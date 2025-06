Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8cc7c249-723c-4927-b507-93299f662a12","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A szerkesztőségünk által is erősített szakmai zsűri tagjain kívül ezúttal is bárki szavazhat majd kedvenc autójára.","shortLead":"A szerkesztőségünk által is erősített szakmai zsűri tagjain kívül ezúttal is bárki szavazhat majd kedvenc autójára.","id":"20250602_ev-magyar-autoja-2026-eldordult-a-startpisztoly-indul-a-legjobb-autok-uj-versenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cc7c249-723c-4927-b507-93299f662a12.jpg","index":0,"item":"bea417b9-e64b-4df2-b9d6-4e912256599b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_ev-magyar-autoja-2026-eldordult-a-startpisztoly-indul-a-legjobb-autok-uj-versenye","timestamp":"2025. június. 02. 07:21","title":"Év Magyar Autója 2026: eldördült a startpisztoly, indul a legjobb autók új versenye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e19613-14ae-473a-bae6-bfcbead0dfd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: a magyar elhárítás valamit nagyon benézhetett, a hatalom pedig bárkit elsöpörhet.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250529_Uj-osellenseg-regi-szolamok-Elvitelre-kemugy-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24e19613-14ae-473a-bae6-bfcbead0dfd6.jpg","index":0,"item":"3f1739ff-4e58-4eae-a029-e3179a125399","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Uj-osellenseg-regi-szolamok-Elvitelre-kemugy-podcast","timestamp":"2025. június. 01. 06:00","title":"Új ősellenség, régi szólamok │Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc7da20-3450-4656-9dc9-597deed2dc92","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem a sznobok vesznek részt egy ilyen együttműködésben, mert elég nagy elkötelezettség és rugalmasság kell hozzá – mondja Dezsény Zoltán mezőgazdász, aki kaliforniai mesterdiplomával Nógrád megyében, a 400 lakosú Terényben visz egy Magyarországon nemigen ismert különleges gazdaságot. HVG-portré.","shortLead":"Nem a sznobok vesznek részt egy ilyen együttműködésben, mert elég nagy elkötelezettség és rugalmasság kell hozzá –...","id":"20250601_Dezseny-Zoltan-gazdalkodo-hvg-portre-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfc7da20-3450-4656-9dc9-597deed2dc92.jpg","index":0,"item":"15e0d623-b5f6-471d-b6f9-cf13312f55b2","keywords":null,"link":"/360/20250601_Dezseny-Zoltan-gazdalkodo-hvg-portre-interju","timestamp":"2025. június. 01. 10:30","title":"„Aki megtanulja a cukkinit sokféleképpen elkészíteni, az hosszú távon is elégedett” – így él egy hazai zöldségközösség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80440d3-c365-4301-8232-58449b907f01","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"Az italcsomagolások kötelező visszaváltási rendszere 2024 júliusában élesedett Magyarországon, és elképesztő gyorsasággal futott fel. Rengeteg helyen találkozhatunk a REpont automatákkal. A 400 négyzetméternél kisebb boltokban önkéntes ezeknek a visszaváltó automatáknak az üzemeltetése. A legkisebbek pedig – szintén önkéntesen – kézi visszaváltóhelyekké válhatnak: a boltosok egy okostelefonos alkalmazás segítségével manuálisan vehetik vissza az italcsomagolásokat. Vecsésen egy ilyen kisboltban néztük meg, hogyan működik a kézi visszaváltós REpont. Bíró Márióval, a bolt tulajdonosával és a szállításért is felelős Returmatic Zrt. munkatársával, Szunyog Józseffel beszélgettünk a tapasztalatokról. ","shortLead":"Az italcsomagolások kötelező visszaváltási rendszere 2024 júliusában élesedett Magyarországon, és elképesztő...","id":"20250428_Akar-naponta-elviszik-a-palackokat-mohu-kezi-visszavaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d80440d3-c365-4301-8232-58449b907f01.jpg","index":0,"item":"9332499b-7eac-430d-a1f1-ce8a767d05cd","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250428_Akar-naponta-elviszik-a-palackokat-mohu-kezi-visszavaltas","timestamp":"2025. június. 