[{"available":true,"c_guid":"3abbe3fc-1716-457f-b43d-05ffe9aeadbe","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Utrechtben kapták el a 32 éves P. Krisztiánt.","shortLead":"Utrechtben kapták el a 32 éves P. Krisztiánt.","id":"20250508_ausztria-gyilkossag-utrecht-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abbe3fc-1716-457f-b43d-05ffe9aeadbe.jpg","index":0,"item":"3ec59266-f0a2-4231-b128-96c62ac0ea2c","keywords":null,"link":"/vilag/20250508_ausztria-gyilkossag-utrecht-elfogas","timestamp":"2025. május. 08. 14:09","title":"Hollandiában kommandósok fogták el a magyar férfit, aki fejbe lőtte a volt barátnőjét Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17f334c-6c1a-4bea-8b0b-27e859793518","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dobrev Klára bejelentése, miszerint Gyurcsány Ferenc lemond a pártban viselt tisztségeiről és még el is válik, felrobbantotta az internet fideszes felét is.","shortLead":"Dobrev Klára bejelentése, miszerint Gyurcsány Ferenc lemond a pártban viselt tisztségeiről és még el is válik...","id":"20250508_gyurcsany-tavozas-fidesz-megafon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d17f334c-6c1a-4bea-8b0b-27e859793518.jpg","index":0,"item":"25b94fc5-3bc9-42c7-a6ed-710d3297b4de","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_gyurcsany-tavozas-fidesz-megafon","timestamp":"2025. május. 08. 14:40","title":"Ukránbarát globalisták állnak Gyurcsány lemondása mögött – ezt a narratívát tudta így hirtelen összerakni a kormányoldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6502a9ca-a1ed-492c-8df9-40f1773d52d8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A drónalakulat vezetője Ukrajna Hőse kitüntetést kapott Zelenszkijtől.","shortLead":"A drónalakulat vezetője Ukrajna Hőse kitüntetést kapott Zelenszkijtől.","id":"20250508_ukrajna-hose-kituntetes-brovdi-robert-magyar-madarai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6502a9ca-a1ed-492c-8df9-40f1773d52d8.jpg","index":0,"item":"296e3ffe-c7d9-479f-b5cf-70a9fc6a06ce","keywords":null,"link":"/vilag/20250508_ukrajna-hose-kituntetes-brovdi-robert-magyar-madarai","timestamp":"2025. május. 08. 17:35","title":"Megkapta a legmagasabb ukrán kitüntetést Robert Brovdi, a Magyar madarai drónalakulat vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906f0609-a80b-4575-9b21-2b9526d25fac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vádhatóság szerint Varga és társai nem a valós, 737 millió forintos értékén adták el a Nógrádi Vegyipari Zrt. részvényeit, hanem 277,7 millióval kevesebbért. Különösen nagy vagyoni kárt okozó hűtlen kezelés miatt vonnák felelősségre.","shortLead":"A vádhatóság szerint Varga és társai nem a valós, 737 millió forintos értékén adták el a Nógrádi Vegyipari Zrt...","id":"20250508_varga-zoltan-central-mediacsoport-nogradi-vegyipari-zrt-eladas-hutlen-kezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/906f0609-a80b-4575-9b21-2b9526d25fac.jpg","index":0,"item":"c0e84d17-9e80-4d84-abf1-c5ab066f7e6a","keywords":null,"link":"/kkv/20250508_varga-zoltan-central-mediacsoport-nogradi-vegyipari-zrt-eladas-hutlen-kezeles","timestamp":"2025. május. 08. 12:27","title":"Letöltendő börtönbüntetést kér az ügyészség Varga Zoltánra, a Central Médiacsoport tulajdonosára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423c1cc2-5ee6-485a-b781-aeb6b74dd6d7","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Idén márciusban rekordközeli összeget, 137 milliárd forintot helyeztek ki a pénzintézetek.","shortLead":"Idén márciusban rekordközeli összeget, 137 milliárd forintot helyeztek ki a pénzintézetek.","id":"20250508_Ontik-a-bankok-a-lakashitelt-a-lakossagra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/423c1cc2-5ee6-485a-b781-aeb6b74dd6d7.jpg","index":0,"item":"efbca854-7907-42a5-8208-97eebe86e2e7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250508_Ontik-a-bankok-a-lakashitelt-a-lakossagra","timestamp":"2025. május. 08. 11:57","title":"Öntik a bankok a lakáshitelt a lakosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a10ab06-2381-4967-be75-b0a45aef6d96","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250509_Marabu-Feknyuz-Erik-a-helyzet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a10ab06-2381-4967-be75-b0a45aef6d96.jpg","index":0,"item":"cddb025d-bdd0-403e-9416-cdd4125c8c7e","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_Marabu-Feknyuz-Erik-a-helyzet","timestamp":"2025. május. 09. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Érik a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai hírszerzés igazgatója szerint az ügyet megszellőztető lap összejátszik a „mélyállam” szereplőivel.","shortLead":"Az amerikai hírszerzés igazgatója szerint az ügyet megszellőztető lap összejátszik a „mélyállam” szereplőivel.","id":"20250509_dania-gronland-amerikai-hirszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d.jpg","index":0,"item":"1a511dfb-ed73-4998-a8f1-0c9f6a7b54ba","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_dania-gronland-amerikai-hirszerzes","timestamp":"2025. május. 09. 11:58","title":"Bekérette a dán külügy az amerikai nagykövetet, miután kiderült, hogy Grönlandon kémkednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Mutatjuk az elmúlt egy hónap legnagyobb árváltozásait, és azt is megnéztük, hogyan alakultak az árak, mióta a kormány nekiállt erőszakkal letörni az inflációt.","shortLead":"Mutatjuk az elmúlt egy hónap legnagyobb árváltozásait, és azt is megnéztük, hogyan alakultak az árak, mióta a kormány...","id":"20250509_Elelmiszerek-telefondijak-gaz-dragulas-inflacio-arak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6.jpg","index":0,"item":"1f4c9967-a50d-4315-a896-a6a034bb70f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_Elelmiszerek-telefondijak-gaz-dragulas-inflacio-arak","timestamp":"2025. május. 09. 10:54","title":"Élelmiszerek, a telefondíjak és a gáz is ott van a legjobban dráguló áruk listáján, mióta a kormány fenyegeti az áremelő cégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]