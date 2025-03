Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"baee5304-91a5-477b-a9a3-c0cd27c557a9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Vizsgálják, hogy az így elérhető vízminőség megfelelő-e a tó vízpótlására. Jogszabály-módosításra is szükség lenne. ","shortLead":"Vizsgálják, hogy az így elérhető vízminőség megfelelő-e a tó vízpótlására. Jogszabály-módosításra is szükség lenne. ","id":"20250313_Tisztitott-szennyvizzel-potolnak-a-hianyzo-vizet-a-Velencei-tobol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baee5304-91a5-477b-a9a3-c0cd27c557a9.jpg","index":0,"item":"ca16a2a2-6894-45db-b12e-6fc10df82281","keywords":null,"link":"/elet/20250313_Tisztitott-szennyvizzel-potolnak-a-hianyzo-vizet-a-Velencei-tobol","timestamp":"2025. március. 13. 17:00","title":"Tisztított szennyvízzel pótolnák a hiányzó vizet a Velencei-tóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c628728c-aab4-417c-b049-3f4888dd736d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"De még szívesebben vitázna a miniszterrel komoly kérdésekről.","shortLead":"De még szívesebben vitázna a miniszterrel komoly kérdésekről.","id":"20250312_ruszin-szendi-zsirleszivas-szalay-bobrovniczky-vita","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c628728c-aab4-417c-b049-3f4888dd736d.jpg","index":0,"item":"a23a2ffa-cf0f-4007-baba-642312b7f185","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_ruszin-szendi-zsirleszivas-szalay-bobrovniczky-vita","timestamp":"2025. március. 12. 16:26","title":"Zsírleszívás tb-kártyára? - Ruszin-Szendi Romulusz inkább fekvőtámaszversenyre hívta ki Szalay-Bobrovniczky Kristófot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed44070-1467-4d8f-bd08-8d30f2f26ea9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zelenszkij barátjaként és Brüsszel katonájaként ábrázolják Magyar Pétert a félperces szösszenetben.","shortLead":"Zelenszkij barátjaként és Brüsszel katonájaként ábrázolják Magyar Pétert a félperces szösszenetben.","id":"20250312_Tamad-a-cica","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ed44070-1467-4d8f-bd08-8d30f2f26ea9.jpg","index":0,"item":"0c73a2fd-cddc-43db-b0ff-67f43b9a0061","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_Tamad-a-cica","timestamp":"2025. március. 12. 13:55","title":"„Támad a cica” – Lázár János is reagált a Tisza Párt himnuszára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f3cb2f-33bb-4acd-9afa-059b40ebb6a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kecskeméti László szerint a kerület polgármestere és a „baloldali mainstream média követői” próbálják őt lejáratni.","shortLead":"Kecskeméti László szerint a kerület polgármestere és a „baloldali mainstream média követői” próbálják őt lejáratni.","id":"20250312_kecskemeti-laszlo-fidesz-onkormanyzati-lakas-konnektorok-ajtofelfak-visszaszereles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f3cb2f-33bb-4acd-9afa-059b40ebb6a6.jpg","index":0,"item":"3a6e3c77-d16e-4611-a6e4-98b8ce3d4abe","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_kecskemeti-laszlo-fidesz-onkormanyzati-lakas-konnektorok-ajtofelfak-visszaszereles","timestamp":"2025. március. 12. 16:55","title":"Azt ígéri a józsefvárosi fideszes képviselő, hogy visszaszereli korábban bérelt lakásába a konnektorokat és az ajtókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb51aa0d-6ebe-40c1-be77-389f39a0465b","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Öt gyerek kórházba került kiszáradás miatt, de már kiengedték őket. ","shortLead":"Öt gyerek kórházba került kiszáradás miatt, de már kiengedték őket. ","id":"20250312_Tobb-mint-600-an-lettek-rosszul-Nagykoroson-folyik-a-vizsgalat-hogy-mi-okozta-a-megbetegedeseket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb51aa0d-6ebe-40c1-be77-389f39a0465b.jpg","index":0,"item":"59b6d4aa-82ad-49c4-92aa-3c6c57077f90","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_Tobb-mint-600-an-lettek-rosszul-Nagykoroson-folyik-a-vizsgalat-hogy-mi-okozta-a-megbetegedeseket","timestamp":"2025. március. 12. 07:59","title":"Több mint 600-an lettek rosszul Nagykőrösön, folyik a vizsgálat, hogy mi okozta a megbetegedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8982bab-9a2a-4f16-9165-bf9458b670f1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az AUF 1 csatornával semelyik osztrák bank nem akart együttműködni, így jött képbe az MBH. ","shortLead":"Az AUF 1 csatornával semelyik osztrák bank nem akart együttműködni, így jött képbe az MBH. ","id":"20250313_Nem-bankolhatnak-tovabb-Meszarosnal-megszunik-az-osztrak-szelsojobboldali-tv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8982bab-9a2a-4f16-9165-bf9458b670f1.jpg","index":0,"item":"9c2f3243-efb3-4a24-a424-a76fe8667ca2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_Nem-bankolhatnak-tovabb-Meszarosnal-megszunik-az-osztrak-szelsojobboldali-tv","timestamp":"2025. március. 13. 12:05","title":"Nem bankolhatnak tovább Mészárosnál, megszűnik az osztrák szélsőjobboldali tévécsatorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85a9288-2b1e-4d76-a5af-401ab9834b81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis szelektív értelmezése a Bibliának, hogy a férfit előbb teremtette Isten.","shortLead":"Legalábbis szelektív értelmezése a Bibliának, hogy a férfit előbb teremtette Isten.","id":"20250313_Fhrolich-Robert-rabbi-Alaptorveny-moditas-Hulyenek-lenni-allampolgari-jog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d85a9288-2b1e-4d76-a5af-401ab9834b81.jpg","index":0,"item":"cf2e26eb-73ae-4ac4-842b-12e7c7cacba6","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Fhrolich-Robert-rabbi-Alaptorveny-moditas-Hulyenek-lenni-allampolgari-jog","timestamp":"2025. március. 13. 13:36","title":"Frölich rabbi az Alaptörvény-módosításról: Hülyének lenni állampolgári jog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A költségvetési biztos ellenjegyzésére lenne szükség minden kiadáshoz.","shortLead":"A költségvetési biztos ellenjegyzésére lenne szükség minden kiadáshoz.","id":"20250312_onkormanyzat-allamkincstar-koltsegvetesi-biztos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8.jpg","index":0,"item":"7ef708bb-9544-415a-a274-cfdb0e94f9ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_onkormanyzat-allamkincstar-koltsegvetesi-biztos","timestamp":"2025. március. 12. 10:30","title":"Szabad Európa: Helytartókat ültethet a kormány az önkormányzatok nyakára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]