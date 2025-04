Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"49e24584-f4e8-4e76-9aa2-a00c5eadaa9b","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"A fővárosi cégvezetők kiválasztásáról, a színházak támogatásáról, közlekedési és a lakhatási projektekről beszélt a Podmaniczky Mozgalom politikusa.","shortLead":"A fővárosi cégvezetők kiválasztásáról, a színházak támogatásáról, közlekedési és a lakhatási projektekről beszélt...","id":"20250429_Vitezy-David-fovaros-Budapest-pesti-fonodo-panelprogram-cegvezetok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49e24584-f4e8-4e76-9aa2-a00c5eadaa9b.jpg","index":0,"item":"d5b747fb-fe11-4501-98ed-f6346983d5a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_Vitezy-David-fovaros-Budapest-pesti-fonodo-panelprogram-cegvezetok-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 16:51","title":"Vitézy Dávid: Kár arra várni, hogy a kormány egyszer csak azt mondja, pénzt adna a fővárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f99781-4805-4e79-84e3-95bf97c09fe1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Korpásodó fejbőr, lózungok.","shortLead":"Korpásodó fejbőr, lózungok.","id":"20250429_farkas-dezso-magyar-peter-politikai-kezdemenyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77f99781-4805-4e79-84e3-95bf97c09fe1.jpg","index":0,"item":"0ec2d629-7c5d-4456-9809-67b44c9fb02e","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_farkas-dezso-magyar-peter-politikai-kezdemenyezes","timestamp":"2025. április. 29. 10:09","title":"Előállt saját politikai kezdeményezésével a Tisza Szigetek korábbi koordinátora, Magyar Péter is reagált rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829aad74-adf5-4aee-a542-a89eb68f1441","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A Biblia show bemutatója május 9-én lesz Down-szindrómás értelmi sérült művészek előadásában.","shortLead":"A Biblia show bemutatója május 9-én lesz Down-szindrómás értelmi sérült művészek előadásában.","id":"20250429_Baltazar-Szinhaz-Biblia-show-Kovats-Kriszta-Fabri-Peter-Down-szindromas-szereplok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/829aad74-adf5-4aee-a542-a89eb68f1441.jpg","index":0,"item":"17c150af-a268-4963-aefb-ae6bf8298bec","keywords":null,"link":"/360/20250429_Baltazar-Szinhaz-Biblia-show-Kovats-Kriszta-Fabri-Peter-Down-szindromas-szereplok","timestamp":"2025. április. 29. 15:00","title":"Évszázados „hitvitát” visz színpadra a Baltazár Színházban Kováts Kriszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aff477b-a21a-40e5-82cc-5bdd2c665440","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottságnál továbbra is téma, hogy Magyarország kilépett a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC). Bár az ICC nem uniós intézmény, mégis EU-s jogot sérthet a magyar döntés.","shortLead":"Az Európai Bizottságnál továbbra is téma, hogy Magyarország kilépett a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC). Bár az ICC...","id":"20250429_Nemzetkozi-Buntetobirosag_kotelezettsegszegesi-eljaras-eu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aff477b-a21a-40e5-82cc-5bdd2c665440.jpg","index":0,"item":"7b1a2581-c5db-4bd8-ad2c-2ae90b756a1d","keywords":null,"link":"/eurologus/20250429_Nemzetkozi-Buntetobirosag_kotelezettsegszegesi-eljaras-eu-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 15:17","title":"Uniós jogot sérthet, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a6107b-9859-4744-8dd6-5a3ed7bceb9d","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A négy elődöntő és a döntő ingyen lesz.","shortLead":"A négy elődöntő és a döntő ingyen lesz.","id":"20250429_ingyen-bl-foci","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3a6107b-9859-4744-8dd6-5a3ed7bceb9d.jpg","index":0,"item":"a3b33df7-e118-4224-8f31-3cf341c81aca","keywords":null,"link":"/sport/20250429_ingyen-bl-foci","timestamp":"2025. április. 29. 11:52","title":"Az utolsó öt BL-meccset ingyen lehet nézni az RTL-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9941c1ea-296b-4446-b887-ec68e18dd89d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Marta Kos hosszan beszélt az Európai Unió bővítéspolitikájáról. A szerinte éltanulónak számító moldávok felvételét nem lehet Ukrajnához kötni. Kudarcként élné meg, ha ciklusa végére nem lenne több uniós tagállam. És ott van a Nyugat-Balkán is.","shortLead":"Marta Kos hosszan beszélt az Európai Unió bővítéspolitikájáról. A szerinte éltanulónak számító moldávok felvételét nem...","id":"20250429_Unios-bovitesi-biztos-Magyar-veto-miatt-Moldavia-EU-tagsaga-Ukrajnatol-fuggetlenul-mehet-tovabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9941c1ea-296b-4446-b887-ec68e18dd89d.jpg","index":0,"item":"573d7e97-11d0-4df0-a86a-4f2f1176aa45","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_Unios-bovitesi-biztos-Magyar-veto-miatt-Moldavia-EU-tagsaga-Ukrajnatol-fuggetlenul-mehet-tovabb","timestamp":"2025. április. 29. 17:09","title":"Uniós bővítési biztos: A magyar vétó miatt Moldova EU-csatlakozása Ukrajnától függetlenül haladna előre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360b8a69-7297-4b63-acb1-1ab617aac9a0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vélhetően nem így terveztek nyerni.","shortLead":"Vélhetően nem így terveztek nyerni.","id":"20250429_322-hatraszaltoval-repult-be-a-celba-es-gyozott-egy-motorcsonak-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/360b8a69-7297-4b63-acb1-1ab617aac9a0.jpg","index":0,"item":"913374a3-ede0-4f50-a5f3-40db8a4640c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_322-hatraszaltoval-repult-be-a-celba-es-gyozott-egy-motorcsonak-video","timestamp":"2025. április. 29. 10:48","title":"322 km/h-nál elszállt, majd hátraszaltóval repült be a célba egy motorcsónak és így győzött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendelkezésre álló adatok szerint ez több, mint az oroszok rendelkezésére bocsátott kontingens harmada.","shortLead":"A rendelkezésre álló adatok szerint ez több, mint az oroszok rendelkezésére bocsátott kontingens harmada.","id":"20250430_del-korea-hirszerzes-vesztesegek-eszak-korea-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4.jpg","index":0,"item":"d7038aa5-dfa1-4919-a8d6-a95b6ebfb2b7","keywords":null,"link":"/vilag/20250430_del-korea-hirszerzes-vesztesegek-eszak-korea-oroszorszag","timestamp":"2025. április. 30. 12:00","title":"Dél-koreai hírszerzés: Nagyjából 4700 észak-koreai katona vesztette életét, vagy sebesült meg az ukrajnai háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]