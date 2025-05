Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d8554659-3135-48da-b90b-ca38aac39490","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Márki-Zay Péter Biharból jelentkezett be.","shortLead":"Márki-Zay Péter Biharból jelentkezett be.","id":"20250524_magyar-peter-erdely-marki-zay-peter-kirandulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8554659-3135-48da-b90b-ca38aac39490.jpg","index":0,"item":"eacdde27-92b9-4b22-9032-b34295231118","keywords":null,"link":"/itthon/20250524_magyar-peter-erdely-marki-zay-peter-kirandulas","timestamp":"2025. május. 24. 12:56","title":"Nem csak Magyar Péter ment Erdélybe, a 2022-es ellenzéki miniszterelnök-jelölt is ott van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11f35b4-00fc-477b-99e0-7a35d4494a20","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több műholdat is felbocsátott nemrég Kína, amelyek az első darabjai annak a rendszernek, ami végül egy komplett szuperszámítógépet ad majd ki.","shortLead":"Több műholdat is felbocsátott nemrég Kína, amelyek az első darabjai annak a rendszernek, ami végül egy komplett...","id":"20250525_kina-muhold-urbe-telepitett-szuperszamitogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a11f35b4-00fc-477b-99e0-7a35d4494a20.jpg","index":0,"item":"73363890-51a3-4ac2-98a3-18adc00c2112","keywords":null,"link":"/tudomany/20250525_kina-muhold-urbe-telepitett-szuperszamitogep","timestamp":"2025. május. 25. 16:03","title":"Egy elég vad szuperszámítógépet telepít az űrbe Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b125d0a-bd7a-4bf7-9e12-04d11c493400","c_author":"Köves Margit","category":"360","description":"Évtizedekig tartó vándorútján India északi csücskében, a Kis-Tibetként is emlegetett Ladakban írta egyik főművét, a tibeti-angol szótárt Kőrösi Csoma Sándor. Zangla akkori királya adott neki szállást palotája egyik kis szobájában, amely romjaiból a Csoma Szobája Alapítvány kezdeményezése nyomán épült újjá. A projekt egyik résztvevője Fehér Anna, aki mesébe illő módon találkozott Zangla hercegével, Stanzin Namgaillal. Tavaly összeházasodtak, így lett hercegné. A kis zanglai királyság India függetlenné válása óta hivatalosan már nem létezik, de a helyiek tisztelik a történelmi családot, így annak továbbra is vannak “uralkodói teendői”. Szeretettel Indiából sorozatunk szerzője Dardzsilingban, a Kőrösi Csoma Sándor sírjánál tartott megemlékezésen találkozott Fehér Annával.","shortLead":"Évtizedekig tartó vándorútján India északi csücskében, a Kis-Tibetként is emlegetett Ladakban írta egyik főművét...","id":"20250524_Korosi-Csoma-Sandor-Tibet-Feher-Anna-Stanzin-Namgail-Zanszkar-Zangla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b125d0a-bd7a-4bf7-9e12-04d11c493400.jpg","index":0,"item":"4b58df5f-3883-4f3d-b9ad-4db3badde44f","keywords":null,"link":"/360/20250524_Korosi-Csoma-Sandor-Tibet-Feher-Anna-Stanzin-Namgail-Zanszkar-Zangla","timestamp":"2025. május. 24. 19:52","title":"Ha nincs a megszállott tudós, Kőrösi Csoma Sándor, nem lenne magyar hercegné Kis-Tibetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea7f29b-ca49-4f13-8726-c875623011a5","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Szűk győzelemmel került a lengyel elnökválasztás döntőjébe a liberális Rafal Trzaskowski. A konzervatív Karol Nawrocki potenciális póttábora nagyobb, s ha nyer, a kormánykoalíció bénult marad, de akár szét is eshet.","shortLead":"Szűk győzelemmel került a lengyel elnökválasztás döntőjébe a liberális Rafal Trzaskowski. A konzervatív Karol Nawrocki...","id":"20250524_lengyel-elnokvalasztas-izgalmas-finis-magas-tet-harombol-ketto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ea7f29b-ca49-4f13-8726-c875623011a5.jpg","index":0,"item":"5f474723-eb70-444c-bdf8-9f25c6bca28d","keywords":null,"link":"/360/20250524_lengyel-elnokvalasztas-izgalmas-finis-magas-tet-harombol-ketto","timestamp":"2025. május. 