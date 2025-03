Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"98514647-fe7f-4c1f-98a0-33f9c14bb0f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Phenjan közölte, hogy egyetlen rossz lövés is háborúhoz vezethet, majd kilőtt több rakétát a Sárga-tenger felé.","shortLead":"Phenjan közölte, hogy egyetlen rossz lövés is háborúhoz vezethet, majd kilőtt több rakétát a Sárga-tenger felé.","id":"20250310_eszak-korea-ballisztikus-raketa-amerikai-del-koreai-hadgyakorlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98514647-fe7f-4c1f-98a0-33f9c14bb0f1.jpg","index":0,"item":"41c4e57b-befe-4848-ba98-3c661f3107bc","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_eszak-korea-ballisztikus-raketa-amerikai-del-koreai-hadgyakorlat","timestamp":"2025. március. 10. 10:23","title":"Észak-Korea ballisztikus rakéták kilövésével tiltakozott az amerikai-dél-koreai hadgyakorlat ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15c1e98-64f8-4987-8657-8eadf6a61afd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Főként gépkezelőket és hegesztőket keresnek, de szállodai munkára is várnak munkásokat.","shortLead":"Főként gépkezelőket és hegesztőket keresnek, de szállodai munkára is várnak munkásokat.","id":"20250310_munkalehetoseg-fulop-szigetek-allasborze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a15c1e98-64f8-4987-8657-8eadf6a61afd.jpg","index":0,"item":"33f42588-7ba8-4025-84cb-e6e16aaf2187","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_munkalehetoseg-fulop-szigetek-allasborze","timestamp":"2025. március. 10. 14:15","title":"Több ezer magyar munkalehetőséget kínálnak egy Fülöp-szigeteki állásbörzén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f885be87-555f-413d-b726-2304aa76e334","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tüntetők azért akarták blokád alá vonni az épületet, mert a közmédia egyik újságírója csőcseléknek nevezte őket. Egy civil ruhás rendőr megsérült, Vucsics szerint bolsevikok támadtak rá, de úgy tűnik, egy rohamrendőr ütötte meg.","shortLead":"A tüntetők azért akarták blokád alá vonni az épületet, mert a közmédia egyik újságírója csőcseléknek nevezte őket...","id":"20250311_szerbia-belgrad-kozmedia-diaktuntetes-rohamrendorseg-alekszandar-vucsics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f885be87-555f-413d-b726-2304aa76e334.jpg","index":0,"item":"ec9c7386-27de-49b5-9a39-0a4084959bc5","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_szerbia-belgrad-kozmedia-diaktuntetes-rohamrendorseg-alekszandar-vucsics","timestamp":"2025. március. 11. 10:47","title":"Rohamrendőrök verték szét a szerb közmédia épületéhez szervezett diáktüntetést Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93bfe826-3dd6-4e27-bba5-bcd592c7c6c6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ötéves szerződést kötött a Liverpool és az Adidas, augusztustól már nem a Nike szállítja a sportfelszerelést a klubnak.","shortLead":"Ötéves szerződést kötött a Liverpool és az Adidas, augusztustól már nem a Nike szállítja a sportfelszerelést a klubnak.","id":"20250310_adidas-nike-liverpool","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93bfe826-3dd6-4e27-bba5-bcd592c7c6c6.jpg","index":0,"item":"3468e3f7-b865-4ac9-8ba8-37b11d2552a1","keywords":null,"link":"/kkv/20250310_adidas-nike-liverpool","timestamp":"2025. március. 10. 15:52","title":"Évi 60 millió fontért újra Adidast húz a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439dc2d9-a4bf-4b18-94c3-638b94efc458","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy év alatt 17 százalékkal nőttek a használt lakások árai Budapesten, de országosan is 10 százalék fölötti a drágulás. A legolcsóbb pesti kerület a XX. és a XXIII., a legdrágább megyeszékhely Debrecen.","shortLead":"Egy év alatt 17 százalékkal nőttek a használt lakások árai Budapesten, de országosan is 10 százalék fölötti a drágulás...","id":"20250311_ingatlan-hasznalt-lakasok-atlagos-arai-100-millio-forint-egy-budapesti-hasznalt-lakas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/439dc2d9-a4bf-4b18-94c3-638b94efc458.jpg","index":0,"item":"97a4e93c-a475-48ea-8c08-b457aaad47fd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250311_ingatlan-hasznalt-lakasok-atlagos-arai-100-millio-forint-egy-budapesti-hasznalt-lakas","timestamp":"2025. március. 11. 07:58","title":"100 millió forint közelébe ugrott a pesti használt lakások átlagára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf955000-93c6-475c-a972-5e6c5e4600a2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy kutatócsoport tíz vezető chatbot működését vizsgálta, és mind a tíz Kreml-barát propagandát szajkózott. A kutatók szerint az orosz propaganda már kifejezetten idomítja a nyelvi modelleket.","shortLead":"Egy kutatócsoport tíz vezető chatbot működését vizsgálta, és mind a tíz Kreml-barát propagandát szajkózott. A kutatók...","id":"20250310_orosz-dezinformacio-Pravda-Portal-Kombat-MI-chatbotok-nyelvi-modellek-LLM-fertozes-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf955000-93c6-475c-a972-5e6c5e4600a2.jpg","index":0,"item":"4699e6a0-ca65-49c5-b477-5000c288cb09","keywords":null,"link":"/kkv/20250310_orosz-dezinformacio-Pravda-Portal-Kombat-MI-chatbotok-nyelvi-modellek-LLM-fertozes-propaganda","timestamp":"2025. március. 10. 12:47","title":"Az orosz dezinformáció már a mesterséges intelligenciát is megfertőzte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b953646-008f-4903-b97a-6936ee57c9f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kisbajcson múlt pénteken azonosították a ragadós száj- és körömfájás vírusát.","shortLead":"Kisbajcson múlt pénteken azonosították a ragadós száj- és körömfájás vírusát.","id":"20250310_orban-viktor-szaj-es-koromfajas-kisbajcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b953646-008f-4903-b97a-6936ee57c9f4.jpg","index":0,"item":"6000d12d-7591-4d7a-ad94-d69110bb88a0","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_orban-viktor-szaj-es-koromfajas-kisbajcs","timestamp":"2025. március. 10. 14:10","title":"Orbán Viktor a szarvasmarhákat tizedelő járvány epicentrumába utazott, miután betűlevest ebédelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3a3775-637f-4923-889c-9b801a741ccd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A POLG nevű ritka betegségben szenvedett, amely folyamatosan terjedő működészavart okoz a szervezetben.","shortLead":"A POLG nevű ritka betegségben szenvedett, amely folyamatosan terjedő működészavart okoz a szervezetben.","id":"20250310_meghalt-Frigyes-luxemburgi-herceg-polg-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b3a3775-637f-4923-889c-9b801a741ccd.jpg","index":0,"item":"7374b44a-14ee-408c-8b3b-ab9cfaeb7337","keywords":null,"link":"/elet/20250310_meghalt-Frigyes-luxemburgi-herceg-polg-betegseg","timestamp":"2025. március. 10. 11:04","title":"Huszonkét évesen meghalt Frigyes luxemburgi herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]