugy-veli-2025-az-attores-eve-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e10e0941-fe82-4370-98f7-3b790ca8de20.jpg","index":0,"item":"4594c52c-afff-47e9-8c14-bd63083debe9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250223_Nagy-Marton-a-borzaszto-adatok-ellenere-ugy-veli-2025-az-attores-eve-lesz","timestamp":"2025. február. 23. 12:10","title":"Nagy Márton a borzasztó adatok ellenére úgy véli: 2025 az áttörés éve lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]