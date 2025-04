Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4711ad29-e236-4183-8c93-942477f8e11f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Teljesen megújulhat az iOS Egészség alkalmazása, valódi orvosok segíthetik benne az Apple-t.","shortLead":"Teljesen megújulhat az iOS Egészség alkalmazása, valódi orvosok segíthetik benne az Apple-t.","id":"20250331_apple-egeszseg-health-mesterseges-intelligencia-orvos-ugynok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4711ad29-e236-4183-8c93-942477f8e11f.jpg","index":0,"item":"ad46cc5a-9530-462c-920f-c98730d1593c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_apple-egeszseg-health-mesterseges-intelligencia-orvos-ugynok","timestamp":"2025. március. 31. 15:03","title":"MI-orvost kaphatnak az iPhone-ok, jelentős újításon dolgozhat az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a946d68-f99c-46da-8589-7457e9d41640","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Válaszul Steiner Kristóf felvilágosította a műsorvezetőt az interszexualitás jelenségéről.","shortLead":"Válaszul Steiner Kristóf felvilágosította a műsorvezetőt az interszexualitás jelenségéről.","id":"20250402_hajdu-peter-steiner-kristof-szexualitas-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a946d68-f99c-46da-8589-7457e9d41640.jpg","index":0,"item":"5ef62644-660d-4648-a720-9c78981977a2","keywords":null,"link":"/elet/20250402_hajdu-peter-steiner-kristof-szexualitas-pride","timestamp":"2025. április. 02. 13:51","title":"„A férfi férfi, a nő nő” – Hajdú Péter az Alaptörvényből leckéztette Steiner Kristófot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f2a641-8ae4-4026-8fb5-547aefd22c17","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Bár elsőre csak egy kicsit megnyújtott Dusternek tűnhet, a valaha készült legerősebb Daciaként jegyzett Bigster több ennél. Marseille környékén próbáltuk ki a négyfelé hajtással támadó román újdonságot, mely alaphangon 10 millió forintot kóstál.","shortLead":"Bár elsőre csak egy kicsit megnyújtott Dusternek tűnhet, a valaha készült legerősebb Daciaként jegyzett Bigster több...","id":"20250331_merjunk-nagyot-almodni-legerosebb-legdragabb-daciat-bigster-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92f2a641-8ae4-4026-8fb5-547aefd22c17.jpg","index":0,"item":"9bd8826b-c153-47bf-b735-3cd166e06127","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_merjunk-nagyot-almodni-legerosebb-legdragabb-daciat-bigster-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 31. 15:18","title":"Merjünk nagyot álmodni: vezettük a legerősebb, legdrágább Daciát, a vadonatúj Bigstert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f096af3-833d-4edc-b963-eeb5a4084bbd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Heritage Foundation a 2025-ös elemzésében a világ 184 országát rangsorolta és ebben Magyarországnak a 79. hely jutott, közvetlenül Koszovó után.","shortLead":"A Heritage Foundation a 2025-ös elemzésében a világ 184 országát rangsorolta és ebben Magyarországnak a 79. hely...","id":"20250331_heritage-gazdasagi-szabadsag-magyarorszag-rangsor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f096af3-833d-4edc-b963-eeb5a4084bbd.jpg","index":0,"item":"43edcfd7-1e55-4e65-a7bd-ea8005ceeac1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_heritage-gazdasagi-szabadsag-magyarorszag-rangsor","timestamp":"2025. március. 31. 16:22","title":"Az Orbánékkal barátkozó trumpista alapítvány szerint is mérsékelten szabad a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a2a73e-9ed8-411b-bf32-5e8d016f8ace","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"A globális vámháború negatív hatásait a magyar lízingpiac is megérzi majd – véli Zs. Nagy István, a Magyar Lízingszövetség elnöke. Az emelkedő cégautóadót a lakosság segítségével lehetne elkerülni.","shortLead":"A globális vámháború negatív hatásait a magyar lízingpiac is megérzi majd – véli Zs. Nagy István, a Magyar...","id":"20250331_hvg-zs-nagy-istvan-lizingpiac-elektromos-autok-zoldatallas-finanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37a2a73e-9ed8-411b-bf32-5e8d016f8ace.jpg","index":0,"item":"bb87fbf0-7988-49fd-b2cf-efd320344408","keywords":null,"link":"/360/20250331_hvg-zs-nagy-istvan-lizingpiac-elektromos-autok-zoldatallas-finanszirozas","timestamp":"2025. március. 31. 14:31","title":"Cégautóadó-mentes céges autókért lobbizik a Magyar Lízingszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1cbd235-a4a1-44d9-98a8-086ef85dacef","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jimmy Fallon műsorában járt nemrég Bill Gates, a Microsoft társalapítója, aki megosztott néhány gondolatot arról, mire számíthat az emberiség a következő egy évtizedben.","shortLead":"Jimmy Fallon műsorában járt nemrég Bill Gates, a Microsoft társalapítója, aki megosztott néhány gondolatot arról, mire...","id":"20250331_bill-gates-mesterseges-intelligencia-munkahelyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1cbd235-a4a1-44d9-98a8-086ef85dacef.jpg","index":0,"item":"c63c8095-7df8-4a52-a83a-933ccd2c20e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_bill-gates-mesterseges-intelligencia-munkahelyek","timestamp":"2025. március. 31. 19:03","title":"Bill Gates szerint 10 éven belül sok munkakörben feleslegessé válhat az ember, a mesterséges intelligencia veszi majd át a helyüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4507c102-028d-48b7-ad4f-8e5d63315624","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Arról szerinte nem volt szó, hogy felmenne Magyar Péterrel a színpadra.","shortLead":"Arról szerinte nem volt szó, hogy felmenne Magyar Péterrel a színpadra.","id":"20250401_gaspar-gyozo-magyar-peter-beszelgetes-maganember","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4507c102-028d-48b7-ad4f-8e5d63315624.jpg","index":0,"item":"e84fa54c-49be-4229-ba6d-467f3900de0b","keywords":null,"link":"/elet/20250401_gaspar-gyozo-magyar-peter-beszelgetes-maganember","timestamp":"2025. április. 01. 15:55","title":"Gáspár Győző elismerte, hogy tényleg beszélt Magyar Péterrel, de magánemberként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91ece90-179b-4401-b1f1-304873aac6cd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az MG Cybersternél jelentősen könnyebb újdonság igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","shortLead":"Az MG Cybersternél jelentősen könnyebb újdonság igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","id":"20250402_xiaomi-hatszellel-tamad-ez-a-kicsi-es-olcso-kinai-sportkupe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b91ece90-179b-4401-b1f1-304873aac6cd.jpg","index":0,"item":"71988e7c-52f3-4a84-b39f-03b83d6bdc6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_xiaomi-hatszellel-tamad-ez-a-kicsi-es-olcso-kinai-sportkupe","timestamp":"2025. április. 02. 08:41","title":"Xiaomi hátszéllel támad ez a kicsi és olcsó kínai sportkupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]