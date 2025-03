Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d2c1eef2-077e-4769-9a0a-1a1e64814db2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Március végéig pályázhattak volna a vállalkozások, de a határidőt novemberig kitolták.","shortLead":"Március végéig pályázhattak volna a vállalkozások, de a határidőt novemberig kitolták.","id":"20250329_Meghosszabbitjak-az-allami-e-auto-programot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2c1eef2-077e-4769-9a0a-1a1e64814db2.jpg","index":0,"item":"002d86ad-5a2b-4291-826c-0067769b2f4e","keywords":null,"link":"/kkv/20250329_Meghosszabbitjak-az-allami-e-auto-programot","timestamp":"2025. március. 29. 10:55","title":"Meghosszabbítják az állami e-autó programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9059691-a41e-4d1d-a78d-4a4ee1d91c22","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politikus április elsején mindenkit vár az Erzsébet hídon.","shortLead":"A politikus április elsején mindenkit vár az Erzsébet hídon.","id":"20250328_hadhazy-akos-hidfoglalas-tuntetes-rendorseg-tudomasul-vetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9059691-a41e-4d1d-a78d-4a4ee1d91c22.jpg","index":0,"item":"c81f5530-01ec-4605-bcc2-d285afd2546d","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_hadhazy-akos-hidfoglalas-tuntetes-rendorseg-tudomasul-vetel","timestamp":"2025. március. 28. 12:59","title":"Engedélyezte a hídfoglalást Hadházyéknak a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae04867-3513-4678-8d6f-a00cc0e23c46","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nicolas Sarkozy a vád szerint pénzért cserébe lepaktált a líbiai diktátorral.","shortLead":"Nicolas Sarkozy a vád szerint pénzért cserébe lepaktált a líbiai diktátorral.","id":"20250328_sarkozy-ugyeszseg-kadhafi-per-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ae04867-3513-4678-8d6f-a00cc0e23c46.jpg","index":0,"item":"7f5e4706-697e-4d55-83a7-3673022af3e4","keywords":null,"link":"/vilag/20250328_sarkozy-ugyeszseg-kadhafi-per-borton","timestamp":"2025. március. 28. 09:31","title":"Hét év börtönt kér az ügyészség a volt francia elnökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ac686d-5c31-4da1-bc82-5a2e6835ce0a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint óriási potenciál van a mesterséges intelligencia mentálhigiénés terápiás alkalmazásában, a technológia ugyanakkor még mindig veszélyeket rejt magában.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint óriási potenciál van a mesterséges intelligencia mentálhigiénés terápiás alkalmazásában...","id":"20250328_mesterseges-intelligencia-depresszio-orvosi-alkalmazas-therabot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5ac686d-5c31-4da1-bc82-5a2e6835ce0a.jpg","index":0,"item":"00d0388e-5afa-44c9-8a5d-9d0c77545192","keywords":null,"link":"/tudomany/20250328_mesterseges-intelligencia-depresszio-orvosi-alkalmazas-therabot","timestamp":"2025. március. 28. 20:03","title":"Depressziós emberek beszélgettek egy orvosi mesterséges intelligenciával, az eredmény elképesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9e868d1-2a9b-4af0-b210-994411d28789","c_author":"HVG","category":"360","description":"Repülés közben kellemetlen meglepetéseket okozhatnak a légáramlás-változások. Svéd és spanyol kutatók a mesterséges intelligenciát vetnék be, hogy megelőzzék a turbulencia okozta problémákat.","shortLead":"Repülés közben kellemetlen meglepetéseket okozhatnak a légáramlás-változások. Svéd és spanyol kutatók a mesterséges...","id":"20250329_hvg-turbulencia-csokkentese-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9e868d1-2a9b-4af0-b210-994411d28789.jpg","index":0,"item":"b36a78c0-78bf-4960-a3ac-71ea3a0b214e","keywords":null,"link":"/360/20250329_hvg-turbulencia-csokkentese-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. március. 29. 16:15","title":"Így regulázhatják meg a turbulenciát – nem is csak a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az ingyenes készpénzfelvételi kötelezettséggel együtt jelenleg 5-8 ezer lakos a minimum, amennyi képes eltartani egy ATM-et. A Revolut továbbra is megússza az ATM-telepítést, pedig ha magyar bank lenne, a kibocsátott bankkártyái alapján 826-ot kellene kihelyeznie Magyarországon.","shortLead":"Az ingyenes készpénzfelvételi kötelezettséggel együtt jelenleg 5-8 ezer lakos a minimum, amennyi képes eltartani...","id":"20250328_veszteseg-falusi-atm-keszpenzfelvetel-revolut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc.jpg","index":0,"item":"47046468-499a-48f1-8d21-d8008c81e636","keywords":null,"link":"/kkv/20250328_veszteseg-falusi-atm-keszpenzfelvetel-revolut","timestamp":"2025. március. 28. 14:00","title":"Jó nagy veszteséget okoz a bankoknak a kormány falusi ATM projektje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felszabadult, de azt sem titkolja, hogy a visszavonulás anyagi áldozattal is jár. ","shortLead":"Felszabadult, de azt sem titkolja, hogy a visszavonulás anyagi áldozattal is jár. ","id":"20250328_Verebes-Istvan-visszavonul-Kadarkai-Endre-musor-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba.jpg","index":0,"item":"f990a2eb-e55c-4447-a3cf-c9b400d64aee","keywords":null,"link":"/elet/20250328_Verebes-Istvan-visszavonul-Kadarkai-Endre-musor-bejelentes","timestamp":"2025. március. 28. 13:47","title":"Verebes István befejezte a színházi pályáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670e4dbd-8563-4ccb-9cf3-200094e06b26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április közepén indul az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító szavazás. A kormány mindent megtesz azért, hogy mindenki „helyesen” szavazzon.","shortLead":"Április közepén indul az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító szavazás. A kormány mindent megtesz...","id":"20250329_ukrajna-eu-tagsag-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/670e4dbd-8563-4ccb-9cf3-200094e06b26.jpg","index":0,"item":"b8ed961a-d94d-47d5-8bff-5682efa1cbf0","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_ukrajna-eu-tagsag-szavazas","timestamp":"2025. március. 29. 14:53","title":"A kormány ukránellenes propagandát is mellékel az Ukrajna EU-tagságáról szóló szavazólaphoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]