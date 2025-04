Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5c573fd3-5818-4b79-b8f7-91378be59ab4","c_author":"Marabu","category":"gazdasag.zhvg","description":"","shortLead":"","id":"20250411_Marabu-Feknyuz-Maguk-dogtemetot-kapnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c573fd3-5818-4b79-b8f7-91378be59ab4.jpg","index":0,"item":"ab02a62e-3d6d-4691-8a8f-afef33ce7a54","keywords":null,"link":"/zhvg/20250411_Marabu-Feknyuz-Maguk-dogtemetot-kapnak","timestamp":"2025. április. 11. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Maguk dögtemetőt kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507389d7-93ae-4884-9ebc-b9e42e6737c0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rengeteg javítást hozott a Windows rendszerek frissítése; az egyik hibát már a támadók is aktívan kihasználták.","shortLead":"Rengeteg javítást hozott a Windows rendszerek frissítése; az egyik hibát már a támadók is aktívan kihasználták.","id":"20250409_microsoft-windows-10-11-frissitokedd-biztonsagi-javitasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/507389d7-93ae-4884-9ebc-b9e42e6737c0.jpg","index":0,"item":"ed79debd-edcc-487c-93ee-0a40e93d3f4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_microsoft-windows-10-11-frissitokedd-biztonsagi-javitasok","timestamp":"2025. április. 09. 14:03","title":"134 hibától szabadulhat meg egyetlen kattintással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump félresöpri a normákat és az intézményeket, ez termékeny talaja az önkényuralomnak.","shortLead":"Trump félresöpri a normákat és az intézményeket, ez termékeny talaja az önkényuralomnak.","id":"20250410_Bloomberg-kommentar-Az-amerikai-kaosz-nagy-lokest-ad-a-vilagban-az-onjelolt-autokrataknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264.jpg","index":0,"item":"1e640d8d-5290-4251-a398-761181ec1765","keywords":null,"link":"/360/20250410_Bloomberg-kommentar-Az-amerikai-kaosz-nagy-lokest-ad-a-vilagban-az-onjelolt-autokrataknak","timestamp":"2025. április. 10. 15:56","title":"Bloomberg-kommentár: Az amerikai káosz nagy lökést ad a világban az önjelölt autokratáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346bfcf3-6329-42e7-a634-2e0dbf765cd9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Trump a vámháborújával meg akarja osztani az Európai Unió tagállamait, és ha az olasz kormányfő különalkut köt vele, akkor azzal ezt el is éri – véli a francia ipari miniszter.","shortLead":"Donald Trump a vámháborújával meg akarja osztani az Európai Unió tagállamait, és ha az olasz kormányfő különalkut köt...","id":"20250409_vamhaboru-meloni-trump-europai-egyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/346bfcf3-6329-42e7-a634-2e0dbf765cd9.jpg","index":0,"item":"80d28819-3259-4ec7-8be0-c3bc97007ebb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_vamhaboru-meloni-trump-europai-egyseg","timestamp":"2025. április. 09. 13:13","title":"Egy francia miniszter szerint az európai egységet áshatja alá Meloni amerikai látogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ecfbf3e-5b99-42ba-a1dd-eeb285908626","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A bérleti díjak emelkedésében is dobogósok vagyunk az Eurostat szerint.","shortLead":"A bérleti díjak emelkedésében is dobogósok vagyunk az Eurostat szerint.","id":"20250409_ingatlanara-berleti-dij-emelkedes-eurostat-ingatlanpiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ecfbf3e-5b99-42ba-a1dd-eeb285908626.jpg","index":0,"item":"84077bb3-aa47-460d-a25e-46410cc0bd28","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250409_ingatlanara-berleti-dij-emelkedes-eurostat-ingatlanpiac","timestamp":"2025. április. 09. 17:35","title":"Magyarországon drágultak a legnagyobbat az ingatlanok 2010 óta az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07e87903-32da-429a-adab-d972aafad3db","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A posztot azóta levették, de a 24.hu azonosított két felhasznált fotót is, amelyek biztosan Karácsony hivatalba lépése előtt készültek. ","shortLead":"A posztot azóta levették, de a 24.hu azonosított két felhasznált fotót is, amelyek biztosan Karácsony hivatalba lépése...","id":"20250410_Tarlos-Istvan-fopolgarmestersege-alatt-keszult-kepekkel-akarta-bemutatni-a-fideszes-kepviselo-milyen-koszos-Karacsony-Budapestje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07e87903-32da-429a-adab-d972aafad3db.jpg","index":0,"item":"2ef02738-e658-4b88-8955-26736e404d5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Tarlos-Istvan-fopolgarmestersege-alatt-keszult-kepekkel-akarta-bemutatni-a-fideszes-kepviselo-milyen-koszos-Karacsony-Budapestje","timestamp":"2025. április. 10. 19:32","title":"Tarlós István főpolgármestersége alatt készült képekkel akarta bemutatni a fideszes képviselő, milyen koszos Karácsony Budapestje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4ec2bb-214f-41fb-84c5-3d1122463368","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Sokszor lehet hallani elégedetlenséget akkor, amikor szóba kerülnek a bankszámlák, mégis a magyaroknak csupán elenyésző része, a számlatulajdonosok 4 százaléka vált évente bankot. Ezek szerint a legtöbben mégis elégedettek a meglévő számlájukkal? Öntsön tiszta vizet a pohárba, mondja el erről a véleményét, töltse ki a kérdőívet.","shortLead":"Sokszor lehet hallani elégedetlenséget akkor, amikor szóba kerülnek a bankszámlák, mégis a magyaroknak csupán elenyésző...","id":"20250409_bankszamla-elegedettseg-kerdoiv-felmeres-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e4ec2bb-214f-41fb-84c5-3d1122463368.jpg","index":0,"item":"84d699f4-a213-4e0c-aee6-2a9fb9b702fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_bankszamla-elegedettseg-kerdoiv-felmeres-bankmonitor","timestamp":"2025. április. 09. 14:44","title":"Mennyire elégedettek a magyarok a bankszámlájukkal? – Mondja el véleményét a Bankmonitor és a HVG közös felmérésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"badee53f-f476-40fd-8205-047342e0ad1d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az inzulinrezisztencia a kettes típusú cukorbetegség előszobája lehet, a jó hír az, hogy megelőzhető és gyógyítható. A sok zöldséget és lassan felszívódó szénhidrátokat tartalmazó menü mindenkinek ajánlott, az inzulinrezisztenciával és a diabétesszel élőknek pedig kötelező. Miért kell napi egy kiló zöldség-gyümölcs? Mikor együk a tejtermékeket? Hogyan szokjunk le az édességről? Ha már fehér kenyeret eszünk, hogyan csökkentsük az ártalmait? Szabó Adrienn dietetikussal beszélgettünk.","shortLead":"Az inzulinrezisztencia a kettes típusú cukorbetegség előszobája lehet, a jó hír az, hogy megelőzhető és gyógyítható...","id":"20250409_inzulin-rezisztencia-dieta-egeszseges-etrend-szabo-adrienn-dietetikus-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/badee53f-f476-40fd-8205-047342e0ad1d.jpg","index":0,"item":"892abaa0-c680-41dc-9f3b-591a3a8952b9","keywords":null,"link":"/360/20250409_inzulin-rezisztencia-dieta-egeszseges-etrend-szabo-adrienn-dietetikus-interju","timestamp":"2025. április. 09. 14:30","title":"Szabó Adrienn dietetikus: Az inzulinrezisztencia visszafordítható, és szinte semmi sincs tiltólistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]