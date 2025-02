Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"473993cf-6552-4308-aeac-df1dc289283e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A legtöbben ígéretük ellenére elmulasztották elhagyni az országot, de több külföldi embercsempészt amiatt vittek vissza a börtönbe, mert újra embert csempészett vagy éppen lopott – derült ki a HVG által kikért adatokból.","shortLead":"A legtöbben ígéretük ellenére elmulasztották elhagyni az országot, de több külföldi embercsempészt amiatt vittek vissza...","id":"20250227_Bolti-lopas-miatt-is-vittek-vissza-a-bortonbe-korabban-szelnek-eresztett-kulfoldi-embercsempeszeket-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/473993cf-6552-4308-aeac-df1dc289283e.jpg","index":0,"item":"f8c4513a-bb53-4d61-bbf4-eea4c73b163a","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Bolti-lopas-miatt-is-vittek-vissza-a-bortonbe-korabban-szelnek-eresztett-kulfoldi-embercsempeszeket-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 05:30","title":"Bolti lopás miatt is vittek vissza a börtönbe korábban szélnek eresztett külföldi embercsempészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b3298d6-3853-4e86-87a7-755e712fe15c","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Mama malac karakterének hangja elárulta, hogy nyáron újabb testvért kap Peppa. A bébi nevét még nem döntötték el.","id":"20250227_Peppa-malac-ujabb-testvert-kap-Mama-malac-bejelenti-terhesseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b3298d6-3853-4e86-87a7-755e712fe15c.jpg","index":0,"item":"f5ca3f25-02dd-40b7-a1cc-54a62ed030bb","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_Peppa-malac-ujabb-testvert-kap-Mama-malac-bejelenti-terhesseget","timestamp":"2025. február. 27. 15:14","title":"Peppa malac újabb testvért kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c584c8-5b9e-4b10-afaa-417e58c58cfd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 75 éves politikus 1999 óta ül börtönben, miután hazaárulásért elítélték.","shortLead":"A 75 éves politikus 1999 óta ül börtönben, széles sávban bukkanhatnak még fel.","shortLead":"A lengyel űrügynökség szerint a Falcon 9-es további darabjai egy körülbelül száz kilométeres széles sávban bukkanhatnak...","id":"20250227_spacex-falcon9-raketa-meghibasodas-lengyelorszag-becsapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7910f92a-6d65-47a8-9649-bbe999dad174.jpg","index":0,"item":"8a40de5e-fe6b-43dd-b09b-dd033dc2cfb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_spacex-falcon9-raketa-meghibasodas-lengyelorszag-becsapodas","timestamp":"2025. február. 27. 06:46","title":"A SpaceX rakétájának négy darabját találták meg eddig Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad46e8a3-14c2-4109-a92b-8492ea804871","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Kia bemutatta a tavaly érkezett EV3 villanyautó kistestvérét, az EV2-t.","shortLead":"A Kia bemutatta a tavaly érkezett EV3 villanyautó kistestvérét, az EV2-t.","id":"20250228_Ime-a-Kia-legkisebb-es-legolcsobb-villanyautoja-az-EV2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad46e8a3-14c2-4109-a92b-8492ea804871.jpg","index":0,"item":"e4ba2e54-d22b-43ac-8fac-645dfa38d061","keywords":null,"link":"/cegauto/20250228_Ime-a-Kia-legkisebb-es-legolcsobb-villanyautoja-az-EV2","timestamp":"2025. február. 28. 07:59","title":"Íme a Kia legkisebb és legolcsóbb villanyautója, az EV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293aae09-485f-4ce8-9f30-0d85c3ac3d68","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A lokálisan zéró emissziós platós amerikai rendőrautókkal elsőként Las Vegasban lehet találkozni.","shortLead":"A lokálisan zéró emissziós platós amerikai rendőrautókkal elsőként Las Vegasban lehet találkozni.","id":"20250227_szolgalatba-allnak-az-elso-tesla-cybertruck-rendorautok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/293aae09-485f-4ce8-9f30-0d85c3ac3d68.jpg","index":0,"item":"42706c40-0be5-4f5e-a4a3-3b54071f7844","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_szolgalatba-allnak-az-elso-tesla-cybertruck-rendorautok","timestamp":"2025. február. 27. 07:21","title":"Szolgálatba állnak az első Tesla Cybertruck rendőrautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új funkciókat kapott, és több tekintetben is a mobiloshoz igazították a TikTok asztali böngészős felületét. Örülhetnek a játékközvetítések iránt érdeklődők is.","shortLead":"Új funkciókat kapott, és több tekintetben is a mobiloshoz igazították a TikTok asztali böngészős felületét. Örülhetnek...","id":"20250228_bytedance-tiktok-webes-valtozat-atalakitas-videok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"0702f3ce-1b3e-4316-8035-c31e5f35255e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_bytedance-tiktok-webes-valtozat-atalakitas-videok","timestamp":"2025. február. 28. 13:03","title":"Retteghet a YouTube? Lépett a TikTok, teljesen átalakult a webes felület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5c4bd3-d276-4f76-bf6e-e42cd68b998a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormánypárti médiában megjelent villa- és helikopterügy miatt kezdeményezett vizsgálatot a honvédelmi miniszter.","shortLead":"A kormánypárti médiában megjelent villa- és helikopterügy miatt kezdeményezett vizsgálatot a honvédelmi miniszter.","id":"20250227_szalay-bobrovniczky-vizsgalat-ruszin-szendi-romulusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be5c4bd3-d276-4f76-bf6e-e42cd68b998a.jpg","index":0,"item":"9e96d30f-bc59-4dac-bc3e-2d36800b653e","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_szalay-bobrovniczky-vizsgalat-ruszin-szendi-romulusz","timestamp":"2025. február. 27. 15:37","title":"Szalay-Bobrovniczky vizsgálatot kért Ruszin-Szendi Romulusz ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]