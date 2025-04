Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"deef955b-9138-41f4-946d-98f1fcf6201f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A szolidaritási járulékként beszedett 360 milliárd forintból csöpögtetnek most vissza felesleges dolgokra, amelyek nem revitalizálják a falut – állítja a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke.","shortLead":"A szolidaritási járulékként beszedett 360 milliárd forintból csöpögtetnek most vissza felesleges dolgokra, amelyek nem...","id":"20250416_hvg-gemesi-gyorgy-onkormanyzatok-Hol-a-penz-miert-nincs-beleszolasunk-az-elkoltesebe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/deef955b-9138-41f4-946d-98f1fcf6201f.jpg","index":0,"item":"1916921b-0add-4aeb-b40e-064d61cf3c49","keywords":null,"link":"/360/20250416_hvg-gemesi-gyorgy-onkormanyzatok-Hol-a-penz-miert-nincs-beleszolasunk-az-elkoltesebe","timestamp":"2025. április. 16. 12:15","title":"Gémesi György: Ha megkérdeztek volna, biztos jobb ötleteket adunk, mint a kocsma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ce67b1-509e-4f98-a9f7-f93316d2d3bd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az is működik, ha valaki Szatyor Fing néven írja alá a petíciót.","shortLead":"Az is működik, ha valaki Szatyor Fing néven írja alá a petíciót.","id":"20250414_kamu-adat-fidesz-tisza-ellenes-peticio-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5ce67b1-509e-4f98-a9f7-f93316d2d3bd.jpg","index":0,"item":"2e37581f-e3a8-44e3-a59f-62378f12c3db","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_kamu-adat-fidesz-tisza-ellenes-peticio-tisza-part","timestamp":"2025. április. 14. 16:34","title":"Bármilyen kamu adattal és bármennyiszer kitölthető a Fidesz Tisza-ellenes petíciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8baf8b-7f92-47db-a2ea-f43c85fccfea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tudományért, technológiai fejlesztésért és innovációért felelős tárcát vezető Bálint Béla azt is elmondta a tüntető egyetemistákra célozva, hogy nagyon zavarja a munkakerülés.","shortLead":"A tudományért, technológiai fejlesztésért és innovációért felelős tárcát vezető Bálint Béla azt is elmondta a tüntető...","id":"20250414_sorosozas-uj-szerb-kormany-balint-bela-vucsics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d8baf8b-7f92-47db-a2ea-f43c85fccfea.jpg","index":0,"item":"0872c234-b394-4dd9-a986-b8a4b1af2b5a","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_sorosozas-uj-szerb-kormany-balint-bela-vucsics","timestamp":"2025. április. 14. 14:28","title":"Sorosozással nyitott az új szerb kormány magyar minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c4ce6e-affd-4d77-8671-26856119838a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A James Webb űrteleszkóp segítségével is sikerült megfigyelni a ZTF SLRN-2020 nevű csillagot, amely a jelek szerint nem úgy pusztította el a bolygóját, ahogy korábban sejteni lehetett.","shortLead":"A James Webb űrteleszkóp segítségével is sikerült megfigyelni a ZTF SLRN-2020 nevű csillagot, amely a jelek szerint nem...","id":"20250414_james-webb-urteleszkop-ztf-slrn-2020-csillag-bolygo-megsemmisules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78c4ce6e-affd-4d77-8671-26856119838a.jpg","index":0,"item":"e9348144-edd2-4bc3-bd5f-720fe41ff796","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_james-webb-urteleszkop-ztf-slrn-2020-csillag-bolygo-megsemmisules","timestamp":"2025. április. 14. 14:03","title":"Nagyot villant egy csillag 12 ezer fényévre a Földtől, de félreértették a jelenséget a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406d6b5b-dbb9-4f27-b264-df9757760eb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint az EP-képviselőjük nem is azt mondta, amivel Orbánék vádolják: hogy örülnek az uniós pénzek felfüggesztésének.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint az EP-képviselőjük nem is azt mondta, amivel Orbánék vádolják: hogy örülnek az uniós pénzek...","id":"20250414_magyar-peter-atv-kollar-kinga-unios-penzek-orszagjaras-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/406d6b5b-dbb9-4f27-b264-df9757760eb6.jpg","index":0,"item":"698ba180-4ae4-4e52-b9f4-4ea9a6d198da","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_magyar-peter-atv-kollar-kinga-unios-penzek-orszagjaras-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 14. 22:19","title":"Magyar Péter Kollár Kinga felszólalásáról: Én nyilván nem így fogalmaztam volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9db1109-d5fd-47c3-a8f0-edffad130a8b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tenki Réka élete első futóversenyén vett részt.","shortLead":"Tenki Réka élete első futóversenyén vett részt.","id":"20250414_futni-mentem-vivicitta-tenki-reka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9db1109-d5fd-47c3-a8f0-edffad130a8b.jpg","index":0,"item":"f7a09b4e-4cba-4449-9325-a2e56adaa04f","keywords":null,"link":"/elet/20250414_futni-mentem-vivicitta-tenki-reka","timestamp":"2025. április. 14. 15:05","title":"Megelevenedett a Futni mentem jelenete a Vivicittán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe1d57e-9821-4807-989f-00e2248dc667","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A polgármestert képviselő ügyvédek jelezték, hogy várhatóan fellebbeznek a döntés ellen.","shortLead":"A polgármestert képviselő ügyvédek jelezték, hogy várhatóan fellebbeznek a döntés ellen.","id":"20250414_imamoglu-birosag-szabadlabra-helyezes-elutasitas-elso-fok-isztambul-torokorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbe1d57e-9821-4807-989f-00e2248dc667.jpg","index":0,"item":"89157219-58a7-4e34-bfb6-b90be4bc40e2","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_imamoglu-birosag-szabadlabra-helyezes-elutasitas-elso-fok-isztambul-torokorszag","timestamp":"2025. április. 14. 19:36","title":"Az isztambuli büntetőbíróság első fokon elutasította a város polgármesterének szabadon bocsátását kérő fellebbezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190b99bd-3be9-4763-8b01-40374d397a55","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"360","description":"Az Orbán Viktort képviselő ügyvédi irodának, Novák Katalin egykori alapítványának, a macsóizmus hazai prófétájának és jachtkluboknak is milliós támogatások jutottak az állami tulajdonban lévő MVM Energetikai Zrt.-től – értesült a HVG.","shortLead":"Az Orbán Viktort képviselő ügyvédi irodának, Novák Katalin egykori alapítványának, a macsóizmus hazai prófétájának és...","id":"20250416_hvg-mvm-szerzodesek-ner-szponzoracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/190b99bd-3be9-4763-8b01-40374d397a55.jpg","index":0,"item":"737f18ab-8b57-4932-a7e2-ce77a0a13020","keywords":null,"link":"/360/20250416_hvg-mvm-szerzodesek-ner-szponzoracio","timestamp":"2025. április. 16. 09:30","title":"„Férfienergia-képzésekre” és „az erkölcsi alapok megszilárdítására” is költhetik az MVM-es közpénzmilliókat – és ez csak a jéghegy csúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]