24. 14:00","title":"Polgármester és történész párbaján múlik a lengyel kormány működőképessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6470df-f969-49e5-b4a6-658a6703434f","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Lars von Trier dán rendező filmklasszikusa, a Hullámtörés színpadi adaptációjában Isten teremtő akaratát és romboló erejét a boldogság és a vezeklés időtlen passiójátékaként mutatta be a Radnóti Miklós Színház.","shortLead":"Lars von Trier dán rendező filmklasszikusa, a Hullámtörés színpadi adaptációjában Isten teremtő akaratát és romboló...","id":"20250525_hvg-hullamtores-lars-von-trier-radnoti-miklos-szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e6470df-f969-49e5-b4a6-658a6703434f.jpg","index":0,"item":"183d7bac-de56-4d76-9dff-b5a6099d8563","keywords":null,"link":"/360/20250525_hvg-hullamtores-lars-von-trier-radnoti-miklos-szinhaz","timestamp":"2025. május. 25. 14:30","title":"„Az elhunyt jóságban szenvedett” – a Radnóti Színház feldolgozásában nem zúgnak a harangok, mint Lars von Trier filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f77262-f5c2-4b5b-af20-78f1d9cfb446","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök éppen akkor puhítja fel álláspontját Moszkvával szemben, amikor lényegesen csökken az orosz fölény a fronton. Ez a véleménye több mint egy tucatnyi nyugati illetékesnek és szakembernek, akiket a Washington Post kérdezett meg.","shortLead":"Az amerikai elnök éppen akkor puhítja fel álláspontját Moszkvával szemben, amikor lényegesen csökken az orosz fölény...","id":"20250525_Egyontetu-szakertoi-velemeny-Hamarosan-vegkepp-kifullad-az-orosz-offenziva-Ukrajnaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60f77262-f5c2-4b5b-af20-78f1d9cfb446.jpg","index":0,"item":"afdaa7b8-0b23-46b0-8bda-10a41f9bea46","keywords":null,"link":"/360/20250525_Egyontetu-szakertoi-velemeny-Hamarosan-vegkepp-kifullad-az-orosz-offenziva-Ukrajnaban","timestamp":"2025. május. 25. 09:16","title":"Hamarosan végképp kifulladhat az orosz offenzíva Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f672a24-a3c2-4237-a653-46397b36661c","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Fekete-Afrika lakosságának több mint a harmada éget rendszeresen faszenet, főként a főzéshez, óriási környezeti károkat okozva. És a több tízmilliárd dolláros faszénüzlet várhatóan tovább bővül.","shortLead":"Fekete-Afrika lakosságának több mint a harmada éget rendszeresen faszenet, főként a főzéshez, óriási környezeti károkat...","id":"20250524_hvg-afrikai-faszenuzlet-olthatatlan-parazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f672a24-a3c2-4237-a653-46397b36661c.jpg","index":0,"item":"63e39315-003c-4078-895c-f78d6ce4d0a3","keywords":null,"link":"/360/20250524_hvg-afrikai-faszenuzlet-olthatatlan-parazs","timestamp":"2025. május. 24. 15:30","title":"Afrika igazi „fekete aranya” óriási biznisz, de sokszorosan megfizetünk érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1399d6a3-29ef-49ea-9b4d-07221f40aef6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik müzli csomagolásán nem tüntettek fel egy allergént, ami veszélyes lehet az arra érzékenyekre.","shortLead":"Az egyik müzli csomagolásán nem tüntettek fel egy allergént, ami veszélyes lehet az arra érzékenyekre.","id":"20250524_Visszahivott-egy-termeket-a-Drogerie-Markt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1399d6a3-29ef-49ea-9b4d-07221f40aef6.jpg","index":0,"item":"b932a408-49c0-453e-99df-ca5d8926418c","keywords":null,"link":"/kkv/20250524_Visszahivott-egy-termeket-a-Drogerie-Markt","timestamp":"2025. május. 24. 14:25","title":"Visszahívott egy terméket a DM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]