01. 11:30","title":"Nem is kell automata a visszaváltáshoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56bccce-23d4-4c9d-a162-ef8fcedcbda1","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Klagenfurt egyesíti magában a mediterrán hangulatot, az alpesi frissességet és az osztrák precizitást. Városi kaland vagy természetközeli elvonulás? Nem kell döntenünk, itt mindezekben egyaránt részünk lehet. ","shortLead":"Klagenfurt egyesíti magában a mediterrán hangulatot, az alpesi frissességet és az osztrák precizitást. Városi kaland...","id":"20250417_feelaustria_karintia_klagenfurt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e56bccce-23d4-4c9d-a162-ef8fcedcbda1.jpg","index":0,"item":"77471b25-56b4-4909-9fd1-c918af4764b4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250417_feelaustria_karintia_klagenfurt","timestamp":"2025. június. 01. 19:30","title":"Nem kell az Adriáig utazni a mediterrán hangulatért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"70c878ef-b3d1-46f9-bb8b-a23cffee679c","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"1629f85b-0df5-47d1-9327-74ff347c5800","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hírességek és politikai vezetők is gyakran szokták köszönteni a kerékpárosokat, de az így is meglepetés volt, amikor a Giro d’Italia záró szakaszán megjelent a pápa.","shortLead":"Hírességek és politikai vezetők is gyakran szokták köszönteni a kerékpárosokat, de az így is meglepetés volt, amikor...","id":"20250601_giro-papa-kerekpar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1629f85b-0df5-47d1-9327-74ff347c5800.jpg","index":0,"item":"955a3667-85ce-4607-af44-b8924e12619f","keywords":null,"link":"/elet/20250601_giro-papa-kerekpar","timestamp":"2025. június. 01. 19:18","title":"Megállt a Giro mezőnye Rómában, amikor a pápa kiment fogadni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állam 10 milliárdos inkasszója miatt pénzügyi zavarba került fővárosnak más se hiányzott, minthogy a vártnál előbb ki kelljen fizetnie a rákosrendezői telek árának újabb, 18 milliárdos részletét. A kormányzati kiemeltté nyilvánítás rosszkor jött.","shortLead":"Az állam 10 milliárdos inkasszója miatt pénzügyi zavarba került fővárosnak más se hiányzott, minthogy a vártnál előbb...","id":"20250531_Kiemelt-beruhazassa-nyilvanitja-a-kormany-Rakosrendezot-ami-ujabb-18-milliardos-fizetnivalo-a-fovarosnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7.jpg","index":0,"item":"5f8c2195-a8ac-43c2-832a-0a69464e851c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Kiemelt-beruhazassa-nyilvanitja-a-kormany-Rakosrendezot-ami-ujabb-18-milliardos-fizetnivalo-a-fovarosnak","timestamp":"2025. május. 31. 16:10","title":"Kiemelt beruházássá nyilvánítja a kormány Rákosrendezőt, ami újabb 18 milliárdos fizetnivaló a fővárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db13752d-0585-4973-be23-bc80076f1865","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napos idő mellett azért előfordulhatnak záporok, zivatarok. ","shortLead":"A napos idő mellett azért előfordulhatnak záporok, zivatarok. ","id":"20250602_Kezdetet-veszi-az-idei-ev-eddigi-legmelegebb-hete-mar-hetfon-34-fok-lehet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db13752d-0585-4973-be23-bc80076f1865.jpg","index":0,"item":"4e21e2d6-d718-421c-8493-bf1d9b89c802","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Kezdetet-veszi-az-idei-ev-eddigi-legmelegebb-hete-mar-hetfon-34-fok-lehet","timestamp":"2025. június. 02. 06:44","title":"Kezdetét veszi az idei év eddigi legmelegebb hete, már hétfőn 34 fok lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]