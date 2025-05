Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"edd87b9b-b75d-422b-b701-ac5b90db3891","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszter arról is beszélt, hogy miért nem csatlakozott az „átláthatósági” törvény előterjesztéséhez, a kormányszóvivőt viszont nem zavarta az, amire hivatkozott. Emellett megkérdeztük, hogy a 2026-os költségvetésből legalább az évszámot tudják-e tartani, és léteznek-e a Bayer Zsolt által emlegetett kegyelemállások.","shortLead":"A miniszter arról is beszélt, hogy miért nem csatlakozott az „átláthatósági” törvény előterjesztéséhez...","id":"20250528_kormanyinfo-hvg-kerdesek-gulyas-gergely-atlathatosagi-torveny-koltsegvetes-kegyelemallasok-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edd87b9b-b75d-422b-b701-ac5b90db3891.jpg","index":0,"item":"8e69f328-913b-4854-b7ec-b59480ad5490","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_kormanyinfo-hvg-kerdesek-gulyas-gergely-atlathatosagi-torveny-koltsegvetes-kegyelemallasok-video","timestamp":"2025. május. 28. 17:20","title":"Így magyarázta Gulyás Gergely a HVG-nek, hogy utólagosan elvennék az 1 százalékokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több civil szervezet is feljelentést tett a tárca ellen.","shortLead":"Több civil szervezet is feljelentést tett a tárca ellen.","id":"20250527_Medvehus-Szlovakia-kornyezetvedelmi-allamtitkar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317.jpg","index":0,"item":"2d19cc71-899a-4fda-9205-7f092ea0e6bf","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Medvehus-Szlovakia-kornyezetvedelmi-allamtitkar","timestamp":"2025. május. 27. 15:43","title":"A szlovák környezetvédelmi minisztériumot nem zavarja, ha medvehúst szolgálnak fel az éttermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550b4980-2076-4ea8-b570-d038a5a7ddc2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi elmondása szerint le akart telepedni Oroszországban.","shortLead":"A férfi elmondása szerint le akart telepedni Oroszországban.","id":"20250528_oroszorszag-SUP-francia-ferfi-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550b4980-2076-4ea8-b570-d038a5a7ddc2.jpg","index":0,"item":"f9fd0809-d26a-4f55-b2d3-9ff533efa970","keywords":null,"link":"/elet/20250528_oroszorszag-SUP-francia-ferfi-borton","timestamp":"2025. május. 28. 10:02","title":"Észtországból Oroszországba SUP-ozott egy francia férfi, két hónapra lecsukták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10613bf-8db2-4523-8ace-be03e21cc3fd","c_author":"Földes András","category":"vilag","description":"A jeruzsálemi konferencián Benjamin Netanjahu kijelentette: Free Palestine=Heil Hitler. Az utca embere nagyon mást mond Izraelben is. Kérdés viszont, miért utazott a magyar külügyminiszter az antiszemitizmus elleni konferenciára.","shortLead":"A jeruzsálemi konferencián Benjamin Netanjahu kijelentette: Free Palestine=Heil Hitler. Az utca embere nagyon mást mond...","id":"20250528_szijjarto-kneszet-izraeli-parlament-Amir-Ohana-Jeruzsalem-gideon-szaar-netanjahu-palesztina-gaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10613bf-8db2-4523-8ace-be03e21cc3fd.jpg","index":0,"item":"a2d53086-997f-4fe5-8ab8-489abb8ad52f","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_szijjarto-kneszet-izraeli-parlament-Amir-Ohana-Jeruzsalem-gideon-szaar-netanjahu-palesztina-gaza","timestamp":"2025. május. 28. 18:04","title":"Szijjártó szerint az EU azért bünteti Magyarországot, mert kiűztük az antiszemitizmust terjesztő migránsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982e777f-aef6-41ab-a2ec-63ae8384f382","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hiába mozog rendszeresen és táplálkozik egészségesen, nem tud megszabadulni a felesleges zsírtól? Lehet, hogy nem a testalkatához illő módszerekkel próbálkozik.","shortLead":"Hiába mozog rendszeresen és táplálkozik egészségesen, nem tud megszabadulni a felesleges zsírtól? Lehet, hogy nem...","id":"20250529_korte-alma-homokora-testalkatnak-megfelelo-edzed-dieta-fogyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/982e777f-aef6-41ab-a2ec-63ae8384f382.jpg","index":0,"item":"2bcfe910-eeb1-4da9-bd78-a31446eb3828","keywords":null,"link":"/elet/20250529_korte-alma-homokora-testalkatnak-megfelelo-edzed-dieta-fogyas","timestamp":"2025. május. 29. 04:31","title":"Körte, alma, homokóra – így válasszon a testalkatához megfelelő diétát és edzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8df0ca-6a59-448c-a220-f83fd5509dd8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rossz volt az első epizód korhatár-besorolása.","shortLead":"Rossz volt az első epizód korhatár-besorolása.","id":"20250529_Millios-birsagot-kapott-a-TV2-a-Hunyadi-szexjelenetei-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d8df0ca-6a59-448c-a220-f83fd5509dd8.jpg","index":0,"item":"5f4eab4c-ac9b-42a3-8e84-c73f8d90b83b","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Millios-birsagot-kapott-a-TV2-a-Hunyadi-szexjelenetei-miatt","timestamp":"2025. május. 29. 09:36","title":"Milliós bírságot kapott a TV2 a Hunyadi szexjelenetei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f4cd205-2ec1-4a07-ab40-c28d9a4d8d11","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A profitja mégis csökkent, nyilván nem függetlenül attól, hogy messze az infláció feletti mértékben emelte meg saját fizetését az énekes.","shortLead":"A profitja mégis csökkent, nyilván nem függetlenül attól, hogy messze az infláció feletti mértékben emelte meg saját...","id":"20250528_molnar-ferenc-caramel-megasztar-fonix-art-produkcio-kft-mikrovallalkozas-kkv-ceges-beszamolo-bevetel-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f4cd205-2ec1-4a07-ab40-c28d9a4d8d11.jpg","index":0,"item":"e8e91ae0-d90c-4528-88af-77148152d5e5","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_molnar-ferenc-caramel-megasztar-fonix-art-produkcio-kft-mikrovallalkozas-kkv-ceges-beszamolo-bevetel-profit","timestamp":"2025. május. 28. 16:10","title":"Harmadával többet zsákolt be az „oxfordi f*szfejezés” miatt pellengérre állított exmegasztáros Caramel cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok a helyieket arra kérik, hogy ne menjenek az erdőbe. ","shortLead":"A hatóságok a helyieket arra kérik, hogy ne menjenek az erdőbe. ","id":"20250528_medvetamadas-szlovenia-ljubljana-erdo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317.jpg","index":0,"item":"3ce765ed-8943-4a62-a0d1-471831af7781","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_medvetamadas-szlovenia-ljubljana-erdo","timestamp":"2025. május. 28. 10:22","title":"Medve támadt rá egy nőre Szlovéniában, életveszélyes sérüléseket okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]