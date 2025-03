Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fc4be074-b717-4357-8418-4bcec0b154f4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy döntött az átlátszó telefonjairól ismert Nothing cég, hogy a legújabb modelleket a barcelonai MWC 2025 szakkiállításra időzíti. Bár a két új modell specifikációi nem eget rengetők, azonban a küllemük vitathatatlanul egyedi, és még a mesterséges intelligencia is megjelent bennük.","shortLead":"Úgy döntött az átlátszó telefonjairól ismert Nothing cég, hogy a legújabb modelleket a barcelonai MWC 2025...","id":"20250305_nothing-phone-3a-pro-bemutato-specifikacio-mwc-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc4be074-b717-4357-8418-4bcec0b154f4.jpg","index":0,"item":"b2bcafd8-63d2-4b95-a370-401cb211cf26","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_nothing-phone-3a-pro-bemutato-specifikacio-mwc-2025","timestamp":"2025. március. 05. 07:48","title":"Különleges, átlátszó androidos telefonok érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e662419d-73eb-4dd0-a9c7-491f92846bd7","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Meg akarnak szabadulni Demeter Sziládtól a kultúrpolitika irányítói, ahogy a neki alárendelt intézmények számos vezetője is. Mindenki a kilövési engedélyt várja, és a stratégiai döntést, hogy a Demeter által gründolt MNM Közgyűjteményi Központot szétszedik-e, vagy részben megtartják.","shortLead":"Meg akarnak szabadulni Demeter Sziládtól a kultúrpolitika irányítói, ahogy a neki alárendelt intézmények számos...","id":"20250305_Demeter-Szilard-bukasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e662419d-73eb-4dd0-a9c7-491f92846bd7.jpg","index":0,"item":"e55f89f5-cb4b-462d-9bcb-b9d19da8ae3a","keywords":null,"link":"/360/20250305_Demeter-Szilard-bukasa","timestamp":"2025. március. 05. 12:40","title":"Demeter Szilárd minden területen csődöt mondott, forrásaink szerint küszöbön a bukása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83831a8-a81d-4270-9d56-9335846b920b","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A spanyol csapat lehet az egyik legkomolyabb érdeklődő a magyar válogatott játékosáért.","shortLead":"A spanyol csapat lehet az egyik legkomolyabb érdeklődő a magyar válogatott játékosáért.","id":"20250304_real-madrid-kerkez-milos-bournemouth-magyar-valogatott-40-millio-euro-balhatved-atigazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c83831a8-a81d-4270-9d56-9335846b920b.jpg","index":0,"item":"7425bdc9-3daf-4861-ae99-8fdcc4978e96","keywords":null,"link":"/sport/20250304_real-madrid-kerkez-milos-bournemouth-magyar-valogatott-40-millio-euro-balhatved-atigazolas","timestamp":"2025. március. 04. 10:02","title":"A Real Madrid már tudja, mennyit kell fizetni Kerkez Milosért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62286e66-b0b4-4612-a9f6-cb2ed5e13430","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A játékvezető, Michael Oliver szerint röpködtek a szitokszavak.","shortLead":"A játékvezető, Michael Oliver szerint röpködtek a szitokszavak.","id":"20250304_arne-slot-liverpool-angol-bajnoksag-jatekvezeto-karomkodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62286e66-b0b4-4612-a9f6-cb2ed5e13430.jpg","index":0,"item":"d5a4feca-ebfd-4a1a-b8f8-8e36cf379a6f","keywords":null,"link":"/sport/20250304_arne-slot-liverpool-angol-bajnoksag-jatekvezeto-karomkodas","timestamp":"2025. március. 04. 20:48","title":"Kiderült, mit mondott Szoboszlaiék edzője, amiért eltiltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azután, hogy a külügyi államtitkár gépét nem hagyták leszállni, még a magyar nagykövetnek is hivatalos meghallgatásra kell mennie.","shortLead":"Azután, hogy a külügyi államtitkár gépét nem hagyták leszállni, még a magyar nagykövetnek is hivatalos meghallgatásra...","id":"20250304_magyar-levente-bosznia-hercegovina-magyar-nagykovet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456.jpg","index":0,"item":"7b5bcee8-602f-4e0e-9a12-1c1741a24c40","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_magyar-levente-bosznia-hercegovina-magyar-nagykovet","timestamp":"2025. március. 04. 12:43","title":"Bekérették Bosznia-Hercegovina magyar nagykövetét Magyar Levente kijelentései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7fa7d4-9ac8-4357-8d1d-9f5af73b4c53","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ausztrál James Harrison 63 éven át adott vért, hogy abból egy ritka antitestet nyerjenek ki a szakemberek.","shortLead":"Az ausztrál James Harrison 63 éven át adott vért, hogy abból egy ritka antitestet nyerjenek ki a szakemberek.","id":"20250304_james-harrison-veradas-verado-anti-d-antitest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e7fa7d4-9ac8-4357-8d1d-9f5af73b4c53.jpg","index":0,"item":"38f946c2-dbad-4e48-8037-3478294c368a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_james-harrison-veradas-verado-anti-d-antitest","timestamp":"2025. március. 04. 11:03","title":"Meghalt az önkéntes véradó, akinek 2,4 millió csecsemő köszönhette az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5666dd4d-a987-4205-85b1-b1586cd1d06e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy új kutatás szerint sokan küzdenek ADHD-val, ám kevesen kérnek segítséget. Életük megváltozhat a megfelelő támogatással.","shortLead":"Egy új kutatás szerint sokan küzdenek ADHD-val, ám kevesen kérnek segítséget. Életük megváltozhat a megfelelő...","id":"20250304_Sok-felnott-gyanitja-hogy-ADHD-s-de-akar-meg-rossz-kezelest-is-kaphatnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5666dd4d-a987-4205-85b1-b1586cd1d06e.jpg","index":0,"item":"3dcd0d38-3234-4f79-8046-97895c6ff700","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250304_Sok-felnott-gyanitja-hogy-ADHD-s-de-akar-meg-rossz-kezelest-is-kaphatnak","timestamp":"2025. március. 04. 12:40","title":"Sok felnőtt gyanítja, hogy ADHD-s, de akár még rossz kezelést is kaphatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c42e4f-e5ac-4559-9269-64ceb1e6abfd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ígéret szerint zökkenőmentes lesz a Skype-Teams átállás, de nem minden adat fog megjelenni az új helyen.","shortLead":"Az ígéret szerint zökkenőmentes lesz a Skype-Teams átállás, de nem minden adat fog megjelenni az új helyen.","id":"20250304_microsoft-skype-megszunes-teams-atallas-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7c42e4f-e5ac-4559-9269-64ceb1e6abfd.jpg","index":0,"item":"7d5c400d-b76a-4da3-b4ee-497903c4ee7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_microsoft-skype-megszunes-teams-atallas-adatok","timestamp":"2025. március. 04. 13:03","title":"Megszűnik a Skype: itt van minden, amit az átállásról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]