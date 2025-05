Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a2294f5c-e0c7-47aa-a65e-399be56f6e0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan részletekre kérdeznek rá, amik ritkán kerülnek elő az órákon.","shortLead":"Olyan részletekre kérdeznek rá, amik ritkán kerülnek elő az órákon.","id":"20250507_tortenelem-erettsegi-2025-szaktanari-velemeny-elso-feladatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2294f5c-e0c7-47aa-a65e-399be56f6e0a.jpg","index":0,"item":"0b9110d9-b334-47ff-8b98-3c3713411cd8","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_tortenelem-erettsegi-2025-szaktanari-velemeny-elso-feladatok","timestamp":"2025. május. 07. 10:24","title":"A rövid feladatok megoldásához alapos és biztos tudás szükséges – ez a szaktanár véleménye a történelemérettségi első feléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fac6c81-d1be-4a54-a280-d457a6f27a99","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai kormány szerint az egyetem nem tartja be a törvényeket.","shortLead":"Az amerikai kormány szerint az egyetem nem tartja be a törvényeket.","id":"20250506_egyesult-allamok-donald-trump-harvard-egyetem-szovetsegi-tamogatas-blokkolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fac6c81-d1be-4a54-a280-d457a6f27a99.jpg","index":0,"item":"0bc5bd9b-ef15-42aa-9b38-4a3ee670f7f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_egyesult-allamok-donald-trump-harvard-egyetem-szovetsegi-tamogatas-blokkolas","timestamp":"2025. május. 06. 07:17","title":"Trumpék blokkolták a Harvard Egyetem szövetségi támogatásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b39ed71-7091-418c-ba4c-8dbf0835faf5","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Jobb lenne a nagyobb kiszámíthatóság és ha kisebb terhek nehezednének az ágazatra, de jelenleg ezek a körülmények, így ehhez kell alkalmazkodnunk – véli Peter Roebben, aki 2025 elején vette át a K&H Bank vezérigazgatói posztját. Nem ismeretlen számára Magyarország: korábban már hét évet töltött itt vezető beosztásban. Vele beszélgettünk a K&H jelenlegi helyzetéről, a bankolás jövőjéről, a magyar piac sajátosságairól és arról, cél-e az, hogy bankja piacvezető legyen Magyarországon.","shortLead":"Jobb lenne a nagyobb kiszámíthatóság és ha kisebb terhek nehezednének az ágazatra, de jelenleg ezek a körülmények...","id":"20250506_hvg-interju-Peter-Roebben-KH-Bank-vezerigazgatojaval-gyorsitasi-szakasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b39ed71-7091-418c-ba4c-8dbf0835faf5.jpg","index":0,"item":"d35abd05-00d7-49fd-a06e-414afd704c7f","keywords":null,"link":"/360/20250506_hvg-interju-Peter-Roebben-KH-Bank-vezerigazgatojaval-gyorsitasi-szakasz","timestamp":"2025. május. 06. 11:30","title":"A készpénz nem tűnik el, de nem ezé a jövő – interjú Peter Roebbennel, a K&H Bank vezérigazgatójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946c41f3-5033-4f69-ad04-25c041cf03ec","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA már javában dolgozik azon, hogy a Hold saját időzónát kapjon, amit aztán a földivel is össze lehet hangolni.","shortLead":"A NASA már javában dolgozik azon, hogy a Hold saját időzónát kapjon, amit aztán a földivel is össze lehet hangolni.","id":"20250506_nasa-hold-kuldetes-koordinalt-holdido-ltc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/946c41f3-5033-4f69-ad04-25c041cf03ec.jpg","index":0,"item":"e724f1d0-9879-4cdd-aec9-65bd15290c69","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_nasa-hold-kuldetes-koordinalt-holdido-ltc","timestamp":"2025. május. 06. 14:03","title":"Mennyi az idő a Holdon? A NASA mondhatja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint „Győzike ide kevés lesz”.","shortLead":"A miniszterelnök szerint „Győzike ide kevés lesz”.","id":"20250505_orban-viktor-olasz-villa-reakcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b.jpg","index":0,"item":"bff4b673-1088-4a5b-a4e0-1df75519d3c5","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_orban-viktor-olasz-villa-reakcio-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 16:30","title":"Orbán reagált az olasz villáról szóló hírekre: Indulnak a sajtóperek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8435b4-c80c-4fd9-ada1-6ed4e0ea0b37","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Főleg a nagy vidéki városokban és Budapesten esett vissza a lakásépítések száma. Új engedélyből vidéken mindenhol kevesebbet, Budapesten azonban néhány nagyberuházás miatt majdnem háromszor annyit adtak ki, mint tavaly.","shortLead":"Főleg a nagy vidéki városokban és Budapesten esett vissza a lakásépítések száma. Új engedélyből vidéken mindenhol...","id":"20250506_lakas-epites-epitkezes-ksh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c8435b4-c80c-4fd9-ada1-6ed4e0ea0b37.jpg","index":0,"item":"81502f5f-6253-4000-80f7-fcb3bfd2aff4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250506_lakas-epites-epitkezes-ksh","timestamp":"2025. május. 06. 08:35","title":"Évek óta nem adtak át annyira kevés lakást, mint idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04d8e3e-7c02-4ab5-8bda-1685045e9621","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közel hatvanmillió jármű fut a német utakon, amelynek jelentős része vándorol tovább idővel irányunkba is.","shortLead":"Közel hatvanmillió jármű fut a német utakon, amelynek jelentős része vándorol tovább idővel irányunkba is.","id":"20250507_nemet-autosok-tobbsege-nagyon-figyel-az-olajcserere-ez-a-magyar-piacnak-is-jo-hir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b04d8e3e-7c02-4ab5-8bda-1685045e9621.jpg","index":0,"item":"b57dfe65-15dc-4bf2-9dc6-25a5083d7944","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_nemet-autosok-tobbsege-nagyon-figyel-az-olajcserere-ez-a-magyar-piacnak-is-jo-hir","timestamp":"2025. május. 07. 14:25","title":"A német autósok többsége nagyon figyel az olajcserére, és ez a magyar piacnak is jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Akármennyire igyekszik az amerikai gazdasági kormányzat győzelmi kampánnyal tálalni a védővámokat és a gazdasági hadakozást világszerte, könnyen lehet, hogy egy lábonlövéssel érnek fel Donald Trump intézkedései. A dollár szenved, és ez pár évtizedes nosztalgiával az arany reneszánszát látszik előidézni. Vagy éppen az euró lesz a nyerő, netán a jen?","shortLead":"Akármennyire igyekszik az amerikai gazdasági kormányzat győzelmi kampánnyal tálalni a védővámokat és a gazdasági...","id":"20250505_amerika-vamhaboru-trump-arany-dragulas-befektetes-euro-jen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777.jpg","index":0,"item":"e2489572-5917-472a-bf89-a028f53b7cbd","keywords":null,"link":"/360/20250505_amerika-vamhaboru-trump-arany-dragulas-befektetes-euro-jen","timestamp":"2025. május. 05. 16:00","title":"Új aranylázat indíthat be az amerikai vámháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]