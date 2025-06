Download Opera for free: https://opr.as/05-Opera-browser-styropyro links: laser ruby merch: http://styropyro.com/ruby second channel: https://www.youtube.com/@styropyroshorts storm chasing channel: https://www.youtube.com/@styro_drake instagram: https://www.instagram.com/styro.drake/ patreon: https://www.patreon.com/styropyro twitter: https://twitter.com/styropyro_ discord: https://discord.gg/hVZMcWT 0:00 intro 3:36 building the laser 6:07 powering it up 7:35 first burning tests 9:58 melting a penny 12:11 opening a bottle 13:38 the Gillette test 15:10 welding with the laser 17:05 making a ruby 19:52 burning tungsten 21:06 burning diamonds 24:05 difficulties and failures 26:22 flammable liquids 28:07 laser vs.